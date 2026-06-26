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Opinión

  • Opinión

    ¿Cómo va a ser el gobierno?

    Gilberto Tobón Sanín

    Hay que esperar a que se desarrolle, No se ha cogido el cielo con las manos porque hay un país quebrado que entrega Petro. Ni optimismo, ni pesimismo. Expectativa

  • Opinión

    Colombia después de las urnas

    Jesús Darío González Bolaños

    En tiempos de crisis de civilización y riesgo de la vida en al planeta, Colombia necesita una ciudadanía vigilante, organizada y capaz de cuidar la democracia.

  • Opinión

    El fracaso de Invías

    Gustavo Álvarez Gardeazábal

    Las carreteras que fueron mantenidas eficientemente por las concesiones,se están desbaratando de a poquitos. porque a Invias no le alcanzas los peajes para hacerlo

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