Trump acorralado por la justicia

Es una acusación inédita. Por primera vez en la historia de Estados Unidos un expresidente fue acusado formalmente en un caso penal. Este jueves 30 de marzo, el gran jurado de Nueva York marcó el hito llevando a Donald Trump a enfrentar cargos criminales por el caso de Stromy Daniels.

La investigación sobre los presuntos pagos para silenciar a la estrella porno durante la campaña presidencial de 2016 —que terminó ganando— estaba en manos del fiscal de Manhattan, Alvin Bragg. Y un gran jurado había escuchado a los testigos principales del caso durante varias semanas.

Los cargos específicos aún no se conocen y es probable que la acusación se anuncie en los próximos días, según informó 'The New York Times'. Entonces, Trump tendrá que viajar a Manhattan para la toma de sus huellas dactilares y otros procesamientos.

De hecho, la oficina del fiscal de Manhattan informó que se comunicó con el equipo legal del expresidente para coordinar su entrega.

El magnate no tardó en pronunciarse asegurando que es "completamente inocente". Y añadió: "Esto es persecución política e interferencia electoral al más alto nivel de la historia". Unas declaraciones sobre las que no proporcionó evidencia. También dijo que es un "ataque a Estados Unidos".

Además, en un comunicado, sus abogados, Susan Necheles y Joseph Tacopina, afirmaron: "Él no cometió ningún delito. Lucharemos enérgicamente contra este enjuiciamiento político en los tribunales".

La acusación podría truncar los planes del expresidente de lanzar su carrera a la Casa Blanca en 2024. Según una encuesta de Reuters/Ipsos, publicada la semana pasada, alrededor del 44% de los republicanos dijeron que debería abandonar la carrera si es acusado.

¿De qué se acusa a Trump?

La acusación de Trump llega por un delito relacionado con un presuento pago de 130.000 dólares a la actriz de películas pornográficas Stormy Daniels, cuyo nombre de nacimiento es Stephanie Gregory, justo antes de las elecciones de 2016. Una transacción que habría buscado proteger la imagen del entonces candidato presidencial y encubrir una supuesta aventura extramatrimonial.

En el centro del meollo está su exabogado, Michael Cohen, quien fue el encargado de enviar el dinero de Daniels. En 2018, Cohen se declaró culpable de violación en el financiamiento de campañas federales y admitió que ayudó a organizar la transacción.

"La acusación de hoy no es el final del capítulo, es solo el comienzo... La rendición de cuentas realmente importa", senteció el abogado para 'MSNBC'.

Tal como resalta 'The New York Times' (NYT)― citando el expediente judicial de Cohen—, la Organización Trump reembolsó al profesional un monto "en el transcurso de 2017".

El medio asegura que "el negocio de Trump ocultó el verdadero propósito de los pagos, según el documento, al registrarlos como si fueran para un anticipo legal que no existía".

Y añade:"Es probable que una condena dependa de que los fiscales demuestren que Trump reembolsó a Cohen y falsificó registros comerciales cuando lo hizo, posiblemente para ocultar una violación de la ley electoral".

En paralelo, el Departamento de Justicia está indagando el caso de Mar-a-Lago, la mansión del expresidente en Florida, donde supuestamente retuvo unos documentos gubernamentales. Trump también está siendo investigado por su responsabilidad en la insurrección del 6 de enero de 2021.

El temor de una nueva insurrección

Hace poco más de una semana Nueva York había amanecido en medio de un panorama tenso. La ciudad había bloqueado algunas de sus calles y había bloqueado el acceso a la sede de la Fiscalía de Manhattan. Unas medidas que habían sido tomadas después de que Trump escribiera en sus redes sociales que sería "arrestado" y también incitó a sus seguidores a salir a las calles a protestar.

Nueva York se preparó para una posible manifestación a favor del expresidente Donald Trump. © Ted Shaffrey / AP

El expresidente había pedido a sus seguidores "retomar la nación". Las declaraciones que revivieron el temor de repetir escenas como las de la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021, luego de unos llamados similares del magnate después de asegurar, sin pruebas, que las elecciones presidenciales habían sido fraudulentas.