Todo el mundo cree que critica, pero de esto se trata:

Nuestros dirigentes no saben qué es criticar. Es un proceso que va de destruir para construir, donde los análisis y apreciaciones van cargadas de solución

Por: Hernando Copete Ortiz |

abril 18, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Entender bien el concepto de “criticar”, requiere un análisis de su significación y a su vez comprender qué es el pensamiento crítico y si está o no asociado a un contexto.

Desde la Real Academia Española (RAE), criticar lo define como: “es un verbo transitivo, que puede significar:

Analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios de la materia de que se trate. Hablar mal de alguien o de algo, o señalar un defecto o una tacha suyos.”

Lo arriba expuesto señala que criticar requiere un análisis sobre algún sujeto, objeto o proceso, partiendo de unos criterios (subjetivos, objetivos) claros y precisos sobre ese sujeto, objeto o proceso, teniendo en cuenta su contexto. Pero se da como hecho, que criticar es hablar o señalar, lo malo, los defectos, los vicios, los errores, las equivocaciones, impericias, etc. de ese sujeto, objeto o proceso.

En términos generales se podría decir que criticar es un “Conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis, sobre un sujeto, objeto o proceso y que pueden resultar positivos o negativos.”

Condensando esos criterios son por un lado las opiniones, que hace referencia a lo subjetivo (inteligencia emocional) y por otro son los juicios (inteligencia racional) que se elaboran sobre el sujeto, objeto o proceso. Pero no se debe olvidar el contexto, escenario.

En este orden de ideas se podría afirmar que hay dos (2) tipos de crítica, una constructiva y la otra destructiva.

Lo anterior nos lleva a pensar que criticar exige cuatro (4) elementos fundamentales para que esta se materialice, sea confiable y valida. Uno de estos pilares, su función o procedimiento es transversal y se evidencia a través del pensamiento o proceso cognitivo, que permite representar su realidad; donde la inteligencia emocional, como racional, juegan un papel importante, en la construcción de la crítica. Los otros son la persona (quien percibe), la realidad (el objeto) y su contexto (ubicación del objeto). Todos ellos fundamentales para el acceso a la verdad. Es decir, se enfrenta la percepción a la comprobación.

¿Qué son los escenarios? Estos son las estructuras sociales (públicas y privadas) y culturales; que, por su organización y funcionamiento, permiten el surgimiento de los problemas sociales. Sobre los cuales recae la crítica.

En consecuencia, en las actividades sociales, los “políticos” se encuentran involucrados y la ciudadanía comprometida (fábula de la gallina y el cerdo).

Estas actividades sociales son ciegas para la ciudadanía, pero concretas para la clase política. Ciegas, por cuanto la realidad desde lo cuantitativo es solamente conocida por los administradores públicos y conocen perfectamente la problemática social y como direccionarla. La actividad del ciudadano se califica desde lo abstracto y consciente (con conocimiento). Nuestros dirigentes a esas actividades sociales, que no tienen o poseen materia, ellos le generan un concepto o cualidad. De manera consciente, generan ideas, sucesos, historias, culpabilizan a otros, destruyen la moral del otro, modelan procesos, interpretan problemas y proponen soluciones, generando una disonancia cognoscitiva en los ciudadanos, para poder manipular su consciente social, estableciendo antagonismos, conflictos y enfrentamientos. Su procedimiento es “la crítica”, su divulgación y masificación.

Lo que se está concretando es que los políticos arrastran el porvenir, mediante la construcción de escenarios conflictivos, entablando u organizando relaciones económicas, sociales, y psicológicas, que les beneficie y genere un pánico masivo, a la comunidad.

Desde Antonio Gramsci (cuadernos de la cárcel), lo arriba expuesto es simplemente organizar unos grupos específicos, cuyo objetivo es implantar una conciencia y homogeneidad ideológica.

Para ello se recurre a los “intelectuales”. Pero ¿Los intelectuales a qué tipo de grupo específico pertenecen o son autónomos?

Las organizaciones de intelectuales, simpatizantes de ciertos temas y escenarios de la función pública, en una u otra medida son todas aquellas personas que intervienen en el diseño y organización de las políticas públicas del Estado.

Desde la psicología, estas son personas que funcionan como un “catalizador”, cuya intención es avivar, imponer las ideas, creencias y valores a la población y tornarlas sumisas a su dominación. Son pastores políticos, coaching.

Por lo anterior esos personajes que se integran a esas organizaciones de intelectuales y como lo dice Antonio Gramsci, son intelectuales orgánicos, que utilizan la razón instrumental (Horkheimer) como instrumento para conseguir, obtener, exclusivamente un beneficio propio y poder satisfacer sus necesidades. En consecuencia, su razonamiento lógico – tecnológico, es considerar los objetos, personas, instituciones del estado, como medios para alcanzar sus metas, objetivos. No seguir esas ideas, su organización intelectual – política los sometería a una excomunión social.

Frente a estos intelectuales orgánicos, dialécticamente encontramos a los Intelectuales tradicionales. Estos sujetos utilizan la razón crítico – ilustrada. Son personas que entienden las determinaciones de la conciencia, con su valor de justicia, simetría, y un mejor cambio social, teniendo en cuenta el presente y valorando el pasado (se tiene que mirar el espejo retrovisor). Lo que busca es emanciparse y crear escenarios de vida para todos y no seguir cometiendo los errores del pasado. La intención es superarlos. Es elaborar modelos sociales de vida, donde todo el mundo tiene cabida.

A esta altura del escrito se podría afirmar, que nuestros dirigentes no saben qué es criticar y mucho menos entender qué es teoría crítica, pensamiento crítico, crítica de la razón.

La teoría crítica nace, en la escuela de Frankfurt (1937), con filósofos como Theodore W. Adorno, Walter, Benjamin, Max Horkheimer, Hebert Marcuse, Erich Fromm y Jürgen Habermans. Con el propósito de criticar a la teoría tradicional, la cultura y la moral occidental, con el fin de superarla, perfeccionarla y actualizarla.

El pensamiento crítico (Francis Bacon filósofo, político, abogado) en 1605, lo definió como: "El pensamiento crítico es tener el deseo de buscar, la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden y el odio por todo tipo de impostura". (negrillas fuera de texto).

Immanuel Kant, escribió “Crítica de la Razón Pura” (1781, primera edición) y luego, haciendo correcciones escribe “Crítica de la Razón Práctica (1788) ética y filosofía moral. Yo diría, que lo que nos quiso decir es que debemos pasar de la oralidad (teorización) a la materialización de ese saber científico. Es la conjugación del racionalismo y el empirismo.

Lo arriba expuesto nos señala que, debemos saber, que la teoría crítica, el pensamiento crítico y la razón, en conjunto se deben entender como la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, como las afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana.

Por todo lo anterior para mí, no existe la crítica constructiva y la crítica destructiva.

La crítica es un proceso que va de destruir para construir, donde los análisis, apreciaciones, juicios, opiniones van cargadas de solución. Es decir, primero es hacer evidente los defectos, fallas, errores, inconsistencias, falencias, que tiene el objeto del saber o conocimiento (volverlo trascendental, allí hay más información); para luego establecer, proponer, direccionar, las mejores correcciones, creando unos espacios sociales más amigables. Es mejorar los contextos sociales, en su estructura y funcionamiento, para acabar con los males, en los diferentes escenarios de la vida humana.

Los contextos los podemos cambiar, haciéndolos menos hostiles. Somos, todos, los llamados a construir el paraíso terrenal. Por lo tanto, ante nuestra realidad, no debemos ser reactivos, es bueno ser proactivos, pero aún mejor, ser prospectivos.

Los políticos, quienes los elegimos, y que en estadísticas somos el 58.17% de los ciudadanos habilitados para su elección, elegimos personajes que no se dedican a la crítica sino a la “censura”. Esta no es el proceso, que hablamos, es simplemente un juicio, apreciación, sin análisis.

Sus afirmaciones, no tiene argumentaciones validas y confiables. Sus expresiones están cargadas de odios, califican las acciones con defectos, errores, reprobando o vituperando, lo actuado o existente. Lo bueno lo callan o le hacen ver defectos que no tienen y a estos los intensifican, asociando otros hechos, que ni conexión, entre ellos tendrá. Lo peor no brindan las posibles soluciones y menos quiénes son los beneficiados y quiénes los afectados.

Sus estrategias son plantear la reprobación de lo establecido, señalando que son cosas malas por cuanto no se acomodan o ajustan a sus necesidades o planteamientos políticos, económicos, sociales, de elite (minoría selecta), morales o religiosos, aspectos que fortalecen sus posiciones.

En síntesis, vemos que en sus palabras no hay juicios sino prejuicios, que ciegan, paralizan, niegan, modifican o destruyen la razón crítica.