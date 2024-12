Él es el motociclista colombiano que enfrentará el Rally Dakar 2025, la carrera más peligrosa del mundo

.Publicidad.

Tener contacto con Pacho Álvarez es como recibir una inyección de aventura y adrenalina. Como uno de los pocos referentes del ‘off road’ en el país, su vibra inspira a tomar una motocicleta e ir a los lugares más recónditos a vivir una verdadera travesía sin precedentes. Es que el deportista fue el primer motociclista colombiano en el Rally Dakar, la que es considerada la carrera más peligrosa del mundo, y su aura es prueba de ello. Para este 2025, el bogotano volvió a poner su nombre en la competición y, a puertas de irse a la aventura, tuvo un espacio con Las2orillas.

Pacho Álvarez en el Mundial de Rally de Marruecos previo a su participación en Dakar. Foto: pachoalvarez17

Pacho Álvarez, el colombiano en el Rally Dakar 2025

Con una amabilidad que, incluso, sorprende, conociendo cómo actúan algunos deportistas de este país, Pacho Álvarez tomó el celular que sirvió como micrófono y se dispuso a abrirse con este medio digital. Empezó por hablar de su historia, específicamente la que ha vivido encima de las motocicletas, y que inició cuando apenas era un pequeño. Nacido en Bogotá, tuvo la suerte de tener un padre con un gusto muy grande por el mundo motor y quien, cuando apenas tenía 4 años de edad, le compró su primera motocicleta, esa que inició con una verdadera pasión.

“Mi papá ha estado muy metido en el mundo de los motores. Corría en lancha. Después se metió en las motos y empezó a correr en moto, y, literal, apenas pudo darme una moto, que fue a los 4 años, me dio una moto. Ahí creo que me jodió, porque me quedé pegado a las motos hasta ahora”, recordó.

Dentro de algunas de las competencias en las que ha participado Pacho Vélez, además de los Rallys, están el Motrocross y el Enduro. Foto: pachoalvarez17

El 'Off road', la modalidad que lo conquistó desde pequeño

Sus inicios en el motociclismo se dieron en el Motocross, y aunque se podría pensar que desde el principio competir era una de sus grandes pasiones, lo cierto es que lo único que disfrutaba era montarse en la moto. No le gustaba competir, porque no le gustaba perder, por lo que cuando se montaba en el vehículo con la presión de ser mejor que otros, no se sentía tan feliz como cuando se montaba para divertirse. Por esa razón se inclinó más por el ‘Off road’ que por otras diciplinas, como el Moto GP, porque la aventura era lo que más le gustaba de manejar.

“Con el ‘Off road’ se puede llegar a lugares donde nadie ha llegado. Depende 100% de sus capacidades encima de la moto. Además, la aventura, el ir con amigos, que uno se caiga, el otro se vare, que llueva o que haga un calor gigantesco, eso es un atractivo. En carretera se siente la adrenalina de montar en moto, pero el ‘Off road’ es eso, más la aventura y lo impredecible”, afirmó.

El ’Off road’ se basa en eventos deportivos que se realizan en terrenos naturales, que no han sido modificados por el hombre, como, por ejemplo, las carreteras asfaltadas. Dentro de estas competencias se pueden encontrar los Rallys, el Motocross, el Trucking u otras modalidades. Sin duda, el Rally Dakar es uno de los ejemplos más importantes de las competencias ‘Off road’, pues dentro de su travesía se tienen que sortear todo tipo de terrenos, como dunas, barriales, terrenos rocosos y demás.

El primer motociclista colombiano en el Dakar y su nueva participación

Precisamente, la aventura más grande de su vida fue participar en el Rally Dakar 2024, y no solo participar, sino ser el primer motociclista colombiano en la competición. Cuando recordó el camino para llegar a esa hazaña, confirmó que el proceso fue largo. Siendo niño, veía la competición como la gran travesía que se puede vivir en una moto, la carrera más importante; pero no trabajó específicamente por ese sueño. Aun así, en 2014 le llegó la oportunidad de participar en un Dakar Series, en Perú, y fue cuando se decidió a estar en el Rally.

Ahora, con la experiencia que obtuvo en su primera salida, Pacho Álvarez puso su nombre, de nuevo, en el Rally Dakar 2025, esperando poder mejorar su última participación. La preparación, según comentó, no ha sido nada sencilla. Un día va al gimnasio y monta moto, al otro monta moto y cicla, y al otro monta cicla y va al gimnasio. Y aunque la parte física es una de las más importantes para la carrera, también confirmó que lo mental juega un papel fundamental en medio de los complicados terrenos a atravesar.

Pacho Álvarez estará defendiendo al equipo Med Racing Team en el Rally Dakar 2025. Foto: pachoalvarez17

“La duda es lo más retador de ser un piloto de Rally. Si sí me preparé bien, si no lo hice. Si pude haber hecho más, o hecho menos. Eso siempre está y es donde uno tiene que hacer un trabajo mental de no caer, saber que uno tiene las capacidades para llevar una carrera segura, a un ritmo rápido, y que la cabeza no se convierta en un enemigo, sino en un aliado,” comentó.

Siguiendo esa consigna, dejó claro que, en su cabeza, en este momento, precisamente solo hay espacio para el Rally Dakar 2025. Sin embargo, también confirmó que quiere ser una persona que pueda aportarle a los deportes a motor en Colombia, no solo por su experiencia, sino porque quiere ser un maestro para las próximas generaciones. Para él, en el país puede haber cientos de referentes en estas disciplinas, pero lo único que les falta es apoyo y creerse que pueden ser los mejores, así como él tuvo que creérselo para llegar a donde está ahora.

