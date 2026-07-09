- Los conciertos y festivales que más dinero le dieron a Bogotá en 2025

El Concierto de Shakira, Festival Estéreo Picnic, El Cordillera, Corre Mi Tierra y el Día Mundial de las Ciudades dejaron a Bogotá más de $ 452 mil millones

El año pasado, el sector de entretenimiento, cultura, recreación y deporte, le dejó a Bogotá $452,6 mil millones De ese modo, se convirtió en una de las claves para el crecimiento económico de la ciudad, aportando cerca del 4,8% del PIB y destacándose como uno de los motores fundamentales de la economía local.

El año pasado de acuerdo con los resultados, conciertos como el de Shakira registró el mayor impacto económico del año, con $202.189 millones impulsados principalmente por la venta de boletería y el gasto de turistas en restaurantes, transporte y bebidas. mientras que Corre Mi Tierra generó $17.081 millones y el día Mundial de las Ciudades $4.337 millones

El Festival Estéreo Picnic dejó $154.357 millones en las arcas distritales, mientras que con el Festival Cordillera se recaudaron $74.647 millones. A nivel general, los eventos de recreación y deporte proporcionaron ingresos por $192.855 millones. De ese modo, el sector estuvo entre las tres actividades económicas que más contribuyeron al crecimiento del valor agregado de Bogotá, con un aporte de 0,5 puntos porcentuales anuales.

en conjunto, el impacto económico de estos eventos equivaldría al 0,10% del PIB anual de Bogotá, confirmando la importancia de la industria del entretenimiento, el turismo y grandes eventos en la economía de la ciudad.

El Director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD), Daniel García Cañón, declaró que los buenos resultados confirman la importancia de continuar atendiendo el deporte, la recreación, la actividad física y los grandes eventos como parte de un ecosistema que activa la ciudad y contribuye al desarrollo económico.

Por su parte, los datos estadísticos del DANE confirman que las actividades relacionadas con entretenimiento y recreación tuvieron un crecimiento y desempeño superior al promedio de la economía de Bogotá durante el 2025. Además, muestran que el dinamismo del sector está relacionado con otros elementos claves de la economía urbana.

Los eventos deportivos, recreativos y de entretenimiento mueven grupos como comercio, hotelería, restaurantes, logística, producción de escenarios y empleos temporales. En ese aspecto, el IDRD está consolidando una línea de trabajo orientada a medir con mayor precisión el impacto económico de sus eventos, programas y escenarios.

De ese modo, se busca identificar no solo la asistencia y la cobertura social, sino también el gasto de visitantes, participantes, contratación local, movilización de proveedores, alianzas y los efectos sobre otros sectores de la ciudad.

Durante el 2025, las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación mantuvieron crecimientos positivos durante todos los trimestres, con variaciones del 17% en el primero, de 6,2% en el segundo y 3,5% en el tercero y del 6% en el cuarto frente a los mismos periodos de 2024.

Según García, dicho comportamiento evidencia una tendencia sostenida y refuerza la importancia de una agenda permanente de deporte, recreación, actividad física y de eventos como instrumento de activación social y económica. Con estos resultados,

Bogotá y sus ciudadanos demuestran que la recreación, el deporte y el entretenimiento no solo mejoran la calidad de vida también mueven la economía, generan oportunidades y fortalecen la proyección y el futuro de la ciudad.

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