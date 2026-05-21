- Los grandes detrás de la llegada de James Rodríguez a Netflix y su documental más personal

Una conversación casual en Medellín terminó convirtiéndose en el documental más personal de James Rodríguez, una producción colombiana que ya llegó a la plataforma

Antes del inicio del Mundial 2026, el famoso “10” de la Selección Colombia volverá a ser noticia, aunque esta vez no únicamente por lo que haga dentro de la cancha. James Rodríguez tendrá su propio documental en Netflix, una producción en la que los aficionados podrán conocer una faceta mucho más íntima y humana del volante cucuteño.

La producción promete mostrar las luchas, frustraciones y momentos personales que han marcado la carrera del futbolista, además de revelar detalles poco conocidos de uno de los jugadores más importantes en la historia reciente de la Selección Colombia. El documental llega justo antes de la Copa del Mundo de 2026, torneo en el que James espera volver a liderar a la “tricolor” en una nueva aventura mundialista.

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Pero más allá de la historia del futbolista, lo que también ha llamado la atención es el grupo de personas y productores que están detrás de este proyecto, especialmente el director encargado de darle vida a esta mirada personal sobre el “10”.

Los nombres detrás del documental de James Rodríguez

Uno de los hombres más importantes detrás de esta producción es Simón Brand, el reconocido director caleño que alcanzó gran reconocimiento internacional con la película Paraíso Travel. Según se ha conocido, fue precisamente él quien impulsó buena parte de esta idea.

Todo habría comenzado tras un encuentro casual entre Simón Brand y James Rodríguez en Medellín. A partir de ahí nació una conversación que terminó convirtiéndose en un proyecto desarrollado durante más de tres años y que hoy finalmente llegó a la pantalla de Netflix.

El propio director ha explicado en entrevistas que el objetivo era mostrar al ser humano detrás de la figura pública. Por eso, además de James, en el documental también aparecen familiares, amigos, entrenadores, compañeros de equipo y personas cercanas que han acompañado al jugador a lo largo de su carrera.

Clover Studios, la productora que apostó por la historia del “10”

Para sacar adelante esta producción se sumó Clover Studios, compañía de la que también hace parte Simón Brand. Aunque es una productora relativamente joven, lanzada hace apenas un par de años, ya ha participado en proyectos de alcance internacional.

Laura Franco Franco, Daniel Eilember, Simón Brand y Julio César Gaviria, socios detrás de Clover Studios.

La empresa nació de la unión entre Imaginer Films —que cuenta con más de 12 años de trayectoria—, Simón Brand y el productor Daniel Eilemberg. La apuesta fue crear una productora con estándares de Hollywood, pero desarrollada desde Colombia.

Uno de los aspectos más curiosos del proyecto es la relación cercana entre quienes integran la compañía. Muchos de ellos son amigos desde hace años y han construido vínculos a través de diferentes producciones audiovisuales.

Dentro de sus trabajos más conocidos aparece Law & Order, donde participaron en algunos capítulos, además de producciones colombianas como Uno: entre el oro y la muerte, protagonizada por Juan Pablo Urrego. También han trabajado en videos musicales y otros formatos audiovisuales.

Ahora, el gran reto de Clover Studios es este documental sobre James Rodríguez, una producción que nació de una coincidencia y terminó convirtiéndose en una de las miradas más íntimas sobre la vida del capitán de la Selección Colombia, justo antes del Mundial 2026.

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