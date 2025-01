Las mejores 15 películas del 2024 que nadie se puede perder

.Publicidad.

Este listado está construido a partir del examen de las películas que se han proyectado en Colombia entre los meses de enero a diciembre de 2024. Es importante resaltar que las salas de cine en el país tienen la mala costumbre de estrenar las mejores cintas de cada año en enero, febrero e incluso marzo del siguiente año, esto lo hacen esperando a entusiasmar a los espectadores para asistir a las salas por la temporada de premios, en especial, los Oscar.

Por esto, aun no se han presentado películas que en los festivales de 2024 se llevaron los principales galardones y que estarán de manera segura en las ceremonias de premiación. Películas como: The Brutalist, Nosferatu, Anora, Emilia Pérez o Conclave aún no se presentan en salas en Colombia y esto priva a los aficionados de verlas, analizarlas e incluirlas en estos listados. Como siempre este conteo expresa mi gusto personal y no pretende ser más que otra opinión de las tantas que por este mes pululan acerca de lo mejor del séptimo arte en el año 2024.

LA VIDA JAGNA

Directora: Kobiela, Hugh Welchman

Año: 2023

País: Polonia

Los creadores de “Loving Vincent” (2017) nos traen la adaptación de la Novela: Los Campesinos del nobel polaco: Wladyslam Stanislaw Reymont en donde la impresionante y superlativa técnica de pintura sobre el óleo, cuadro a cuadro, da lugar al desarrollo de una terrible historia en la que una joven mujer debe luchar contra los prejuicios y las atrabiliarias costumbres de su época para ganar la libertad y emancipación individual. Por momentos recuerda a “Dogville” (2003) de Lars Von Trier.

TWISTERS. TORNADOS

Director: Lee Isaac Chung

Año: 2024

País: Estados Unidos

Una película de aventuras clásica en toda regla. Usando las convenciones y reglas del mismo universo de la película original: “Tornado” de 1996, esta cinta es entretenida y dinámica, las actuaciones son decorosas y los efectos especiales están al nivel de la tecnología contemporánea, lo que hace que la emoción de la primera película se renueve y continue intacta. Es una lástima que la taquilla no haya tratado con más benevolencia a esta muy buena apuesta de blockbuster clásico.

YO VI TRES LUCES NEGRAS

Director: Santiago Lozano Álvarez

Año: 2024

País: Colombia

José de los Santos es un hombre mayor que vive en la cuenca del medio Atrato en el departamento del Chocó. Él es un hombre apegado a la tradición de su pueblo y uno de los últimos en su comunidad que practica rituales mortuorios tradicionales. La película combina lo fantástico con lo real para describir como las dinámicas del conflicto no solo afectan la vida de las comunidades más marginales, sino también los contornos más profundos de su muerte y la relación con sus creencias.

(THE QUIET GIRL) LA NIÑA CALLADA

Director: Colm Bairéad

Año. 2022

País: Irlanda

Una niña solitaria y callada es llevada a la casa de sus tíos para pasar una temporada junto a ellos, una vez en casa, descubre el verdadero significado del amor, el cuidado y la familia. Una historia que hace de la sencillez y la puesta en escena la excusa para revelar lo hermoso del auténtico sentido de familia.

POBRES CRIATURAS – TIPOS DE GENTILEZA

Director: Yorgos Lantimos

Año: 2023 y 2024

País: Estados Unidos

Igual que en la Langosta, Lantimos presenta dos historias disruptivas y que denuncian los males de las sociedades contemporáneas. En primer lugar, Pobres Criaturas refleja una historia de una Frankenstein femenina que desestructura los valores morales de nuestra sociedad, y que se ha filmado con una virtuosidad y belleza técnica que en algunos apartes deja sin aliento.

Por otro lado: Tipos de Gentileza apela a criticar sin contemplación lo que en el capitalismo significa ser tolerante, políticamente correcto y lo que supone perder la identidad individual por conseguir la aceptación de los demás, entre ellos familia, trabajo o quizá y mucho peor, aquellos seres que más amamos, lo que en el fondo plantea el director griego es que, en el sistema capitalista contrario a reafirmar nuestra individualidad, la perdemos.

LA ZONA DE INTERÉS

Director: Jonathan Glazer

Año: 2023

País: Reino Unido

Una película que se estrenó en festivales en 2023 pero que fue presentada para la temporada de premios a inicios de 2024. Esta es una visión renovada del nazismo y de los campos de concentración, película que explora con profundidad el mal y la naturaleza de la deshumanización del contrario. Resulta irónico que otra cinta sobre el holocausto del pueblo judío se presente en el contexto del genocidio que el estado judío protagoniza en contra del pueblo palestino y que nos transporta a nosotros a la casa de la tranquila familia alemana, que igual que nosotros presenciamos la masacre brutal de los palestinos igual que la de los judíos en Auschwitz.

EL CONDE DE MONTECRISTO

Director: Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte

Año: 2024

País: Francia

La obra maestra de la literatura universal llevada al cine de nuevo, pero esta vez, con el mayor presupuesto de una cinta francesa en toda la historia. El resultado es una cinta majestuosa en donde todos los detalles están cuidados al milímetro, una historia de aventuras, venganza y justicia que hacen de una película de tres horas una cinta divertida y muy entretenida. En un mundo en el que los clásicos literarios están empolvados en los estantes de las bibliotecas y librerías esta es una gran forma de introducirse al rico mundo literario romántico francés. Una película grandiosa que pasó sin pena ni gloria por las taquillas nacionales.

LE SUCCESSEUR. EL SUCESOR

Director: Xavier Legrand

Año. 2023

País. Francia

Un famoso diseñador de modas debe regresar de Francia a su natal Quebec para asistir a los actos fúnebres de su padre, de quien estuvo alejado por años. Una vez en su casa descubrirá que su padre en realidad era un ser totalmente diferente a lo que jamás hubiera imaginado, y, esto le hará llegar a un dilema moral tan profundo que no es posible diferenciar la línea entre el bien y el mal.

TUESDAY

Directora: Daina Oniunas-Pusić

Año: 2023

País: Estados Unidos, Reino Unido

Una madre de mediana edad tarta de lidiar con la inminente muerte de su única hija, quien padece una enfermedad terminal. La repentina visita de la muerte es el detonante para que se presenten las situaciones más extrañas y a la vez se den las reflexiones más profundas y hermosas, sobre el amor, la aceptación del destino y el sentido de la vida.

ROBOT SALVAJE

Director: Chris Sanders

Año: 2024

País: Estados Unidos

Esta cinta animada es espectacular en todo el sentido de este manido y reiterado término. Una historia profunda, tierna, trepidante que trata temas profundos en la vida humana valiéndose de la original relación entre un robot de servicio y un grupo de animales salvajes en una isla remota. La relación entre el robot y un pequeño pato migratorio da pie para mencionar los temas mas enternecedores, la maternidad, la muerte, la aceptación del destino están tratados con tal sutileza y madurez que cualquier niño o adulto se pueden identificar.

Esta cinta demuestra que el abordaje de temas profundos puede hacerse sin tratar a los niños como estúpidos y sin los irritantes números musicales de las sosas predecibles cintas de Disney.

JURADO NÚMERO 2

Director: Clint Eastwood

Año: 2024

País. Estados Unidos

Resulta cuando menos intolerable que la que puede ser la última película del nonagenario maestro del cine Clint Eastwood no hubiera sido presentada en salas en Colombia. En esta ocasión y como es costumbre en la obra del gran director estadounidense: Jurado Número 2 presenta un drama judicial clásico, intrigante, vibrante y soportado en las excepcionales actuaciones de: Nicholas Hoult y Toni Collette.

Esta es también una crítica profunda al sistema de justicia penal basado en los jurados de conciencia, y como en el complejo esquema judicial estadounidense, las garantías procesales se contraponen a los dictados de los medios, las sociedad y los prejuicios propios de una sociedad profundamente conservadora y recalcitrante. Esperemos que esta no sea la última obra que nos ofrezca el que es ya uno de los mejores directores de la historia del cine.

LA HABITACIÓN DE AL LADO

Director: Pedro Almodóvar

Año: 2024

País: Estados Unidos

A mi juicio la mejor película de Almodóvar. Siendo un director prolífico y excepcional en su puesta en escena y en la profundidad de sus historias, esta cinta nos habla de la fortaleza de los lazos de amistad y del inexorable arribo de la muerte.

Sustentado en las majestuosas actuaciones de Juliane Moore y Tilda Swinton el director español cuenta como la muerte puede tener sutileza e incluso belleza cuando esta se asume desde la dignidad de no afrontar el dolor y el deterioro inexorable de una terrible enfermedad terminal. La cinta tiene un guion y un ritmo que dejan al espectador pegado de la silla experimentando toda suerte de emociones y es eso el cine, el despertar sentimientos y reflexiones que se nutren de las imágenes, una película necesaria y maravillosa.

CIVIL WAR. GUERRA CIVIL

Director: Alex Garland

Año. 2024

País. Estados Unidos

Una distopia muy cercana y vivida en la que Estados Unidos se sumerge en una nueva guerra civil es el pretexto que usa el director de esta magistral cinta para realizar una brillante radiografía de la profunda división social y política que hoy atraviesa Estados Unidos. El sonido y la puesta en escena de la cinta son sencillamente excepcionales.

LA SUSTANCIA

Directora: Coralie Fargeat

Año: 2024

País: Estados Unidos – Francia

Tan controversial como maravillosa la película de la directora francesa Coralie Fargeat, nos trae una corrosiva pero profunda critica de la obsesión capitalista por la belleza y la juventud femenina. Este planteamiento se hace acudiendo al denominado horror corporal, parafraseando puesta en escena y planos de directores que van desde Kubrick hasta Cronenberg.

La Sustancia es una película incomoda y extravagante, en la que lo grotesco se usa como un fuerte llamado critico a la presión social que de manera implacable se hace sobre las mujeres cuando su valor social se mide en términos de uso, valor de mercado que se difumina con el indefectible paso del tiempo, y que, para el mundo superficial de la moda, el mercadeo y la publicidad solo es aceptable cuando se es joven y se enmarca en los parámetros de la repugnante sociedad del consumo. Una obra maestra en toda regla que incomodará a quienes abrazan este sistema de valores y económico igualmente repugnante.

WAJIB. INVITACIÓN DE BODA

Directora: Annemarie Jacir

Año: 2017

País: Palestina, Colombia, Francia, Alemania y Noruega

Esta cinta cuenta la historia de un padre y su hijo arquitecto, quien está de visita para asistir a la boda de su hermana menor, el padre, es docente en la Palestina ocupada militarmente por el Estado de Israel, y, en medio de los diversos trayectos en los que el padre lleva de manera personal las invitaciones de la boda, padre e hijo, tejen, de manera brillante, a partir de sus discusiones, una radiografía tanto de la ocupación como de los diferentes puntos de vista del conflicto israelí - palestino.

