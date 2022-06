Quién ganó y quién perdió en la primera vuelta por la presidencia

Por: Juan Párez Trujillo |

junio 04, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

-Gana una propuesta alternativa y por fin termina de aglutinar a una gran masa colectiva. La izquierda dejó a un lado la indignación y propuso un buen proyecto lleno de pluralidad, esperanza. Su gran logro fue dar representatividad a quienes siguen viendo en la construcción de paz el pilar de modelo de desarrollo.

-Se equivocó algún sector de la izquierda en hacer política simple y demagógica con el anti uribismo, esto proporcionó la aparición de un líder populista que sin una propuesta clara y muchas dudas dibuja un horizonte similar al triunfo de Trump en EU.

-Publicidad.-

-Colombia, pese al triunfo del Pacto Histórico, sigue siendo un país conservador, cuyo cambio en sus mayorías es más comprendido desde el espectro de la ideología de derecha.

-Se equivocaron las personas de ideología de derecha en enfocar su perspectiva de cambio en el antipetrismo. Esto no ofrece garantías reales de transformación para una sociedad en conflicto que requiere un cambio estructural y un pacto social por la reconciliación.

Publicidad.

Al igual que la izquierda, su equivocación puede detonar en la aparición de un líder erguido desde el boicot, que odia las instituciones, sin proyecto político, y anárquico de avances sociales en materia de igualdad y diversidad, los cuales su vulneración serían una caída al vacío en términos de desarrollo humano.

-En términos de política internacional, Colombia podría perder una oportunidad histórica de coliderar un bloque progresista en Latinoamérica junto a gobiernos cómo Mexico, Argentina, Chile y posiblemente Brasil cuyo futuro se inspira en el horizonte del desarrollo humano.

-Por ultimo, no estoy de acuerdo con aquella reflexión-eufemismo que dice que se derrotó a las élites políticas que representan el principal mal que azota a Colombia; la corrupción. En todo caso, uno de sus candidatos como se tenia previsto no ha podido avanzar a segunda vuelta, pero no todo esta perdido.

Puede ser que estén activando el plan C, y al parecer este mismo les garantizará otros cuatro años más.