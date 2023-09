Tenga cuidado. Estas son las señales de que su gato se quiere escapar de la casa

.Publicidad.

Un gato es un animal altamente sensible, y tenerlos en casa no significa que estén felices con su amo. Es más, en muchas ocasiones, estos felinos no se sienten cómodos en su ambiente. Esto ocasiona que intenten escapar o tengan la intención de irse, para evitar este problema, debe mejorar ciertos aspectos del trato que le da al animal y el entorno que lo rodea. Así puede saber por qué un gato se va de la casa.

La forma de descubrirlo la explicó Laura Milena Betancur, especializada en felinos. Lo primero que debe tener en cuenta es que el animal tenga lugares para estar tranquilo, alimentación, bebederos, juegos e interacción positiva. Porque si no tiene estas cosas va a buscarlas en otro lado, lo que fácilmente podría llevarlo a escapar o a intentarlo, incluso cuando abre la puerta de la casa para entrar y salir.

Si el felino no quiere interactuar mucho con el tutor, prefiere mantenerse aislado y estar siempre cerca de ventanas o balcones. Es la señal clara de que no está contento en casa, porque cuando un gato se siente feliz con su amo, trata de tenerlo cerca. Si su caso es opuesto, lo mejor que puede hacer es proveer ratos de juegos y esparcimiento, alimentarlo siempre a la misma hora y respetar sus espacios para que se sienta seguro.

