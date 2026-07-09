- Qué tanto aguantó la serie de James en el top 10 de Netflix

La historia del exitoso Número 10 que se despidió de la Selección Colombia se desinfló pronto y no permaneció más de una semana entre las favoritas

James Rodríguez dejó una frase que ilusionó a millones antes del Mundial 2026. "Aún queda una sorpresa más", dijo el volante colombiano durante su serie documental, titulada con su propio nombre. Aquellas palabras alimentaron la expectativa de los hinchas y se convirtieron en una de las escenas más recordadas de una producción que, al menos durante sus primeros días, logró abrirse paso entre las más vistas de Netflix.

Durante su semana de estreno, James Rodríguez alcanzó el noveno lugar entre las series de habla no inglesa más vistas de la plataforma. La producción registró cerca de 1,1 millones de visualizaciones y acumuló aproximadamente 2,7 millones de horas reproducidas, cifras que le permitieron permanecer durante una semana en el Top 10 mundial.

Sin embargo, ese impulso inicial no fue suficiente para sostenerse y, en la semana siguiente, salió del listado al no reunir las horas de reproducción necesarias para mantenerse entre las diez producciones más vistas.

En Colombia, la historia tuvo un impacto mucho mayor. Según reveló el director Simón Brand, la serie llegó a ocupar el primer lugar de Netflix en el país. El cineasta caleño fue uno de los responsables del proyecto y, junto con Clover Studios —la productora de la que hace parte—, llevó a la pantalla una faceta mucho más íntima del capitán de la Selección Colombia.

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Más allá de los números, la producción mostró una versión poco conocida de James. Lejos del jugador que aparece cada fin de semana en los estadios, el documental retrató al hijo, al padre y al futbolista que encontró respaldo en su familia y en entrenadores que marcaron su carrera. Era, además, el momento ideal para estrenarlo: pocos días antes del inicio del Mundial 2026, cuando la ilusión por la Selección Colombia estaba en su punto más alto y muchos soñaban con que el cucuteño escribiera un último capítulo inolvidable.

Aunque Netflix registró un buen comienzo, otras plataformas especializadas reflejaron un comportamiento distinto. En JustWatch, que mide el interés de los usuarios por series y películas en las plataformas de streaming, la producción alcanzó como mejor registro el Top 20 del ranking diario. Permaneció apenas un día dentro del Top 100 y seis días en el Top 1000, lo que evidenció que el interés inicial fue perdiendo fuerza.

Con la eliminación de Colombia del Mundial 2026, el documental también adquiere un significado distinto. Para muchos aficionados es una especie de epílogo de la carrera de James con la camiseta de la Selección.

Aunque el volante no ha confirmado su retiro del combinado nacional, el torneo dejó abierta la discusión sobre su futuro y reavivó el debate entre quienes consideran que su liderazgo seguía siendo indispensable y quienes creen que el equipo debía iniciar antes una transición generacional.

Sea cual sea el desenlace, la serie quedó como el retrato cercano del futbolista que marcó una época en el fútbol colombiano y que, con una sola frase, logró ilusionar nuevamente a todo un país antes de su último gran desafío.

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