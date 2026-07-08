- Toyota Colombia responde a alerta por posibles defectos mecánicos en varias camionetas

La multinacional japonesa, bajo el liderazgo de Hiroshi Yonenaga deberá atender la advertencia de Cielo Rusinque que salió en defensa de los usuarios de la marca

El presidente de Toyota Colombia, Hiroshi Yonenaga, deberá afrontar uno de los primeros desafíos de su gestión luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitiera una alerta preventiva por posibles fallas en algunos vehículos de la marca. La entidad advirtió sobre eventuales defectos que podrían presentarse en las camionetas Toyota Tundra modelos 2022, 2023 y 2024, así como en las Land Cruiser 300 modelos 2022, 2023 y 2024.

De acuerdo con información divulgada por la autoridad, los vehículos podrían presentar un defecto en los cojinetes del motor V35A. Bajo determinadas condiciones, dicha situación afectaría el encendido del motor, provocaría su sobrecalentamiento o incluso ocasionaría que el vehículo se apague en forma inesperada, con los riesgos que ello implica para la seguridad de los ocupantes.

Los Toyota son uno de los carros más apetecidos del mercado, en parte, por tener fama de respaldo absoluto. La compra se suele considerar como una inversión segura debido a su baja devaluación y a la posibilidad de reventa sin complicaciones.

Uno de los carros más populares de la Toyota es Land Cruiser.

Foto: Toyota

Hasta el momento, la SIC no ha impuesto sanciones a Toyota Colombia. La actuación de la entidad corresponde a una advertencia preventiva dirigida a los propietarios de los vehículos potencialmente afectados, con el fin de que estén atentos al llamado de la compañía con el objetivo de que se adelanten las revisiones técnicas necesarias.

Yonenaga asumió la presidencia de Toyota Colombia a comienzos de 2025, en reemplazo de Yasunori “Dino” Tanaka, quien permaneció cuatro años al frente de la operación nacional. Durante su administración, la marca alcanzó un hito histórico al convertirse en la más vendida del país en 2024, con 27.013 vehículos matriculados y una participación de mercado del 13,4 %.

El actual presidente cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la multinacional japonesa. Es economista y ha ocupado cargos como Director Regional de Toyota para Latinoamérica y el Caribe, Gerente General de Toyota Bolivia y Presidente de Toyota Perú. Esa experiencia en la región fue determinante para asumir la dirección de la operación colombiana.

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Desde su llegada, Yonenaga ha impulsado una estrategia enfocada en la diversificación tecnológica de la compañía. Entre sus prioridades se encuentran ampliar la oferta de vehículos híbridos (HEV), fortalecer el negocio de vehículos usados y consolidar los servicios de posventa, considerados pilares para mejorar la rentabilidad y la fidelización de los clientes.

Crédito: SIC

La advertencia de la SIC representa ahora un reto para esa estrategia. La compañía deberá garantizar la atención de los propietarios de los vehículos involucrados y ejecutar las revisiones o reparaciones que sean necesarias para prevenir riesgos y mantener la confianza de los consumidores en una de las marcas líderes del mercado automotor colombiano.

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