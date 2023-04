Quiso dárselas de mártir y terminó crucificada: El error que no le perdonan a María Fernanda Aristizábal

.Publicidad.

Desde su pasó por el reinado nacional de belleza y la competencia de Miss Universo, Maria Fernanda Aristizabal se ha posicionado como la envidia de muchas mujeres, pues su carisma y belleza la han hecho merecedora de mucha atención pero no sólo masculina sino también femenina.

Sin embargo, en las últimas horas, se vio envuelta en una polémica por mostrarse sin maquillaje y enviar un mensaje de no idealizar a las personas, y ser responsables con el uso de los filtros de las redes sociales. Muchos de sus seguidores afirmaron que era una hipócrita.

A través de su Instagram, donde tiene un millón de seguidores, María Fernanda Aristizábal de belleza compartió unas historias donde se dejó ver no solo sin filtros, sino también sin maquillaje.

“Quería subir esta historia con la cara así sin filtro, sin nada. Literal, me acabo de despertar. Tengo la cara brotada, tengo un sarpullido en la cara que me da constantemente, pero quería mostrarles que esta es la realidad que vivimos todos los seres humanos detrás de la pantalla de las redes sociales, para que no idealicen vidas, no idealicen personas, no idealicen físicos, ni pieles, ni formas de cuerpo”

A pesar de que el mensaje de María Fernanda Aristizábal era positivo y está encaminado al amor propio, muchas personas le recriminaron que no era coherente sus palabras con su estilo de vida.

“Piden no idealizar físicos y ellas se llenan de maquillaje y encima de filtros. En fin, la hipocresía”, “lla es muy linda pero se inyectan los labios, se hacen la rino, se perfilan el rostro, tienen diseño de sonrisa y aún así dicen que la belleza natural es linda, por favor”, “Llegó tarde a la moda de verse perfecta sin maquillaje ni filtros”, “tanta payasada en redes, aburre” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la cuenta de entretenimiento que reposteo la historia de la exreina.

