Los colombianos que pusieron a sonar al mexicano Peso Pluma en todas las emisoras del país

Empezó con narcocorridos, pero fue el reggaetón el que lo puso en la cima musical cuando en su camino se encontró con Santiago Orrego Gallego y Ovy On The Drums

“Compa, qué le parece esa morra”, repite la canción que fue uno de los mayores éxitos mundiales del año pasado y que convirtió, en varias plataformas, a Peso Pluma en el artista latino más escuchado del mundo. Entonces, el artista de música regional mexicana, superaba a Bad Bunny, a Feid, a Karol G, a Shakira y en algunas mediciones, incluso a artistas del mercado estadounidense como Taylor Swift.

Los medios hablaban de una sólida estrategia de marketing, pero otras voces sugerían que era posible que existiera una fuerte financiación ilegal detrás. Meses más tarde, tendrá que cancelar su presentación en Tijuana, por presiones de un cartel regional.

Al menos en países como Colombia, Argentina o Perú, otros temas del artista no tenían el mismo impacto. Por ejemplo “PRC”, un himno de los nuevos narcocorridos que habla de pasar droga por la frontera y era un éxito en México y Estados Unidos –hay un video de un juego de la NBA donde todo el estadio lo grita a pulmón–, acá sólo era cantado por los más fanáticos.

Además, su canción con Bizarrap comenzó haciendo números en plataformas como Spotify, pero, al menos, fuera de México, no se escuchaba casi en las calles.

Los primeros reggaetones de Peso Pluma

Peso Pluma tenía que entrar en el reggaetón –en ese momento la única canción de este género que había interpretado era el remix de “La bebé” del también mexicano Yng Lucas–, porque aunque su música cada vez se hacía más popular, nadie baila apretaito mientras canta “Compa, qué le parece esa morra”.

Los primeros en entenderlo fueron el productor SOG (Santiago Orrego Gallego) y Ryan Castro, uno de los líderes del reggaetón paisa. Entre todos ellos crearon “Quema”, que también fue un salvavidas para Ryan.

Entonces Ryan Castro tenía por lo menos 10 éxitos que sonaban constantemente en las discotecas, pero con sus nuevas canciones como “Ghetto star” u “Ojitos Rojos” (que ahora sí es un éxito indiscutible) no estaba pasando mayor cosa. “Quema” creció de a poco, pero se transformó en uno de los reggaetones más importantes de 2023.

SOG ha sido uno de los responsables de que el reggaetón de Medellín vuelva a estar de moda. Saltó a la fama con las canciones “Jordan” y “Monastery” de Ryan Castro y con la pegajosa frase que este último mencionaba en todas las canciones: “Que chimba SOG”. Pronto, esta referencia se popularizaría en Facebook y centennials de todo el país la repetirían una y otra vez.

También le ha producido canciones a Nanpa Básico, Nath o Blessd, otro éxito llamado “Ojos azules y que hace parte del último disco de este artista paisa, que hace unas semanas lanzó su nuevo álbum Si sabe, que debutó número 1 en Spotify a nivel global. Un logro que en Colombia sólo han tenido Karol G y Feid.

"Quema" se lanzó en septiembre de 2023, actualmente suma más de 130 millones de vistas en YouTube.

El genio detrás de otro de los éxitos de Peso Pluma, “Qlona” de Karol G

Daniel Echavarría Oviedo se interesó desde muy pequeño por la música y aprendió a tocar instrumentos como la guitarra, el piano y la batería. En su adolescencia exploró con el programa de producción de moda, el FL estudio y años más tarde comenzó a lanzar sus primeras canciones bajo el seudónimo de Ovy On The Drums.

Uno de sus primeros éxitos fue también una de las primeras canciones de Karol G, “Ricos besos”. Con la que se comenzaría a formar una alianza que durará hasta la actualidad y en la que La Bichota le ha confiado a él sus mayores éxitos como “Tusa”, “Provenza” y, por supuesto, “Qlona”.

Tanto Ovy On The Drums, como Karol G se han caracterizado por tener un gran ojo a la hora de escoger los artistas para trabajar. Por ejemplo, cuando lanzaron “Tusa” con Nicki Minaj, esta artista que es una figura gigante en Estados Unidos, aún no era tan conocida en Latinoamérica.

Pronto, la canción –que había tenido que sortear las dificultades de crecer en medio de una pandemia– estaba sonando hasta en Japón.

Karol G y el productor de muchos de sus mayores éxitos, su amigo Ovy On The Drums.

Los años siguientes han sido los mejores para Ovy On The Drums, porque en ellos ha producido algunos de los mayores éxitos de artistas como Blessd, Quevedo y, por supuesto Peso Pluma. No sería descabellado decir que también fue el periodo en el que se convirtió –después de Tainy, el responsable de muchos éxitos de Bad Bunny– en el segundo productor más grande del reggaetón.

Así que con “Qlona” y la dupla Karol G + Ovy On The Drums, él éxito del segundo reggaetón de gran impacto lanzado por Peso Pluma estaba garantizado.

Peso Pluma también estaba componiendo otras canciones de reggaetón y recientemente le había mandado a Ovy On The Drums una de esta canción. Cuando grabaron "Qlona", Karol G mencionó que ahí sería genial tener al mexicano.

A Ovy se le prendió la lamparita, tomó un rapeo que había en la otra canción que el artista le había enviado ("no te voy a mentir, no paro de imaginarme tu c... en tanga) y así fue como combinando ambas canciones nació uno de los mayores éxitos del reggaetón del año pasado. Una canción que tres meses después de lanzada está en el puesto número 6 de las canciones de Spotify más escuchadas en Colombia y en el número 30 a nivel mundial.

¿Pero por qué dos canciones de reggaetón fueron tan importantes para convertirlo en una figura tan gigante en nuestro país?

Tres meses después de lanzada "Qlona" es la sexta canción más escuchada de Spotify Colombia. También es la trigésima canción más escuchada a nivel mundial en la plataforma.

Así fueron creciendo las canciones de Peso Pluma en Colombia

Es importante entender que, en la actualidad, para un artista, todo puede ser una herramienta de promoción de su música. Desde lo que comparte de su vida en redes o los detalles que atraen a la farándula, por ejemplo, Peso Pluma tiene una –aparentemente bonita– relación con la estrella urbana argentina Nicki Nicole.

Y hasta las propias canciones, por esta razón los reggaetones de Peso Pluma ayudaron a que su inconfundible voz se colara en discotecas y ya no fuera solamente en chico que sonaba en TikTok. Además, muchas canciones de Peso Pluma hablan de droga, por ejemplo “PRC” es sobre la hazaña de pasarla a Estados Unidos.

En la actualidad es más probable que los padres de familia dejen que sus hijos escuchen el reggaetón de moda, que una canción que dice: “siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal”.

De todas formas, los jóvenes llegan a los contenidos que quieren llegar y en tiempos de mayor desigualdad económica, muchos menores de edad que viven espacios marginales o que han visto en la venta de drogas el sustento de su familia, han terminado reproduciendo esas canciones.

Por este motivo también llegarían otros adolescentes, quienes por ahí no se meterían droga, pero cantan estas canciones a pulmón porque es lo que está de moda.

Antes de pegar “Quema” y “Qlona” en discotecas Peso Pluma lanzó varios éxitos que no funcionaron en nuestro país, como “Rosa pastel” o “Lady Gaga”, que incluso presentó desde New Jersey en una gala del canal MTV. Así que no sería desacertado afirmar que su éxito en Colombia está directamente relacionado con el éxito de su entrada al reggaetón.

