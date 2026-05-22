Un regaño de Pékerman, largas noches llorando y otras confesiones de James que Netflix sacó a la luz

La docuserie de tres capítulos muestra momentos inéditos en la carrera del ‘10’, desde su llegada a Banfield con 16 años hasta el éxito en la Copa América de 2024

La vida de James Rodríguez volvió a quedar en el centro de la conversación mundial tras el estreno de la docuserie James en Netflix. La producción, dirigida por Simón Brand y realizada durante tres años, repasa episodios personales y deportivos del capitán de la Selección Colombia, incluyendo momentos inéditos con entrenadores, compañeros y familiares.

En tres capítulos, el volante colombiano reconstruye episodios que van desde su salida de Colombia siendo adolescente hasta la final de la Copa América 2024. Uno de los pasajes que más llamó la atención fue la conversación que tuvo con José Pékerman cuando el mediocampista atravesaba uno de sus peores momentos en el AS Mónaco.

El técnico argentino reveló que incluso viajó personalmente a Francia para hablar con el jugador cuando había perdido protagonismo bajo las órdenes de Claudio Ranieri. Allí, según contó en el documental, le pidió cambiar su actitud y dejar de transmitir incomodidad durante los entrenamientos.

“Basta de poner mala cara en los entrenamientos”, fue una de las frases que recordó Pékerman durante la serie. El entrenador también le insistió en que debía sacrificarse más en labores defensivas para recuperar la confianza del cuerpo técnico del Mónaco. Después de esa charla, James volvió a tener minutos y meses más tarde explotó definitivamente en el Mundial de Brasil 2014.

También puede leer: ¿Logrará James estar con las condiciones para el Mundial? El DT del Minnesota habló de la difícil situación

El documental revive los momentos más difíciles de James Rodríguez

La producción de Netflix también revela que James todavía mantiene inconformidad por algunas decisiones que marcaron su carrera en la Selección Colombia. Una de ellas fue haber quedado fuera de la Copa América de 2011 por decisión de Hernán Darío Gómez.

El volante aseguró que sentía que tenía nivel para integrar esa convocatoria, aunque en ese momento el cuerpo técnico consideró que aún era demasiado joven. Su debut oficial con la Tricolor terminó llegando meses después, en octubre de 2011, bajo el mando de Leonel Álvarez.

Otro episodio recordado en la serie tiene que ver con su ausencia en la Copa América 2019, cuando Reinaldo Rueda decidió no convocarlo. James contó que pidió la oportunidad de entrenarse con el grupo para demostrar que estaba en condiciones físicas, pero finalmente quedó fuera de la lista.

La docuserie también revive sus diferencias con entrenadores en Europa. Sobre Rafa Benítez recordó que la relación se deterioró rápidamente en el Real Madrid luego de que el español reemplazó a Carlo Ancelotti en 2015. James relató que el punto de quiebre ocurrió en un partido en el estadio Santiago Bernabéu, cuando fue sustituido y reaccionó con gestos de inconformidad.

Con Zinedine Zidane, en cambio, explicó que nunca tuvo un problema personal, aunque reconoció que el técnico francés manejaba un grupo reducido de futbolistas titulares y él terminó perdiendo espacio en los partidos decisivos.

Otra anécdota que aparece en la producción involucra al croata Niko Kovač durante su etapa en el Bayern Múnich. James recordó entre risas que el entrenador obligaba a los jugadores a hacer 30 minutos de bicicleta después de entrenar, algo con lo que nunca estuvo de acuerdo.

Además del recorrido futbolístico, el documental muestra detalles desconocidos de su adolescencia en Argentina con Banfield. Allí contó que, con apenas 16 años, sobrevivía comiendo arroz con huevo, hacía llamadas cortas a su madre para ahorrar dinero y lloraba constantemente por la distancia con su familia.

La producción incluye testimonios de figuras como Radamel Falcao García, Marcelo y Sergio Ramos, quienes repasaron la etapa más exitosa del colombiano, especialmente después del Mundial de Brasil 2014, torneo en el que anotó seis goles y ganó el Premio Puskás gracias a su recordada volea frente a Uruguay.

En contexto: Los grandes detrás de la llegada de James Rodríguez a Netflix y su documental más personal

Anuncios.

Anuncios..