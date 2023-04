¿Por qué son tan difíciles los cambios en Colombia y en América Latina?  

Por: Fernando Ruiz R |

abril 11, 2023

Después de 7 meses del gobierno de Petro, algunas reformas y cambios se han logrado como la reforma tributaria y la reforma pensional, que está en trámite y no ha tenido gran oposición. El plan de desarrollo, que al parecer no ha tenido grandes contratiempos. Un cambio como la eliminación gradual de los subsidios a los hidrocarburos, que estaba causando un gran hueco fiscal y la prohibición del fracking, ya prohibido en muchos países por el gran daño ambiental que causa; pero otras reformas y cambios están teniendo muchos problemas para su aprobación, tales como: la reforma a la salud, reforma laboral y reforma política que se acaba de hundir.

Cambios como la sustitución de hidrocarburos y por lo tanto la no continuación de su exploración, ha tenido gran rechazo. La sustitución gradual de cultivos de coca, también ha tenido oposición local e internacional por parte de los Estados Unidos, que históricamente pretende que el problema lo solucionen solamente los países productores y es incapaz de frenar la demanda en su propio país. Recordemos también, que “Estado Unidos no tiene amigos sino intereses” y la llamada paz total, que está atravesando por múltiples problemas, pues a pesar de la buena voluntad del gobierno, ni los grupos de algún origen político (¿conservan aún algo de objetivos políticos?), ni menos los grupos criminales, están interesado en dejar las armas, pues unos y otros se alimentan de la guerra. Estos son los ejemplos más relevantes que puedo mencionar.

¿Entonces surge la pregunta por qué en América Latina en general y en Colombia en particular, es tan difícil realizar reformas y cambios de fondo? Bueno, para poder responder esta pregunta, hay como siempre que poner un contexto histórico. Esta realidad tiene que ver como se crearon nuestros países desde la época de la conquista de los Españoles y Portugueses y continuó con la colonia. Hay diversas teorías del por qué unos países son ricos y otros son pobres, unos lo atribuyen a la posición geográfica, al clima, a la raza, etc, pero la teoría más acertada parece ser la de los especialistas que argumentan que la causa de esto tiene que ver de la manera cómo se formaron los países. En nuestro continente hay un muy buen ejemplo, que es comparar los Estados Unidos y Canadá, con el resto de países de América Latina.

En Estados Unidos y Canadá, por sus propias circunstancias, el proceso de conquista y colonia, conllevó a que se crearan lo que llaman los especialistas sociedades incluyentes, donde las instituciones políticas y económicas, pusieron freno al poder de las élites y que la población en general tuviera más oportunidades de desarrollo y bienestar, dando paso a la creatividad, al bienestar económico y a lo que se llamó el “sueño Americano”, donde cualquier persona con gran creatividad y trabajo, podía alcanzar un gran bienestar económico.

En América Latina, la conquista y colonia Española y Portuguesa crearon sociedades excluyentes, donde el poder estaba solamente en manos de los conquistadores y sus descendientes, excluyendo de todo posibilidad de desarrollo y bienestar al resto de la población. A pesar de la independencia, esta situación la continuaron sosteniendo las élites (criollos) y sus descendientes, pues les resultaba más favorable y cómodo a sus intereses particulares, mantener estas instituciones políticas y económicas.

En nuestro caso, estas circunstancias han originado que nuestro país haya sido gobernado en toda su historia, por las élites en sus diferentes sectores: partido liberal, partido conservador, uribismo, centro democrático, partido de la U; solamente hasta ahora, después de más de 100 años de estos gobiernos, llegó a la presidencia (no necesariamente al poder), un partido diferente el pacto histórico, que es un partido de izquierda democrática, con sus aliados de centro y algunas élites progresistas.

Petro desde su campaña propuso reformas y cambios de fondo para tratar de solucionar los grandes problemas que ha heredado: desigualdad, pobreza, falta de oportunidades, corrupción, desempleo, violencia e inseguridad, etc. Ha tratado de cumplir con sus promesas, pero se ha encontrado con algunos problemas, algunos ya previsibles: La oposición férrea de las élites económicas y políticas, que como era de esperar, se oponen a todo lo que venga de la izquierda y a los cambios que afecten sus privilegios; a los propios errores que han cometido él y sus aliados y a las expectativas de los millones de seguidores que votaron por él, esperando que los cambios profundos se puedan hacer rápidamente, después de años y años de no solucionar estos problemas crónicos y que ni siquiera en cuatro años se puede lograr, pues a lo sumo, se puede iniciar la solución de algunos de ellos.

Veamos lo anterior en más detalle. Las élites económicas y políticas, era previsible que se opusieran y lo están haciendo usando sus partidos políticos, importantes medios de comunicación de los cuales son sus dueños, volviendo a confundir a un sector de la población ignorante (no por su culpa) y atraso para que los apoye y entonces nada cambie y en lo posible todo siga igual. Es que el hecho que un partido de izquierda democrática haya llegado a la presidencia no quiere decir que se haya tomado el poder, pues gran parte del poder real, sigue en manos de las élites.

Petro y su partido de alianzas pacto histórico, han cometido errores, que no contribuyen en nada al propósito de reformas y cambios a fondo. Hay que entender que los problemas crónicos que han heredado no se pueden solucionar de una manera radical de la noche a la mañana, aunque su propósito sea muy loable.

El sistema de salud no está funcionando bien del todo, pero no se puede proponer una reforma que ponga todo de cabeza, hay que conservar lo bueno y se tiene que corregir lo que funciona mal, especialmente en los municipios y áreas rurales. La reforma laboral no puede solamente favorecer a los sindicatos, sino que debe propender por la disminución del gran desempleo y la informalidad y no poner cargas muy fuertes a las pequeñas y medianas empresas.

La prohibición de no continuar con la exploración de hidrocarburos puede ser un gran error, pues Colombia no es de los países que contribuyen más a la contaminación del mundo (apenas representa un 0,58% de las emisiones) y mientras los países más grandes y desarrollados, que son los que más contaminan, no lo hagan, Colombia estaría haciendo un sacrificio inútil y poniendo en gran riesgo las finanzas del país, muy necesarias para los cambios sociales que se propone. La paz total, que es más bien la mitigación de la violencia en el campo, es otra propuesta muy loable, pero es utópica y muy difícil de alcanzar, mientras las condiciones sociales que la han propiciado no cambien.

Se ha propuesto negociar con los grupos armados que han tenido un origen político como el ELN y las disidencias de las FARC, pero si bien es cierto que estos grupos iniciaron su lucha en épocas que consideraron que no había otra alternativa, las épocas han cambiado y hay dos hechos que lo demuestran con mucha fuerza: La firma del fin del conflicto con las FARC el grupo armado más poderoso, que sacó de la violencia a unos 15.000 combatientes y la llegada a la presidencia de la izquierda democrática en cabeza de Petro y su pacto histórico. ¿Entonces surge la pregunta, qué objetivos políticos siguen buscando estos grupos? todavía creen que mediante la lucha armada se puede transformar a Colombia? ó se pueden tomar el poder? Es muy difícil de entender qué es lo que buscan. Por otra parte, es un error tratar de negociar con los grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otros delitos, pues a estas personas no los mueve sino

el lucro y la codicia. Qué les puede ofrecer el gobierno a estas personas, que respetando nuestras leyes, les pueda ser más beneficioso a ellos? Hay que seguir luchando por los cambios, pero no se puede permitir la anarquía, que es lo que sucedió en el Caquetá con la “retención” de 78 policías y la muerte de un campesino y un policía y los desmanes de los grupos criminales en el bajo Cauca, en el marco del paro minero, donde se afecta a la población inocente y ni siquiera se respeta a las ambulancias y los trabajadores de la salud; así nunca se lograrán los cambios verdaderos. Es claro que uno no es responsable de lo que puedan hacer sus familiares ó amigos, pero los escándalos en que se han visto involucrados algunos familiares de Petro, no contribuyen en nada a propiciar un buen ambiente para sus propuestas, por el contrario le quitan mucha imagen, así que estos episodios deben ser muy bien aclarados.

Para finalizar, hemos visto que después de décadas de gobiernos de las élites, cuyo resultado ha sido una sociedad excluyente y con muy pocas oportunidades para la mayoría y con pésimos indicadores sociales, subió a la presidencia la izquierda democrática, con muchas ilusiones de cambios a fondo, pero ya se ha visto que cambiar las cosas en estas sociedades excluyentes es muy difícil, sea por la férrea oposición de los opositores ó desafortunadamente por los propios errores que la izquierda y sus aliados puedan cometer.

Este no es un problema solamente de Colombia, sino en general de América Latina, que excluyendo a Cuba, Venezuela y Nicaragua, que son terribles dictaduras de izquierda; las izquierdas democráticas no han logrado hacer los cambios de fondo que necesita este continente. Lo hemos visto en Brasil con Lula Da Silva y Dilma Rousseff, en Ecuador con Rafael Correa, en Bolivia con algunos matices, con Evo Morales y ahora lo estamos viendo con las grandes dificultades de Gabriel Boric en Chile y los problemas que tuvo Lula Da Silva, inclusive antes de posesionarse.

Es que las sociedades excluyentes que dejaron Españoles y Portugueses y que a pesar que ya ha habido gobiernos de izquierda democrática, se mantienen aún y son casi imposibles de cambiar; pero hay que perseverar, confiando no solamente en que la izquierda democrática y el centro, poco a poco lo vaya logrando y también las élites de carácter progresista, que son muy importantes para la transformación de nuestros países, sin el concurso de ellas, es más difícil aún lograr los cambios de fondo.