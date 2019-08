Siete oficios para volverse millonario en Colombia

¿Se la pasa leyendo best sellers gringos para inspirarse y ser el nuevo Gates, Zucherberg, Page o Bezos? Pues si usted está queriendo aplicar lo aprendido en este país, déjeme decirle que pierde su tiempo, esos casos funcionan en esas latitudes medianamente decentes y civilizadas.

Estamos en el trópico, en la selva, como tal nos regimos por la ley de la jungla. Acá no se necesita la corteza cerebral. ¿Qué cuentos de creatividad e innovación? Acá nos toca es sacarle provecho a nuestro cerebro primitivo, el reptiliano, ese que compartimos con las lagartijas y que se encuentra en el centro de nuestra cabezota, el del instinto de conservación, el de gruñir cuando te van a quitar un pedazo de carne, grrrrr, el de tirar codo en TransMi para hacerse a un lugar. Potencializa este cerebro y serás el rey de esta pradera:

A continuación, los siete mejores oficios para quien quiera triunfar en Colombia:

7. Lambón asalariado

Si tu perfil es conservador y no muy dado al riesgo esta opción que no es tan rentable, pero sí muy estable, llenara tu vida de satisfacción. No se requiere que seas brillante, pero si escoges una empresa grande, combinas lambonería, chisme y envidia, te acuestas con tu jefe y le tapas sus torcidos, en unos años podrás tener un carro de gama alta, retocarte los gorditos, vivir en Chicó y ser la envidia de tu promoción.

6. Trabajador de oficina de cobros

¿Se la pasa echando madres en los trancones?, ¿tienes brazos de gorila?, ¿qué haces desperdiciando tu tiempo ahí sentado?, ¿cuánta plata habrás perdido? Lo tuyo es una oficina de cobros.

¿De que se trata?, ¿ha oído de la oficina de Envigado? Bueno, esa es como el Google del emprendimiento criollo, pero hay que empezar por algo más modesto, en su barrio, por ejemplo, póngase a cobrar deuditas ajenas que están como envolatadas, un insulto por aquí, una piernita quebrada por allá y listo, el tipo paga su acreencia y tú en compensación te llevas la mitad.

5. Prestamista, gota a gota

Cuántas veces Bavaria se lleva la quincena completica y nos vemos apurados en conseguir para pagar los servicios y la comida, pero ahí está doña Gloria, la prestamista que nos quita el problema por un cómodo 20% en 20 días. ¿Y tú porque no te conviertes en una gloria del bajo mundo financiero?

¿Qué se requiere? Una pequeña inversión inicial, una alianza estratégica con la oficina de cobros y cero escrúpulos para exceder 50 veces la tasa de usura.

4. Contratista del Estado

¿Cuál es el secreto? Compartir. Sí, mi querido amigo, si quieres mantenerte en este negocio tienes que saber que la mitad es para el político y con el resto sacas tu ganancia y medio emparapetas la obra que te asignaron. Ni se te ocurra terminarla bien hecha, irías directo a la quiebra. Tantea el terreno y si los de la Contraloría y la Fiscalía son de tu mismo bando no tienes que molestarte tan siquiera en hacer la obra, embolsillese esa platica sin preocupaciones.

3. Traqueto

Si eres de un perfil aventurero y ariesgado está es tu mejor opción, miles de millones en pocos meses. Al igual que nuestros amigos contratistas, a los señores narcos les toca ser muy generosos para evitar ser etiqueteados como delincuentes y vivir una vida tranquila. Los policías, los políticos, los curas y pastores siempre serán tus amigos mientras los tengas contentos.

2. Político

La segunda mejor actividad de todas. La U, Cambio Radical, el Partido Liberal o el Centro Democrático te esperan. No haga nada, únicamente robe y deje robar, reparta el presupuesto entre quienes lo apoyaron en campaña y deje su buena tajada para usted. Guarde un poquito para los tamales y la lechona de la próxima campaña.

1. Pastor de iglesia

El diezmo de los pecaminosos seis oficios anteriores entrara a tus bolsillos si te dedicas a esta labor. La ciudad del pecado necesita tranquilizar su retorcida conciencia y para eso están las apariencias: una falda larga el domingo, la Biblia, el Corán o el Torá, defender la familia tradicional. Ensaya un acento brasileño y monta tu propia iglesia, o compra una franquicia de las más exitosas que existen, los millones fluirán a tu bolsillo libres de impuestos, bendiciones hermano.

El sarcasmo es interpretado por la corteza cerebral, por lo que no sobra aclarar que este escrito no es ninguna apología al delito, pero sí una exposición caricaturizada de una opinión.

