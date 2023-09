El empresario que llevó a Shakira a convertirse en la primera figura del pop mundial

.Publicidad.

Luego de su presentación de anoche en los Video Music Awards, los principales medios internacionales amanecieron hablando de cómo comenzó Shakira. También destacando su presentación, su talento para el baile, cada una de las canciones que cantó y cómo se han convertido en una parte esencial para entender la historia del pop mundial.

Los Video Music Awards están entre los certámenes más importantes de la industria musical. MTV, el canal que los produce, marcó un antecedente cuando comenzó a apoyar talentos emergentes que necesitaban promocionar sus videos musicales. No solo Shakira, sino otros artistas como Britney Spears, Foo Fighters y hasta Metallica le deben una parte de su éxito a esta cadena.

Pero aunque el canal se dedicó a la producción de reality shows y así perdió casi toda su audiencia, con la premiación pasó exactamente lo contrario. En la actualidad, los Video Music Awards se han consolidado como uno de los mayores galardones de la música. Comparables a los Grammy y es posible que hasta más grandes aún.

En la edición del año pasado Bad Bunny, el puertorriqueño que la crítica musical ha considerado como la estrella más importante del mundo, se ganó el premio a Artista del año. En recientes entrevistas él calificó ese momento como el más importante de su historia.

Shakira también está en la cima de su carrera. En enero de 2023 fue la artista latina con más oyentes en la plataforma de Spotify y suma varias canciones entre las más escuchadas de YouTube superando los 1000 millones de reproducciones. “Waka waka”, la del mundial de Sudáfrica, es la más escuchada, con casi 4000 millones.

Con su presentación de anoche la barranquillera demostró que nadie tiene un repertorio tan grande como el de ella. Las canciones que Shakira cantó en esa premiación ("Whenever wherever", "Objection - Tango", "Las caderas no mienten", etc.) no solo son conocidas, sino éxitos que han sonado durante los últimos 20 años y que pueden ser coreadas hasta por los más peques. En la actualidad, es más probable que un niño de cinco años haya escuchado una canción de Shakira que una de la propia Madonna.

¿Pero cómo fue que Shakira entró al mercado internacional de forma tan exitosa? ¿Cómo fue que una mujer latina se convirtió en estrella global en un momento en que era fundamental cantar en inglés para conseguirlo? ¿Y en una época en que una hazaña así era bastante difícil? ¿Cómo sigue coronándose como reina, en tiempos en que las estrellas pocas veces tienen más de cuarenta años?

En parte, por el enorme talento y la constante de dedicación de Shakira. Pero también, por la visión de uno de los hombres más poderosos de la industria musical: Tommy Mottola, el antiguo productor de Michael Jackson.

¿Cómo comenzó Shakira?

Daniel Thomas Mottola no sólo es el gran responsable detrás éxito de Shakira, sino de Ricky Martin. Era 1999 y “Livin’ la vida loca” estaba sonando por todas partes. El puertorriqueño venía de pegar exitazos como “Vuelve”, “María” y “La copa de la vida”, canción oficial del mundial de Francia 98.

Mottola entendió que era hora de apostarle a una figura femenina y se decidió por Shakira. Desde que vio a la barranquillera bailando “Ojos así”, el primer sencillo con el que comenzó a entrar en el mercado estadounidense, quedó hipnotizado con ella.

En La fórmula Despacito, Leila Cobo de Billboard explica lo que pasó el día que Tommy Mottola le comentó a Shakira la estrategia que tenía pensada para convertirla en estrella mundial: No sé si estoy lista, pero sí tú crees que lo estoy te prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Le habría contestado ella.

Los logros de Mottola –en los mercados anglo y latino– son considerables. El promotor de artistas fue fundamental en las primeras etapas de las carreras de Diana Ross, John Mellencamp, Gloria Estefan, Jennifer López, María Carey o Thalía. Las dos últimas incluso han sido sus esposas, la relación de Tommy con la intérprete de “Amor a la mexicana” es una de las más comentadas en la farándula.

Pero Mottola es famoso por otros detalles no tan felices, como una cláusula que incluyó en el contrato de Ricky Martin, que lo imposibilitaba para casarse, o su recordada pelea con Michael Jackson cuando estaba al frente de Sony Music (el mismo sello de Shakira).

Esa historia es bastante extensa, pero de momento podría resumirse en que Michael Jackson se habría comprometido con unos objetivos que resultaron siendo inalcanzables y por esa razón Mottola no le habría decidido no darle suficiente dinero para la producción de su disco Invencible. El último álbum que ‘El rey del pop’ alcanzó a publicar en su vida.

¿Por qué es tan importante la presentación de anoche?

Anoche, Shakira nos recordó toda su carrera y demostró que nada es imposible, ni siquiera cuando eres la primera cantante pop latina con posibilidades de convertirte en la más estrella más grande a nivel internacional.

No necesitó ganar ninguno de los galardones principales para que estén hablando tanto de ella. Casi tanto como de Taylor Swift, la artista que sí se quedó los premios de Artista del año y Video del año, los más importantes de la noche. Shakira sí se quedó con otros dos premios, pero en las categorías de 'Artista de vanguardia' y 'Mejor colaboración'.

Las canciones que interpretó, desde “Ojos así” hasta “TQG” con Karol G, son éxitos reconocidos por la mayoría de personas que vieron su presentación. Así que no sería exagerado pensar que en este momento no hay estrella pop (masculina o femenina) que sea más grande que ella y que las mujeres latinas en la música hacen mucho más que facturar.

No es casual que la primera sugerencia del buscador de Google sea: ‘Shakira hace historia en los Video Music Awards'.