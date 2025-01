Rodrigo Riep, el exfutbolista argentino que jugó en Colombia y mueve los hilos de Juan Fernando Quintero

.Publicidad.

En los últimos años, Juanfer Quintero ha sido protagonista de algunas de las contrataciones más importantes en el fútbol sudamericano. En 2023, llegó a Junior como uno de los fichajes más valiosos del FPC, además de cerrar el año firmando un acuerdo con Racing, que lo llevó a ganar la Copa Sudamericana. Ahora, tiene todo listo para llegar al América de Cali como una estrella, pero eso no hubiese sido posible sin la ayuda de Rodrigo Riep, el representante de Juan Fernando Quintero, que acepta, rechaza e incluso ignora las ofertas que le llegan al colombiano.

Este argentino, con pasado como jugador profesional, se ha convertido en la mano derecha del mediocampista nacido en Medellín. A la hora de definir su futuro, siempre está ahí. Por ejemplo, con el Junior de los Char logró convertir al futbolista en el mejor pagado de la Liga BetPlay; y ahora, con Tulio Gómez, volvió a conseguirlo. Desde que maneja a Juanfer, ha logrado llevarlo a ser uno de los cafeteros más cotizados del mercado, además de ayudarlo a ser uno de los más laureados, siendo ícono de River Plate y, más recientemente, de Racing de Avellaneda.

River Plate es uno de los equipos predilectos de Riep para llevar a sus futbolistas. En el caso de Juanfer lo llevó en 2018. Foto: @tanoriep

La historia de Rodrigo Riep como futbolista profesional

Distinto a algunos de los más famosos representantes de futbolistas del mundo, que se dedicaron a conocer el fútbol desde lo administrativo, Rodrigo Riep prefirió conocerlo desde la cancha, como jugador profesional. Nacido en Buenos Aires, inició su carrera en el histórico River Plate; pero no fue profeta en su tierra, como dice el dicho, y en 1996, con 20 años, partió al fútbol internacional para jamás volver a pisar suelo gaucho. Se fue al balompié chileno, a Everton, sin saber que terminaría convirtiéndose en un “nómada del deporte”.

Tras su partida del equipo de la banda cruzada, con el que disputó apenas 3 partidos, Rodrigo Riep paseó por países de Sudamérica, Asia y Europa, jugando al fútbol. En total, vistió la camiseta de 12 equipos distintos y alcanzó a estar en el terreno de juego en más de 290 partidos. Jugó, por ejemplo, en el Avispa Fukuoka, de la liga japonesa, y en el Olympiacos Volou, de la liga griega. También estuvo en otros clubes de Chile, Venezuela y Ecuador, y hasta tuvo su aventura en suelo colombiano, militando para DIM y Junior de Barranquilla.

El argentino tuvo su mejor momento futbolístico en Medellín, siendo figura del club.

Al poderoso de la montaña llegó en 2005, proveniente de Carabobo de Venezuela, y logró hacerse un lugar en la titular. Allí disputó más de 60 partidos, entre liga local y copas internacionales, y fue tal el amor que desarrolló por el equipo, que se hizo un tatuaje en honor al club paisa. Por su parte, al club tiburón llegó después de su aventura en Medellín y, siendo dirigido por el Pibe Valderrama, alcanzó a jugar 17 partidos, despidiéndose del fútbol, pero dándole la bienvenida a la representación de jugadores.

¿Qué jugadores ha representado el argentino?

No se tiene certeza de si Rodrigo Riep se convirtió en agente recién se retiró del fútbol profesional o si lo hizo después; pero lo que sí se sabe es que en ese oficio no le ha ido para nada mal. Además de representar a Juan Fernando Quintero, uno de los jugadores colombianos con más talento de los últimos tiempos, también ha logrado ser el agente de Sebastián Villa, Jorge Carrascal y Johan Carbonero. El argentino, a través de la agencia Go Pro Sport Management, fue el encargado de llevar a estos jugadores al fútbol del país gaucho y potenciar sus carreras.

Riep fue la mente detrás del fichaje de Jorge Carrascal a River en 2019. Foto: @tanoriep

Sin embargo, no es un secreto que Juanfer es su futbolista consentido y es con quien ha tenido más trabajo, sobre todo en los últimos años. Después de conseguir su llegada a River Plate en 2018, proveniente del Porto de Portugal, Rodrigo Riep también ha estado detrás de su contrato en China con el ZF FC, de su acuerdo con Junior y de su arribo a Racing de Avellaneda, su último club. A través de sus redes sociales ha documentado todo el proceso con el mediocampista, quien siempre se ha visto a gusto trabajando con él.

Su último negocio como representante de Juan Fernando Quintero

El último gran negocio que Rodrigo Riep cerró para Juanfer Quintero fue su llegada al América de Cali. Después de haber hecho una gran temporada con Racing, levantando la Copa Sudamericana y ganándose el respeto de la hinchada, el jugador reveló su deseo de regresar a Colombia, para estar más cerca de su familia. DIM y el club escarlata fueron los que presentaron ofertas; pero, con una mente de tiburón, el argentino no se demoró en ver que el equipo de Tulio Gómez era la mejor opción.

Rodrigo Riep ha celebrado títulos de gran importancia con Juanfer Quintero, como la Sudamericana o la Libertadores. Foto: juanferquinterop

Con un plan de trabajo organizado, además de asegurarle al jugador un salario cercano al que ganaba en Argentina, América convenció a Riep y logró el fichaje. Al principio parecía que el acuerdo no se iba a cerrar, por altercados con el equipo de La Academia; pero después de pagar más de $10 mil millones por el pase, los obstáculos desaparecieron. Ahora, se espera que Juan Fernando Quintero llegue a Cali a firmar el contrato y ratificarse así, de nuevo, como uno de los fichajes más importantes en la historia del fútbol colombiano, y todo con la firma de Riep.

