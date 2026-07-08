El Concejal Fuchi convenció a sus colegas para apoyar con empleo a sus electores, los de las motos

Son cerca de 60 mil personas de los estratos 1, 2 y 3 que trabajan con su moto en mensajería y aplicaciones la idea es que la Alcaldía los acoja en sus programas

De acuerdo con los estudios y análisis realizados por ProBogotá, la capital del país superó el medio millón de motocicletas matriculadas y registró un incremento superior al 50% en la expedición de licencias de conducción para este modo de transporte en 2024.

Más del 90% de los viajes en moto se originan en los estratos 1, 2 y 3, lo que permite determinar que no se trata de una elección individual, sino de una respuesta a las condiciones laborales, territoriales y de acceso. El 72% de los propietarios de motos de la ciudad la utilizan para trabajar en domicilios, mensajerías y transporte por aplicación.

Ante tales indicadores, el concejal de Bogotá Julián Forero, del partido Colombia Renaciente, propuso al Alcalde Carlos Fernando Galán que más personas en Bogotá hagan parte de este registro, con el objetivo de que acceden a los beneficios de los programas de formación y capacitación para el trabajo.

Del mismo modo, según propone la iniciativa, podrían hacer parte de los procesos educativos y oportunidades laborales que ofrece la Alcaldía de Bogotá por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico.

UNA INDUSTRIA QUE CRECE A NIVEL LOCAL Y NACIONAL

La industria de motocicletas en Colombia genera más de 2 millones de empleos, mientras que en Bogotá actualmente hay cerca de 552 mil motocicletas matriculadas y más de 1,2 millones de personas que tienen licencias de conducción de categorías A1 y A2 vigentes.

En los últimos dos años la expedición de licencias de conducción aumentó en más del 54%, mientras que los viajes en moto se incrementaron cerca del 19%. Las cifras indican que este medio de transporte se ha convertido en una herramienta indispensable para el trabajo de comerciantes, domiciliarios, mensajeros, trabajadores independientes y miles de ciudadanos que, además de usarlo como medio de transporte, encuentran una fuente de ingresos.

Oficialmente en la capital, según datos del RUNT de 2021, existen 514.476 motos registradas por la Secretaría de Movilidad. Aunque el Distrito no cuenta con una cifra exacta sobre cuántas motos hay por localidad, de acuerdo con las estadísticas sobre hurto de motos, las localidades donde más se presentan robos son: Kennedy con más de 315 casos, le siguen Engativá con más de 240, Bosa con cerca de 220, Ciudad Bolívar con 200 y Suba con más de 150.

Sin embargo, otras cifras recientes indican que el parque automotor de motos hace rato superó el medio millón y se acerca a las 750 mil motocicletas, convirtiéndose en el actor principal de las vías Si se compara a Bogotá con Cundinamarca, en la región transitan más motos de carros, según los últimos reportes por cada moto de circula hay 1,7 carros.

El crecimiento de motos es constante, tanto en Colombia como en Bogotá y los municipios cercanos a la capital. El 20 de abril de 2026, las autoridades distritales contabilizaron 2.079 personas que utilizan la moto como medio de trabajo.

Ante tales indicadores, el concejal Forero, propuso además fortalecer el censo y la información que ha recogido la entidad, con el objetivo de diseñar e implementar mejores políticas públicas para este sector.

Forero radicó un proyecto de acuerdo en la corporación, el cual deberá surtir dos debates para que se convierta en acuerdo de la ciudad. Su propuesta busca reconocer a quienes trabajan con su moto para darles herramientas que mejoren sus ingresos, fortalezcan sus capacidades y abran nuevas oportunidades para sus familias.

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