¿Recuerdan cuando había que cumplir con ciertas competencias para ser ciudadano?

Por: Hernando Copete Ortiz |

agosto 04, 2023

Leído el artículo de Diana Sofía Giraldo “El poder ciudadano” en El Nuevo Siglo, del 2 de agosto en el que expresa: “Quiero graduarme de Ciudadana”, me llevó a la siguiente reflexión.

El ser ciudadano (título) se perdió hace mucho tiempo, por las siguientes razones (todo ello me recuerda a mi Dios: Madre)

Ya no nos ponemos rojos, cuando cometemos errores o somos imprudentes. Somos seres reactivos y no reflexivos (lo ideal sería prospectivo). Olvidamos los buenos modales. La asignatura de las buenas costumbres, que dentro de su bibliografía estaba la urbanidad de Carreño, desapareció. Hasta ese libro, lo mandarían a quemar. Nos discriminamos y tratamos diferencialmente, tanto que, por mostrar nuestros poderes, estatus, egocentrismos, al otro le decimos: “Usted no sabe quién soy yo”. Irrespétanos a las mujeres. Ya no se les adula moderadamente y con entonaciones afectuosas. No criticamos sino censuramos. (leer las2orillas: “Todo el mundo cree que critica, pero de esto se trata”) La realidad la identificamos dependiendo del personaje quien la da a conocer y de sus argumentaciones: reales, ficticias, imaginarias y su combinación (leer las2orillas: El poder de la palabra). Se desconoce o no se tiene en cuenta las propuestas, ideas, perspectivas y proyectos de vida, necesidades, de la comunidad en general. (leer las2orillas: La quinta pata de los diálogos regionales y otras reuniones masivas) Los medios de comunicación manipulan el razonamiento social, enfatizando el razonamiento emocional. Son los que determinan las necesidades y sus decisiones. Los políticos hacen uso del razonamiento emocional con dos fines: Para generar odios, oposiciones, guerras, rivalidades. Direccionar los comportamientos sociales hacia un lugar determinado por ellos, eliminado las interrogaciones sobre las circunstancias, históricas y actuales, de las problemáticas sociales (mundo automatizado, regimentado).

En resumen, el presente y futuro no es el resultado de la propia actividad del ciudadano, no son sus propias fuerzas la que construyen la realidad social. El ascenso de los políticos es dado por la degradación del pueblo.

Se nos enseña es hacer oposición y no contradicción, lo que hace de ello un absurdo. Es un enfrentamiento no un complemento. Oposición significa que frente a dos (2) cosas, razones o proposiciones, ellas no pueden existir simultáneamente per se, y con el mismo sentido. Es decir, no puede ser y no ser al mismo tiempo: día – noche, campo – ciudad, ruido - silencio, arriba – abajo, salud – enfermedad, etc. (todo ello es extremos). La contradicción, desde la lógica y dialéctica, es una incompatibilidad entre dos (2) cosas, razones o proposiciones, que no son concebibles el uno sin el otro, es una existencia compatible, lo que permite proponer alternativas de mejora y perfeccionamiento viables, superación de propuestas, etc. Los puntos de vista pueden ser complementarios. Se nos niega la comparabilidad de proyectos políticos. Simplemente, cada corriente política, recluta a su gente y les expresa lo que ellos quieren materializar. Sus líderes son aquellos que se miden por las bases de datos que tienen para influenciar en la votación, más no por apoyo a los ideales políticos, que deben apuntar al bienestar social.

Lo ideal es que con el título de ciudadano, se puede obtener competencias como: En los diálogos, respetar y permitir expresar las expectativas e intereses de vida colectiva; entender y comprender el funcionamiento como legitimidad de las entidades del estado; fortalecer la participación y la convivencia, su enfoque debe estar respaldado por los derechos humanos; manejo de los datos registros (estadísticas) con el fin de saber medir las realidades, elaborar algoritmos, establecer indicadores de gestión, para determinar avances o permitir modificaciones a las estrategias y procedimientos establecidos (estos datos deben ser accesibles a la comunidad); reconocer el poder de acción del otro para incidir y transformar los contextos (leer las2orillas: ¿Políticos que valen por sus ideas y proyectos o por su aspecto físico -I y II); los proyectos sociales se miden por sus resultados, satisfacción y cubrimiento y no por las personas que lo propusieron; la problemática social (salud, trabajo, educación, vivienda, alimentación, seguridad, etc.), no se resuelve a través de ideologías (forma de presionar y mantener una fe en unos valores establecidos y los intereses de unos grupos), si no a través de una realidad, que se vive, siente, cobra vidas y su calidad, para ello se deben establecer unos estándares de vida y a ellos tiene que apuntar las funciones de las entidades del estado.

Las asignaturas serían:

¿Quién soy yo, dónde estoy, qué valor tengo para esta sociedad, hacia dónde voy y cómo puedo proyectar el futuro social? El dialogo, la comunicación, la participación, la empatía, el altruismo, como elementos importantes para la vida. ¿Qué es eso de los derechos y su aplicabilidad? Todos debemos ser veedores y respetados por las entidades del estado. ¿Qué significa vida armónica en una sociedad? ISO 9001 (International Organization for Standardization). La calidad de los documentos de los proyectos políticos o programas de gobierno (gobernanza), deben obedecer a una norma, que debe explicitar cómo debe ser la estructura de esta publicación. Esta asignatura debe establecer los contenidos políticos: Misión, visión, meta, objetivos, planeación, tiempos, términos, definiciones, referencias normativas, gestión de recursos (humanos, infraestructura, financieros), medición, análisis, mejoras. Esta estructura permitiría al lector poder comparar las diferentes propuestas independientemente de su autor o grupo político. Permite identificar la probabilidad, lógica y beneficios de su materialización. Lo que llevaría a tomar una decisión más acertada. Proyecto político. Leer, comparar y decidir qué planes y programas de campaña son mejores y que benefician por lo menos al 85% de la comunidad. ¿Cómo se toman las decisiones, por el tipo de persona que presenta los proyectos o por su contenido?

Apreciados lectores a este contenido, creo, falta más información, pues ustedes tienen otras visiones y vivencias a las cuales no debemos ser opositores (negar su visón, sentir) si no, su complemento (consenso), percibiendo de esta manera nuestro contexto en sus 360 grados.