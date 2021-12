Semillas de Vida 2.0: seguridad alimentaria y generación de ingresos a 3.200 atlanticenses en 2021

.Publicidad.

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera asistió este lunes a Baranoa al evento de clausura del proyecto Semillas de Vida 2.0 que la gobernación ejecutó con la Fundación Monómeros en el segundo semestre del presente año.

El evento contó con la participación de la alcaldesa de Baranoa, Margarita Iglesias; el gerente general de Monómeros, Guillermo Rodríguez; el secretario de Desarrollo Económico, Miguel Vergara y alrededor de 130 beneficiarios del proyecto.

Durante el acto de clausura la gobernadora reiteró la importancia de creer en el campo del Atlántico, es por eso que para la administración departamental ha sido clave el contribuir con la generación de ingresos a los pequeños productores y campesinos del departamento a través de este gran programa.

“3 mil 200 agricultores en todo el Atlántico se vieron beneficiados con las semillas certificadas de este bello programa, con el que garantizamos no solo una muy buena germinación, así también todo lo que son los insecticidas, nutrientes fertilizantes y especialmente la asistencia técnica directa en campo, para que cuando ya no estemos ,les quede todo ese conocimiento a nuestros agricultores, y ahí jugó un gran rol fundación monómeros, nuestro gran aliado en este programa. Por eso la buena noticia es que vamos por más en el 2022, y la razón es que regresó la esperanza al campo, especialmente para los jóvenes, hoy vemos como ellos están nuevamente cultivando en el campo y eso creo que ha sido la mayor ganancia”. manifestó la mandataria.

Con un incremento del 30% de beneficiarios con respecto a la versión anterior, el proyecto logró llegar a 3.200 campesinos en los 22 municipios del departamento que encontraron en la siembra de maíz, frijol cabeza negra y ahuyama una nueva posibilidad para la generación de ingresos de manera rápida y su seguridad alimentaria. Con semillas de la mejor calidad y los elementos necesarios como material orgánico, fertilizantes, equipos y asistencia técnica en sitio por parte de la Fundación Monómeros.

Aiver Valencia es uno de los campesinos beneficiarios del proyecto y junto a dos amigos más tienen uno de los cultivos más prósperos y con mejor proyección, además de ser jóvenes le están apostando a volver la mirada de los jóvenes al campo. Aiver es desplazado de la violencia de Córdoba y desde hace 9 años se vino al Atlántico buscando un mejor futuro para él, su compañera y sus cuatro hijos. “yo no dejo de dar gracias a Dios y a la vida por la nueva oportunidad que me brindó de salir adelante, estar en el Atlántico ha sido una gran bendición y este año siendo parte de este proyecto de verdad que no me lo creo, porque además de cultivar y trabajar nuevamente en el campo puedo llevar sustento a mi familia. Ojalá que la gobernación siga implementando este proyecto el próximo año porque a todos los campesinos es lo mejor que nos puede pasar” manifestó en su intervención.

Por su parte, para el gerente general de Monómeros, Guillermo Rodríguez, poder traer este programa ha sido muy significativo por el amor que se le ha puesto por parte de las familias. “Con semillas de vida sabíamos que lo que estábamos sembrando con tanto cariño, hoy cosechamos frutos llenos de mucho amor por todos los beneficiados. Este proyecto ha sido muy significativo no solo para los pequeños productores y sus familias, sino también para sus comunidades. Me siento muy orgulloso de haber participado de este proyecto en compañía de la gobernadora, de compartir esa visión de lo que tenemos que crear los gobiernos junto a la empresa privada así como lo hacemos en Semillas de Vida.”.

Para la alcaldesa (e) de Baranoa, Margarita Igelsias, en Baranoa todos los programas y proyectos de la gobernación tienen gran acogida y participación porque son programas que generan beneficios y bienestar: “somos un municipio comprometido y aliado con la gobernación para acompañar la gestión de todos estos programas y proyectos que generan tantos beneficios para nuestros campesinos y productores, en esta oportunidad llegó a 130 productores que estamos seguro generó mejores condiciones de vida para sus familias”, señaló la funcionaria.

Para el secretario de Desarrollo Económico, Miguel Vergara, con un aliado como la Fundación Monómeros este tipo de proyectos se ejecutan con total éxito y se llega a un grupo importante de familias en el departamento que necesitan generación de ingresos de manera rápida. “Semillas de Vida 2.0 es uno de los proyectos bandera de la secretaría no solo por el número de beneficiarios sino por el impacto que genera entre los campesinos beneficiados, estamos complacidos y esperamos poder anunciar que para el 2022 el programa volverá para impactar a más atlanticences”, destacó el funcionario.

Con información de la Gobernación del Atlántico