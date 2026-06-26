¿Cómo va a ser el gobierno?
Hay que esperar a que se desarrolle, No se ha cogido el cielo con las manos porque hay un país quebrado que entrega Petro. Ni optimismo, ni pesimismo. Expectativa
Hay que esperar a que se desarrolle, No se ha cogido el cielo con las manos porque hay un país quebrado que entrega Petro. Ni optimismo, ni pesimismo. Expectativa
En tiempos de crisis de civilización y riesgo de la vida en al planeta, Colombia necesita una ciudadanía vigilante, organizada y capaz de cuidar la democracia.
Las carreteras que fueron mantenidas eficientemente por las concesiones,se están desbaratando de a poquitos. porque a Invias no le alcanzas los peajes para hacerlo
Es un resultado que consolida una catástrofe o una tragedia.
Debemos entender cómo operan los precios y qué ocurre cuando el Estado decide intervenirlos para defender nuestro modelo económico.
El Abelardo del domingo en la noche intentaba ser otro, para que en la retina del orbe quedara la imagen de un buen hombre lúcido, deliberante y justo
El presidente electo le dice al Pacto Histórico que se prepare para ser oposición. Así que el Acuerdo Nacional saldrá de resto del espectro político.
El resultado inicial de las elecciones presidenciales pone en riesgo los logros alcanzados por el gobierno del cambio y amenaza la vida en todas sus expresiones ...