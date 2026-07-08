Un pequeño negocio familiar trabaja ahora 10 toneladas de cacao que vende en 13 países

Sagu Chocotales es la marca con la que los tolimenses Juan, María y Justianiano Suárez transformaron el Cacao en el Tolima en una empresa que exporta chocolates

Un cultivo familiar, que comenzó en San Sebastián de Mariquita (Tolima), terminó convirtiéndose en una empresa con planta de producción en Bogotá y presencia en 13 países. Esa es la historia de Sagu Chocolates, una compañía que nació de una decisión arriesgada y que hoy busca posicionarse en el mercado de alimentos saludables.

Todo comenzó cuando Justiniano Suárez, a los 46 años, decidió apostarle por completo al cultivo de cacao. En una región donde predominan productos como el mangostino, la caña de azúcar y diferentes variedades de aguacate, tomó una determinación poco común: abandonar otras actividades agropecuarias y concentrarse exclusivamente en el cacao.

Desde el inicio, el objetivo fue producir granos de la más alta calidad. Las primeras cosechas superaron las expectativas y no solo representaron buenos resultados económicos, sino que también confirmaron el potencial del proyecto. Cada vez que la familia Suárez llevaba su producción a los centros de acopio, sus lotes eran dejados para el final. Al preguntar la razón, recibieron una respuesta que marcó el rumbo del negocio: las mejores cosechas se evaluaban al final.

A nivel mundial, el consumo anual de chocolate ronda los 7 millones de toneladas. Este mercado alcanzó un valor de USD 134.2 mil millones en 2026 Foto: Sagu Chocolate

Ese reconocimiento motivó a la familia a dar un nuevo paso. Ya no querían limitarse a vender materia prima, sino ir más allá al transformar el cacao en productos con mayor valor agregado como chocolates y snacks.

En esa nueva etapa, los hijos de Justiniano, Juan Diego y María Camila Suárez, asumieron un papel protagónico. María Camila se enfocó en el desarrollo de nuevos productos y en los procesos de transformación del cacao, mientras que Juan Diego tomó las riendas de la administración y la estrategia comercial para impulsar el crecimiento de la empresa.

Los resultados comenzaron a reflejarse en el portafolio de Sagu Chocolates, que hoy incluye chocolates endulzados con alulosa o eritritol, snacks libres de soya y opciones aptas para consumidores veganos. Entre los productos más demandados se encuentran los arándanos recubiertos de chocolate y las presentaciones de chocolate blanco, siempre con un enfoque en la calidad y la alimentación saludable.

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La empresa busca diferenciarse de los productos industrializados mediante una oferta que privilegia ingredientes de alta calidad y alternativas sin azúcar. Actualmente, procesa alrededor de 10 toneladas de cacao al mes para atender tanto el mercado colombiano como clientes internacionales.

En Colombia, tiene presencia en almacenes del Grupo Éxito y en Home Sentry, además de distribuir sus productos en Santander, Norte de Santander, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Tolima, Antioquia y Bogotá. Para finales de 2026, la empresa espera comercializar cerca de dos millones de unidades y seguir fortaleciendo su presencia en mercados internacionales.

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