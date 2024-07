Paulo Londra era de los más escuchados del mundo, pero el productor de Karol G destruyó su carrera

Lo que para el intérprete de "Te amo" y “Adán y Eva” fue traición, para Ovy On The Drums era incumplimiento de contrato. La disputa se arregló en los juzgados

Mucho antes de que Ovy On The Drums reventara el mundo produciéndole a La Bichota éxitos como “Tusa”, “Cairo” o “Provenza”, el paisa apostó por un talento emergente llamado Paulo Londra, quien se estaba volviendo gigante por su forma de hacer reggaetón con letras románticas y con cero vulgaridades. Las relaciones de pareja, la amistad y la familia eran temáticas recurrentes en sus canciones.

Londra era un joven de clase media que venía de rapear en competencias que se organizaban en parques de Buenos Aires y en ese momento también era la figura más prometedora del pop urbano que se hacía en Argentina. No era tan buen rapero como otros contemporáneos como Duki o Lit Killah, pero la música que ellos hacían era un poco más vulgar y de estilo callejero, a diferencia de ese pop que él estaba explorando.

Daniel Echavarría Oviedo (Ovy) y Cristian Castro Salazar, quien redes se promocionaba como Kristomán, se aliaron al artista y en 2017 lo invitaron a Medellín para grabar sus primeros éxitos: “Condenado para el millón” y “Nena maldición” (con Lenny Tavárez), que rápidamente se dispararon en redes y fueron cruciales para multiplicar el éxito del emergente artista.

Entonces Ovy On The Drums era reconocido por hacer muchas canciones para Karol G, entre las que ya se destacaban los éxitos “Casi nada” y “Ahora me llama”, que terminó con Bad Bunny como invitado. Pero todavía no era la figura de talla mundial que sí es en la actualidad y que tiene canciones con Peso Pluma, Ozuna, Ryan Castro, Blessd, Myke Towers, Nicki Minaj o que es el responsable de composiciones como “Tusa” o “Provenza”, de su amiga La Bichota.

Ovy, Kristo y Londra formaron Big Ligas, según este último, porque era un nombre que reflejaba su sueño de romperla a todos los niveles.

Big Ligas hizo un fuerte trabajo de promoción, donde –por lo menos en redes– los conocían más por las fotos que subía Kristo con estrellas del mundo del espectáculo, siempre cubriendo la cara con un emoji de WhatsApp, que por su trabajo con artistas ajenos a Paulo Londra.

El ascenso a la fama

Paulo Londra, con el respaldo de los dos personajes que creía sus amigos, lanzó más canciones como “Te amo” (con Piso 21) o “Adán y Eva”, que se convirtieron en éxitos indiscutibles. Los números que acumulan estas dos canciones, casi 1.500 millones sólo en Spotify, dan testimonio de lo que era la fama del artista en esos momentos.

Cada reproducción en Spotify paga alrededor de 0.003 dólares y si esa suma se multiplica por los números que tiene cada una de estas dos canciones la suma puede ascender a casi dos millones de dólares. Sólo por esos dos éxitos y sin siquiera contar YouTube.

A comienzos de 2019, Paulo Londra lanzó su debut Homerun y hasta alcanzó a grabar con estrellas mundiales como Becky G (la que canta “Mamii” con Karol G) o Ed Sheeran, que fue un éxito sin precedentes en la música argentina y hasta latinoamericana.

Varias de las canciones lograron rápidamente cientos de millones de reproducciones y, de a poco, el disco convirtió a Paulo Londra en el artista más escuchado en plataformas en su país. Es más, entre los artistas del Cono Sur, llegó a ser número uno a nivel global; posición que ahora ocupa el amigo de Shakira, Bizarrap.

En la actualidad, canciones como “Chica paranormal”, “Por eso vine”, “Cuando te besé” (con Becky G) y “Condenado para el millón”, también son éxitos que tienen cifras muy altas en reproducciones y que también generan millones de dólares.

Pero en ese preciso momento, cuando parecía que el único latino que fue invitado al disco de colaboraciones de Ed Sheeran (junto a Eminem, Bruno Mars, Ariana Grande y Justin Bieber, entre otros grandes), sería más grande que J Balvin (en la cima de su fama), Maluma y Karol G juntos... el escándalo que involucra al productor consentido de La Bichota, explotó.

¿Estafa o incumplimiento de contrato?

Paulo Londra tenía sólo 21 años cuando, a fines de 2019, descubrió que –ya sea por un error suyo o por una jugada tramposa de sus socios– no podría volver a sacar música en un largo tiempo. Ese largo tiempo al final serían dos años.

Esta historia tiene dos versiones. La de Londra, quien dice que, durante la grabación de un video, Ovy y Kristo, le hicieron firmar un contrato entregándoles la mayor parte de sus derechos; pero haciéndole creer que sólo firmaba permisos ligados al proyecto audiovisual y la de Ovy que siempre se limitó a decir que Paulo había incumplido su contrato. Hasta la fecha, Daniel Echavarría ha evitado, en lo posible, tocar el tema.

En medios internacionales se utilizaron palabras como “estafa” o “aprovechamiento” y varios artistas argentinos mostraron su repudio contra el paisa Ovy On The Drums. Incluso Duki, quien por años había sido rival de Paulo Londra, se fue contra el colombiano.

“Tuve la mala idea de ver un video donde estaban hablando el pelotudo de Ovy On The Drums y el fracasado este de Lenny Tavárez, que ahora le vienen a tirar m… a Paulo después de que les dio de comer a todos […] Déjenlo en paz al pibe, va a ser padre”, remarcó el trapero que cerró el 2023 con más de 50.000 personas en el estadio de futbol de Vélez Sarfield.

Artistas argentinos de todo tipo de géneros musicales defendieron a Paulo Londra y la mujer que ahora es la más escuchada de Argentina, María Becerra, se bajó de hacer un tema con él. Aunque años más tarde, por debilidad o por presión de sus managers, sí aceptó trabajar con Ovy On The Drums su éxito “Piscina”.

Los dos años pasaron y Paulo Londra pudo lograr un acuerdo con Big Ligas. Aunque semanas antes de antes de anunciarlo, por medio de un post escrito con bronca, dio a entender que Ovy On The Drums no iba a devolverle su carrera sin arrancarle muchos millones. La cifra nunca fue revelada.

Como Paulo, a diferencia de Daniel Echavarría Oviedo (Ovy), era un novato en la industria musical, esta actitud, para algunos oportunista, cayó muy mal entre los fanáticos argentinos. ¿Si Paulo Londra había incumplido el contrato, por qué Big Ligas no se limitó a buscar un acuerdo económico para que el rapero pudiera volver a sacar música y ellos se llevaran su parte? En el Cono Sur creen que fue por ambición del paisa.

Los fanáticos de Paulo Londra repudian a Ovy On The Drums por haber frenado la carrera de Paulo y más aún después de un disco llamado Back to the game, que aunque fue un éxito, no tuvo el impacto esperado. En parte porque en la industria musical frenar tanto tiempo puede ser un suicidio artístico y en parte, porque entre lidiar con su vida de padre y su salud mental, el cantante tomó varias decisiones erradas.

Así fue como el sueño de ser número uno mundial de Londra se fue esfumando y aunque en la industria musical todo lo que baja puede volver a subir, que el rapero argentino vuelva a ser el fenómeno que era cuando el reggaetón no sexual estaba de moda es casi imposible. Eso sí, podrá seguirla rompiendo en otros niveles.

La actualidad de Paulo Londra

Una de las canciones más esperadas, en medio del stop forzado que tuvo que hacer el artista, era su sesión con Bizarrap. Había rumores de ella, incluso Eladio Carrión (la máxima figura contemporánea del trap boricua) la confirmó accidentalmente en una entrevista. La canción multiplicó la nostalgia de los fanáticos, quienes lo esperaban con ansia.

Meses después, salió el primer sencillo del tan esperado disco de Paulo Londra, una canción punk llamada “Plan A” y fue un éxito.

Pero más por la expectativa existente, que por el hecho de que los fanáticos quisieran que justo en ese momento su estrella hiciera algo diferente al trap o al reggaetón. También hizo una canción con el baterista de Blink 182 y varias canciones, que con la excepción de “Chance”, no tuvieron los millones de reproducciones acostumbrados.

Ahora Londra acaba de anunciar un contrato con Dale Play Records, el sello independiente argentino que ha estado detrás de las carreras de colegas y amigos suyos como Duki, Nicki Nicole o Bizarrap.

Los comienzos no han sido malos. Paulo Londra anunció su regreso a los escenarios con shows en España que se vendieron en pocas horas, aunque la prueba de fuego será su tercer disco, donde tendrá que demostrar su puede seguir siendo uno de los más grandes o se tendrá que acostumbrar a vivir de la nostalgia.

Por ejemplo, Paul McCartney es una máquina de hacer millones, pero con sus exitosos conciertos y no por sus nuevas canciones.