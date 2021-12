Richard Aguilar, detenido por corrupción pero con monumento a su ego

.Publicidad.

Sesenta mil millones de pesos dan para construir 13 colegios o algunas clínicas, que podrían ayudar a la precaria situación educativa y de salud que persigue como una pandemia al departamento de Santander. Pero Richard Aguilar, mientras fue gobernador del departamento entre 2012 y 2015, prefirió gastarse ese dinero en construir un Cristo redentor gigante, el monumento con el que pretendió eternizar su nombre y su apellido, tal como en su momento lo intentó su papá, Hugo Aguilar, el jefe del clan, también exgobernador y hoy condenado por parapolítica y enriquecimiento ilícito durante su campaña.

Richard Aguilar planteó la construcción de un Ecoparque en el cerro El Santísimo, en Floridablanca, desde donde se tiene una vista privilegiada del municipio que hace parte del área metropolitana de Bucaramanga. Treinta y siete metros de altura, 50 toneladas, 2 metros más alto que el Cristo Redentor de Río de Janeiro, un teleférico y algo de infraestructura le costó al departamento de Santander $42.728 millones de regalías que recibe de la explotación petrolera. Los otros $17.700 millones los puso la gobernación, plata que también salió del bolsillo de los santandereanos.

La obra fue adjudicada en marzo de 2013 a través de cuatro contratos con distintos contratistas. La Unión Temporal Ingenieros Contratistas del Oriente, compuesta por Roberto Enrique Rodríguez, Jesús Pedro Nel Serrano, Angel Roa Hernández y la empresa Fragua SAS, se quedó con el contrato más grandes: $27.863 millones para la “obra civil enmarcada dentro del proyecto construcción del Ecoparque Cerro del Santísimo [...]”. De esos veintisiete mil millones, $19.000 millones salieron de las regalías que el departamento recibió entre 2012 y 2014. El segundo contrato, por $26.713 millones –de los cuales $18.605 millones fueron de regalías–, se le entregó a la Unión Temporal Cable Aéreo El Santísimo, un consorcio integrado por Doppelmayr Seilbahnen GMBH, Ingerconstrucciones LTDA y Sitelsa S.A.S. para la construcción del cable aéreo. Finalmente, se entregaron otros dos contratos, uno por $3.525 millones –todo de regalías– a Juan José Cobos Roa para la “ejecución de trabajo artístico enmarcado dentro del proyecto construcción del Ecoparque Cerro del Santísimo” y uno más por $2.408 millones –del cual $1.613 millones fueron de regalías– entregado a la Unión Temporal Ecoparque que se encargó de la interventoría del proyecto.

Esta megaobra impulsada por Richard Aguilar, quien en 2018 fue elegido como senador con Cambio Radical pero renunció en julio de este año en medio de una investigación por corrupción durante su gobernación, fue de gran complejidad. Era tal la obsesión de Richard Aguilar por hacer una obra perfecta que se probaron nueve modelos a escalas diferentes y la máscara que recubre el cristo fue cambiada en nueve ocasiones. La escultura fue modificada en 40 ocasiones para quedar, tal y como lo dijo Daniel Samper Ospina en una de sus columnas, como el cantante de Pimpinela. Para acceder a él Aguilar ideó también la manera de monetizarlo. Así que creó el teleférico para transportar a los supuestamente decenas de miles de turistas que vendrían desde todas partes del mundo para disfrutar de esta maravilla. La tarifa hoy en día es de 22 mil pesos por persona, suma que no se cuenta a la hora de entrar al parque.

En 2015 la Contraloría le metió el diente al proyecto y se encontró con varios problemas. Los predios donde fue construido el ecoparque pertenecían a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, que les cambió el uso del suelo sin los estudios de fondo. Y es que al frente de la Cdmb se encontraba Ludwing Arley Anaya, un viejo pupilo de Hugo Aguilar y Richard Aguilar, al que al final sacaron de su círculo de poder y le quitaron el respaldo cuando quiso reelegirse en dicha Corporación Autónoma, que controlan los Aguilar por su millonario presupuesto –más de $40.000 millones anuales–. Arley Anaya buscó techo en el uribismo, pero terminó quemado en sus aspiraciones electorales en 2018.

Richar Aguilar le dio el diseño del parque a la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, que fue creada, precisamente, por su papá Hugo Aguilar cuando fue gobernador. Según la Contraloría, “difícilmente se podrán recuperar los recursos por parte de las entidades territoriales”. Ese convenio terminó en mayo del 2013 en medio de irregularidades, pero quedó claro que la plata se estaba moviendo entre un círculo que se contrataba a sí mismo.

A los cuestionamientos esbozados por el manejo de los recursos para construir la obra se sumó el de los que cuestionaban que la obra no respetaba la separación que hay en Colombia entre los poderes del estado y el de la iglesia católica. ¿Por qué se construían con recursos públicos una obra religiosa? Ante esto los abogados de Richard Aguilar se aferraban a un argumento que rayaba en el cinismo: Santísimo», más que un vocablo religioso, es una contracción de «Sant» por Santander y del superlativo «ismo». Según su versión, significaba en realidad «gran Santander». Cuando les hablaron de que el señor que medía 37 metros era Jesuscristo los abogados no demoraron en responder sin tener miedo a insultar inteligencias: la figura no representaba a ningún Dios, era tan sólo un señor barbado que, en su imponencia, podía representar lo que era el departamento de Santander. La obra estuvo a punto de quedar inconclusa por una demanda que le metieron al proyecto argumentando que no podían destinarse recursos públicas a una obra religiosa pero la mano de Jorge Pretelt, mientras manejaba los hilos de la Corte Constitucional, salvó al Santísimo. Aguilar la inauguró en el 2015, frente a los ascensores panorámicos que llevarían supuestamente a turistas de todo el mundo a su cabeza, prometiendo que gracias a él “Santander entró por fin a las grandes ligas del turismo mundial”.

El primero de enero de 2016 Richard Aguilar le entregó la gobernación a su ungido, Didier Tavera, quien a su vez terminó su periodo y fue reemplazado por el tercer Aguilar: Mauricio, quien también ha tenido la intención de emprender una obra faraónica para perpetuar su nombre como gobernador, así como lo hizo su papá con el Parque Nacional del Chicamocha y su hermano con el Santísimo. Mauricio Aguilar comenzó a vislumbrar otro parque: el Parque Nacional del Cacao, en San Vicente de Chucurí. Sin embargo, este ha sufrido un reversazo ya que por cuenta de la pandemia el departamento reasignó recursos a la salud y atención humanitaria. El DNP redujo a 62 mil millones los 140 mil que tenían destinado para este parque. Aguilar radicó en septiembre una vez más la solicitud ante el gobierno de construir el parque pero, a este paso, las obras, si arrancan, sólo serían hasta el 2023.

Hoy Richard Aguilar se encuentra detenido en el Batallón número 13, en Bogotá. Está siendo investigado por varios contratos entregados a dedo y por los que se habrían cobrado jugosas coimas. Son cuatro contratos: obras de la villa olímpica de Bucaramanga en 2015, el mejoramiento de la carretera San Gil - Charalá en 2014, la construcción del corredor vial Agroforestal y Energético en 2014 y el mejoramiento de la vía Bucaramanga-Floridablanca también en 2014. Aguilar se encuentra detenido en el mismo lugar donde hoy está su papá, Hugo Aguilar, el jefe del Clan que se sintió imbatible en Santander, pero que dos de sus cabezas están enredados con la justicia.