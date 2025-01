La marca de ropa de lujo paisa que metió a Atlético Nacional en el mundo de la moda

Blow Up es la primera empresa de moda en hacer una alianza con un equipo del fútbol profesional colombiano. Nació en 2018 y es referente en prendas premium

En los últimos años, la tendencia de combinar el mundo del fútbol, con el de la moda, se ha hecho cada vez más marcada. En las revistas más prestigiosas han aparecido modelos vistiendo las camisetas de los equipos más representativos del balompié e, incluso, los mismos clubes han llegado a acuerdos multimillonarios para que famosas marcas les diseñen sus uniformes. En esa nueva dinámica, Colombia no se podía quedar atrás, y con Blow Up, marca de moda de lujo, Atlético Nacional le abrió la puerta al mundo de las pasarelas.

Finalizando 2024, los fundadores de la marca, Gustavo Correa, Sebastián Zuluaga y Mateo Echeverri, cerraron la primera alianza en la historia del país entre un equipo de fútbol y una compañía dedicada a la moda. La colección se llama “Unión y Gloria” y fue pensada para reflejar la pasión que existe a lo largo y ancho del país por el equipo verdolaga. Este matrimonio se logró después de más de 2 años de trabajo y llegó en el mejor momento, en el histórico doblete que el club consiguió de la mano de Efraín Juárez.

Los inicios de Blow Up en Medellín

Blow Up nació en 2018 en Medellín como resultado de la visión de 3 jóvenes empresarios que querían poner a la ciudad de la eterna primavera, y a Colombia, en los reflectores de la moda mundial. En un inicio, comenzó apuntando bajo con una pequeña producción de camisetas para hombres y mujeres. Sin embargo, el éxito no tardó en llegar y, tras vender los primeros diseños en tiempo récord, decidieron adentrarse a la confección de otros tipos de prendas, constituyendo la compañía en el año 2019.

“Nacimos en 2018, viendo la marca como algo muy universitario. Pensábamos en volumen y en producción de prendas muy básicas; pero al darnos cuenta que a la gente le estaba gustando mucho, decidimos dar el vuelco a la moda de lujo. Eso se hizo en 2020, porque nos dimos cuenta que ese mercado de la moda premium estaba desabastecido. Empezamos a trabajar y con el tiempo nos fuimos convirtiendo en referentes del sector”, comentó Gustavo Correa en entrevista con Las Dos Orillas.

Mateo Echeverri, Sebastián Zuluaga y Gustavo Correa (izq. a der.), fundadores de Blow Up. Foto: Blow Up

Y es que, después de adentrarse al mundo de la moda de lujo, un mercado que entienden que es exclusivo y que no es asequible para todos los bolsillos, la compañía no dejó de crecer, sobre todo al convertirse en la marca favorita para cantantes, presentadores, creadores de contenido y otras estrellas de la farándula colombiana. Nombres como Pipe Bueno, Luisa Fernanda W, Melina Ramírez, Elder Dayán o Reykon están relacionados con Blow Up, dándole ese estatus que era más que necesario para debutar en el mundo del fútbol.

La llegada a Atlético Nacional en 2022

El arribo de Blow Up a la sede de Guarne de Atlético Nacional se dio con el presidente Mauricio Navarro. Durante su dirigencia, alguien del club que conocía la marca la vio con muy buenos ojos para realizar una alianza y se contactó con los fundadores. “A alguien del equipo de mercadeo le gustaba mucho la marca. Nos buscó y nos dijo -queremos hacer una colaboración, queremos iniciar un proceso en el que los hinchas de Nacional no solo tengan la posibilidad de comprar indumentaria deportiva, sino algo enfocado a la moda-“, recordó Correa.

La colección diseñada junto a Atlético Nacional se pensó en una estética retro. Foto: Blow Up

Fue entonces cuando se pusieron manos a la obra, tanto en Blow Up, como en Nacional, no sin antes tener un gran obstáculo: la gigante Nike. La marca gringa, al ser la oficial de los uniformes del equipo, le tenía prohibido vender artículos alusivos al club, propios o de colaboración, por encima de un precio límite. La empresa de moda, al ser de lujo, superaba esos valores, por lo que no fue hasta el año 2023, ya sin ese limitante, que empezaron a confeccionar. Antes de eso, trabajaron en diseños, telas, estrategias de producción y publicidad, y tuvieron siempre contacto con el equipo.

“Nosotros teníamos la vara muy alta. El junte entre estos dos mundos, el fútbol y la moda, ha sido demasiado exitoso. Equipos como el Milan o el Real Madrid lo hicieron, otras marcas también, y nosotros nos pegamos a esa tendencia y fue un tema que trabajamos 2 años con Atlético Nacional para llegar a sacar esto, a que Nike lo permitiera. Ese fue el tema más difícil para nosotros”.

Unión y Gloria, la colección hecha de la mano con el verdolaga

La colección fue lanzada en diciembre de 2024, a vísperas de que Atlético Nacional se alzara con los títulos de la Copa Colombia y la Liga BetPlay, casi como un buen augurio del éxito que iba a cosechar el equipo. Dentro de ella se pueden encontrar camisetas, chaquetas, joggers, gorros, bufandas y hasta camisas elegantes. Tanto el presidente Sebastián Arango, como jugadores y exjugadores como Edwin Cardona y René Higuita hicieron parte de la campaña publicitaria. Como era de esperarse, los precios son de prendas de lujo y van hasta los $700 mil, aunque más de 4 mil hinchas ya las adquirieron.

"Unión y Gloria" cuenta con 38 referencias de prendas, así como artículos de colección. Foto: Blow Up

Después de esa alianza, la idea de Gustavo Correa y todo el equipo de Blow Up es seguir uniendo el fútbol y la moda. Con el buen momento de Atlético Nacional ya están pensando en una colección para la Copa Libertadores que el club disputará en este 2025. Y con miras en algo más internacional, tienen los ojos puestos en la selección Colombia para diseñar prendas para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Eso sí, antes deben convencer a Ramón Jesurún y Adidas, aunque si pudieron con Nike, no es tarea difícil.

