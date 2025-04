Trump y su relación de amor y odio con el periodismo

Por: Francisco Henao |

En su discurso del 20 de enero dijo: “Voy a firmar una orden ejecutiva para acabar con la censura y para promover la libertad de expresión”. Así lo hizo el 14 de marzo cuando firmó la orden para retirar la financiación federal a la Voz de América (VOA), acusando a la emisora que lleva más de 80 años transmitiendo de ser “anti Trump”. Estupefacción en unos y regocijo en otros es lo que provoca cada orden que lleva la firma del presidente. Mientras la VOA era desmantelada y silenciada, el Global Times, portavoz del Partido Comunista Chino, escribió que “el llamado faro de la libertad, VOA, ha sido desechado por su propio gobierno como un trapo sucio”. China lo celebra ya que la nación asiática no consiente que nadie contradiga al PCCh encargado de hacer llegar la voz del gobierno al pueblo. Algo similar con radio Rebelde en Cuba. La voz oficial que inició sus transmisiones en 1958 en la Sierra Maestra dando los primeros partes de victoria por su comandante Ernesto Che Guevara. Radio Rebelde sigue informando al cubano y celebran los desmantelamientos de Trump como un triunfo suyo.

La orden de Trump corta la financiación a la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM en inglés), agencia independiente del gobierno que lleva noticias en 50 idiomas a casi 361 millones de personas cada semana. Además de VOA, la agencia incluye a Radio Free Europa/Radio Liberty, Radio Free Asia y Radio TV Martí. Esta última transmitía noticias en español a Cuba desde hace 40 años. Prácticamente toda la plantilla de 1.300 personas han sido despedidos y puestos en baja remunerada.

Radio Free Europa (RFE) y Radio Liberty (RL) tienen su sede en República Checa. Su ministro de Asuntos Exteriores, Jan Lipavský, se ha dirigido a la UE a pedir su financiación para que las emisoras puedan permanecer en Praga, y sigan operando. Los empleados han sido notificados de los cambios a través de un correo electrónico de Crystal Thomas, directora de recursos humanos de USAGM. A empleados autónomos y contratistas internacionales se les dijo que “ya no hay dinero para pagarles”. Trump suele poner sobre la mesa el argumento de que los principales medios de comunicación son parciales en su contra. Vive en sospecha constante que los medios lo denigran, se siente blanco de persecución. Pero esto mismo ocurrió en su primera administración. Es compulsiva su postura de rechazo frente a algunos medios de comunicación.

A CNN la acusó de corrupta, el 18 marzo, igual a MSNBC. En 2018 también hubo encontronazo entre Trump y un periodista de CNN, Jim Acosta. La Casa Blanca le suspendió la credencial al reportero. El presidente de RFE/RL, Stephen Capus, señaló que “los ayatolas iraníes, los dirigentes comunistas chinos y los autócratas de Moscú y Minsk celebrarán la desaparición de la RFE/RL después de 75 años”.

Estas emisoras eran voces sin censura para los habitantes de muchos de esos Estados que llaman autocráticos. Por ejemplo, en 1976 el presidente, Gerard Ford, firmó una carta para salvaguardar la independencia editorial de VOA. Las emisoras extranjeras estadounidenses representaban la “voz” de la libertad, nacieron en momentos muy difíciles para el mundo. VOA, la histórica cadena internacional, con más de 80 años de existencia, comenzó a transmitir en 1942 con el propósito de ser la contraparte a los informes del Tercer Reich.

RSF: Duro golpe a la libertad de prensa

Esto piensa Reporteros Sin Fronteras (RSF) y habla de Zimbabue, donde la libertad de prensa es escasa, donde se difama a la oposición en la televisión estatal y se detiene a periodistas independientes. El gobierno ignora los derechos humanos y la corrupción. La Voz de América, dice RSF, ha transmitido, hasta ahora, en los tres idiomas principales del país: inglés, shona y ndebele.

Además de las sanciones, la Casa Blanca satiriza a la VOA como “la Voz de la América Radical”. En febrero, Elon Musk denunció a la VOA, y a RFE/RL como “radicales de izquierda que hablan consigo mismos y queman mil millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses”.

RSF ahonda en el tema. Advierte sobre Kari Lake, jefa de facto de Donald Trump en USAGM: “Tuiteó que quiere difundir los logros del gobierno de Estados Unidos. Esto sugiere que quiere ejercer influencia editorial y difundir sus propias opiniones, es decir, las de la administración Trump, al mundo”, dice Maren Pfalzgraf de RSF.

Musk, DOGE, RFA

Las acciones de los seres humanos tienen su lado claro y su lado oscuro. Elon Musk no es una figura en la sombra ni tampoco es una figura siniestra de la administración Trump. En la biografía de Musk escrita por Walter Isaacson, publicada en septiembre de 2023, dice que la brillantez de su biografiado con frecuencia se ve opacada por la dificultad que encuentra para relacionarse con quienes lo rodean. Tal vez por este motivo se obsesiona con lo que emprende. Se empecina, no cede, se encela con su objetivo con la misma vehemencia con que el perro se aferra al hueso. Pero, concomitante a esto, despierta resistencia, vamos, que no es moneda que a todos gusta.

Dicen que después de comprar Twitter, por 44.000 millones de dólares –el 28 marzo la empresa de inteligencia artificial xAI de Elon Musk adquiere X de Musk por 33.000 millones de dólares. Veámoslo en blanco y negro: Musk le vende a Musk- pidió a sus “mosqueteros”, como llaman en la empresa a los leales a Musk dentro de Twitter -que después rebautizó como X- para que expurgaran los archivos de la aplicación de mensajería instantánea Slack palabras clave como “Elon” y despidieron a decenas de trabajadores que habían hecho comentarios sarcásticos sobre Musk. ¿Este proceso de purga en Twitter que ordenó Musk se ha trasladado a DOGE, que coincide con la mentalidad mercantil del presidente Trump? ¿Dentro de esa mentalidad cabe el concepto de ‘trato justo y equitativo’ a la hora de la negociación y así, las partes encuentren satisfacción?

¿Trump desestabilizador?

La relación de Musk con su padre, Errol, fue conflictiva, según Isaacson, y aún lo acompañan algunas de sus actuaciones. Le ofendía escuchar a su padre, en Sudáfrica, hablar peyorativamente de las personas negras. Isaacson, citado por el NYT, dice que su biografiado le dijo (en 2021): “No soy fan de Trump. Es un desestabilizador”. En su libro, el biógrafo cuenta que Musk anida un “profundo desdén” por el expresidente “a quien consideraba un estafador” y en su opinión parecía “algo loco”. De Joe Biden -una vez hablaron en California- dice que era aburridísimo, “como uno de esos muñecos en los que tiras de la cuerda y solo dicen las mismas frases sin sentido, una y otra vez”.

Trump es explosivo, un hombre que vive con la mecha encendida. Musk es un iconoclasta, que abomina de la lentitud. ¿Podrán avenirse? Es un experimento sociopolítico muy interesante y sobre todo ver su evolución. Las apuestan están abiertas. Van dos meses y un poco más de gobierno Trump y, hasta ahora, el presidente lo trata con mucho respeto y le brinda confianza absoluta. La ecuación que se presenta es así. Trump tiene el poder. Más que Churchill-Roosevelt-Stalin juntos. Musk tiene el dinero. Ya lo decía Salomón, por allá en el año 935 a.C. “el dinero todo lo allana”. Dinero y poder perfectamente pueden ser compatibles, siempre y cuando la balanza esté equilibrada. Trump, Musk, DOGE, una máquina de sepultar ilusiones.

El coche inteligente

¿Tiene conflicto de intereses Musk en su accionar? A medida que el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, avanza con fuerza en las agencias gubernamentales -en su política de recortes-, sus objetivos incluyen algunas de las organizaciones que más preocupaban a China o que buscaba activamente subvertir. Recordemos que Musk hizo una visita relámpago a China en abril 2024, donde fue recibido como un sultán, para abrir puertas. El socialismo chino está abierto al capitalismo. Todo controlado por el PCCh.

Algunos thing tank chinos en Estados Unidos no partidarios del poder chino y que buscan por todos los medios desacreditar el gobierno de Xi Jinping han sido tocados por el DOGE de Musk que tiene intereses muy grandes en China. Tesla anuncia el 25 marzo (2025) que va a lanzar un software de conducción Autónoma completa en China, que va a llegar tan pronto como se complete el proceso de aprobación regulatoria en el gigante asiático. Tesla tiene a los chinos en ascuas con la conducción inteligente. Musk vende la idea así: Este vehículo disminuye el número de muertos. Así de sencillo y fácil de entender. Tan pronto ha hecho ese anuncio Tesla ha subido 10% en el Nasdaq. Estas aprobaciones podrían ayudar al fabricante de vehículos eléctricos a mantenerse a la cabeza en China, su mayor comprador exterior, donde la cuota de mercado es muy competitiva, en particular con la empresa china BYD que empuja muy fuerte en el tema de los coches eléctricos.

¿El secreto es impenetrable?

Sería hermoso saber cuál ha sido el camino escogido por Elon Musk para escalar hasta el punto adonde ha llegado. Está en la cúspide política, económica y lidera la chifladura para llegar a Marte. A que te cojo ratón, a que no gato ladrón, como dice la fábula. China se tambalea con la política arancelaria. Musk tiene sus ojos puestos en Tesla-China. Trump teme al gigante chino. Musk entra y sale del Salón Oval cuando quiere. Trump está cautivado por Musk. ¿Xi Jinping habla con Musk? ¿Xi quiere copiar Starling -Starling es quien ha mantenido vivo a Ucrania frente a la guerra con Putin-? ¿Musk se podría aliar con DeepSeek para acabar con OpenAI y promover su propia IA llamada Grok? Dejemos la aleatoriedad, sí es cierto su rol entre China y la Casa Blanca: entente entre las dos potencias.

¿Cómo desvelar el secreto del accionar de Elon Musk? Digámoslo en tres heptasílabos: No dar un paso al azar/Sin dejar de ser audaz/Aceptando no callar. Esa es su táctica para estar en el top. Trump desmembró a USAGM, la agencia de información, que además de VOA y RFE y RL, también manejaba Radio Free Asia (RFA), la voz que llegaba al Lejano Oriente. La administración Trump los considera “innecesarios” y Musk como una carga para “el contribuyente”. La voz oficial China llamaba con no poca socarronería y sí mucho pitorreo a RFA, “el faro de la libertad”.

Consternación, desconcierto

El presupuesto de RFA es de 60 millones de dólares, que aporta el Congreso de los Estados Unidos. RFA no tiene fines de lucro, inició sus trasmisiones en 1996, según estiman, sus noticias llegan a 60 millones de asiáticos por semana, desde China hasta Myanmar, llevando el mensaje de un Estados Unidos libre y democrático para detener al dragón milenario, inventor del te, la seda, la pólvora, la porcelana que cautivó al rey francés Francisco I y el sueño de Colón era llegar a Asia, el paraíso de los condimentos. Y murió en Sevilla -dice la leyenda- pensando que había llegado a Asia, no a América. ¿China con democracia? Sería como un esquimal con una llama.

Bay Fang, presidenta de Radio Free Asia, dijo en una entrevista que dudaba que la organización fuera un objetivo específico. El periodista Chang Ping dice en DW: “Todos los periodistas chinos, abogados de derechos humanos, tibetanos, uigures, mongoles, han recibido apoyo de VOA y Radio Asia Libre. Desde el arribo de Xi Jinping, la situación de los medios se ha deteriorado, lo que hace que estos informes sin censura sean aún más valiosos”.

Las emisiones de RFA habían sido rechazadas por Pekín (o Beijing) y sus noticias eran contestadas con su propia versión a través de YouTube y X (antes Twitter). Fang señala, “silenciar las fuentes del poder blando estadounidense ha logrado lo que China, Corea del Norte y otros habían intentado y no habían podido hacer durante más de 25 años”

Hu Yaobang

La historia de China en el siglo XX es apasionante. Lo más importante fue el triunfo del comunismo, después de una cruel guerra civil, sobre el nacionalismo de Chiang Kai-shek derrotado en 1949. Esto dio origen a la china comunista de Mao y Chiang se refugió en Taiwán. El mismo Taiwán que China reclama como territorio suyo hoy, y que podría desatar una guerra entre Beijing y Washington. Digámoslo de esta manera -sin ánimo de ofender-, los chinos de la isla de Taiwán son los mismos chinos de la China continental.

Hu Yaobang hizo parte de todo el proceso comunista sin tener la preeminencia de Mao Zedong o Zhou Enlai. Hu fue defenestrado durante la Revolución Cultural (1966-1976) -Deng Xiaoping también fue condenado al exilio por Mao-. Reflotado y mano derecha de Deng, quien lo nombró presidente del Partido Comunista, Hu se convirtió en figura clave del cambio que se produjo en China a partir de 1978. En su cargo, Hu se dedicó a reivindicar a los caídos en la Revolución Cultural. Tras la muerte de Hu, el pueblo protestó porque disentía de las políticas gubernamentales. Se produjo la Revuelta de la Plaza de Tianamén en 1989. Las ideas de Hu sobre libertad de expresión y libertad de prensa influyeron en los estudiantes que protestaban.

Hu, para algunos, es considerado pieza clave en el proceso de “reforma y apertura”, según su biógrafo Robert Suettinger en su libro “Hu: La conciencia del partido”. Hu, a la vera de Deng, procuró construir relaciones amistosas con el mundo exterior. Hu quería reformas políticas que respondieran a las necesidades morales, económicas y políticas del pueblo chino. Esto ha hecho que el partido no le dé relevancia a Hu y lo mantenga en un bajo perfil.

Como parte de un periodismo informativo, Radio Free Asia, en sus páginas de internet, lo promociona, habla de él, no lo deja caer en el olvido. RFA piensa que sus ideas son valiosas y que su legado debe ser conocido por sus oyentes y lectores. Para Radio Asia Libre presentar y recordar a Hu Yaobang, el 25 marzo de 2025, hace parte de su periodismo amplio y abierto, comprometido con el amplio espectro de la veracidad. La subvención federal de RFA fue cancelada el 15 marzo, lo que pone en duda sus futuros informes sobre China y otras autoridades.

Un silencio como si se tratara de cigarras

Cómo explicar los drásticos recortes. Por presuntos actos de deslealtad, rencores de antaño, o “porque los medios de prensa, financiados con el erario público, rebosan de liberales anti- Trump”, según el NYT. Para esta administración el poder blando es irrelevante, a la luz del choque con VOA y los demás medios. Los chinos están dispuestos a suplir con gusto los espacios vacíos.

DW (Deutsche Welle) consultó a Fidel Cano Correa, director de El Espectador de Colombia, sobre la desfinanciación de USAGM y sus emisoras. “Me parece una decisión miope. Y la Voz de América, si bien podía tener una esencia propagandística, a través de los años demostró enorme profesionalismo”, afirma Cano. De igual forma, el portal alemán, consultó al periodista argentino, Néstor Sclauzero, fundador de Foro de Periodismo Argentino (FOPEA): “En tiempos de contenidos no chequeados y noticias falsas, el rol de los medios públicos es central”, asegura. Sclauzero sin recovecos afirma: “Los medios públicos deben mantener o, incluso, en algunos casos, recuperar su credibilidad”.

¿Un oficio ingrato?

Cuando el periodista, el que sea, tenga militancia y su corazón palpite hacia la derecha o hacia la izquierda, trasquila la imparcialidad, la objetividad y pierde el rumbo. El periodismo deja de ser, “el mejor oficio del mundo”, como dijo Gabriel García Márquez.

En el café Guerbois, avenida Clichy en París, se reunían pintores, poetas, periodistas. Ver en las mesas riendo y con un vermú en la mano, a Monet, Degas, Renoir, a Paul Verlaine, a Rodin lo extasiaba un trago de Vodka, era una escena maravillosa, colorida. Las ideas bellas y el humo del tabaco flotaban en el ambiente. Entre aquel murmullo de risas y voces, nació Le Figaro. Se armó un intercambio de opiniones, anhelos y desafíos, y, así, parieron el siguiente leitmotiv del periódico: Sin la libertad de criticar no existe elogio halagador. Ya casi van 200 años de aquel memorable día y en sus páginas ha escrito un tal Marcel Proust, o este otro, al que llamaban André Gide, lo más granado de la cultura perenne francesa. Con Trump o sin Trump, el oficio del periodismo tiene lugar de privilegio en el Estado de derecho.

