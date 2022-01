Presidente: ¿otro récord histórico?

¿La inflación es un récord histórico presidente Duque, por qué no lo declara así? Los pobres y vulnerables reciben el golpe más grande

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Permanentemente el presidente Duque le demuestra al país que cada una de las acciones de su gobierno rompe un récord histórico. Ahora le tocó el turno a la última cifra de inflación y con ansiedad esperamos su anuncio porque sí se rompió una cifra histórica; 5,62% de crecimiento de los precios es el dato más alto de los últimos cinco años. Pero esta vez no puede mostrar euforia porque en este caso el golpe mayor lo recibe la población pobre y vulnerable que según las últimas cifras del Dane, conforman el 72 % de la población, 42 % de pobreza y 30 % de vulnerables. Urge su reacción.

La mayor inflación es en este momento un fenómeno mundial por una combinación de fenómenos globales como la ruptura de las cadenas de suministro, pero también por causas internas de cada país. Sin embargo, el impacto varía según las condiciones de cada sociedad. El tema en Colombia es precisamente grave porque la inflación para estos grupos con peores condiciones de vida fue de 6,85 % mientras para las familias ricas ese incremento fue de 4,39 %. Es decir, la brecha de equidad que ya era demasiado grande se incrementó significativamente. Las causas en Colombia son conocidas porque aquellos productos de mayor aumento son las de gran peso en la canasta de pobres y vulnerables, alimentos, vivienda y servicios.

-Publicidad.-

En Estados Unidos algunos economistas han afirmado que la inflación es una muestra de la recuperación de esa economía. El consumo se disparó después del peor momento de la pandemia entre otras, porque la gente usó sus ahorros cuando estaban confinados, para consumir en el 2021. Pero además, por el fenómeno de los trabajadores que dejan la fuerza de trabajo y presionan por mejores condiciones, aquellos que pueden moverse en el mercado de trabajo y que están en la base de la pirámide han conseguido mejores remuneraciones. Para ellos el impacto de la inflación se ha compensado, luego el costo social ha sido poco. Han sufrido aquellos cuyo empleo es permanente, pero tienen mejores ingresos. En Colombia el 72 % de la población no solo no pudo ahorrar, sino que aun hoy cuando el mercado de trabajo no se recupera totalmente a pesar del crecimiento de la economía, apenas sobrevive.

________________________________________________________________________________

Publicidad.

Es inconcebible que con este dólar por las nubes no se pueda aprovechar para producir y exportar más y generar empleo, divisas y bienestar

________________________________________________________________________________

Cuando Colombia importa gran parte de sus alimentos y el dólar sí ha batido récords históricos, una política agropecuaria para sustituir importaciones y mejorar los ingresos del campesinado habría podido disminuir la inflación de los alimentos.

Cuando Colombia importa gran parte de sus alimentos y el dólar sí ha batido récords históricos, una política agropecuaria para sustituir importaciones y mejorar los ingresos del campesinado habría podido disminuir la inflación de los alimentos. Pero eso requiere una serie de reformas de fondo que le quitan poder a quienes son dueños de la tierra. Solo retoques marginales sí es que se hicieron, no frenaron este golpe a los presupuestos precarios de millones de colombianos.

La otra gran falla que hoy adquiere gran relevancia es no tener oferta exportadora. Es inconcebible que con este dólar por las nubes no se pueda aprovechar para producir y exportar más y generar empleo, divisas y bienestar a muchos sectores que lo demandan. Un error de política especialmente agrícola, donde está nuestra ventaja comparativa, y de ningún desarrollo de la agroindustria, nos lleva a asumir una inflación que lejos de tomarse como en Estados Unidos como una buena noticia sea una más de esas que le quitan esperanza a gran parte del país. ¿Pero la inflación es un récord histórico presidente Duque, por qué no lo declara así?

E-mail [email protected]

@CeciliaLopezM