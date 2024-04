Está fue la frase erótica que Karol G dijo en uno de sus conciertos ¿Una referencia a Feid?

.Publicidad.

En la última versión de su nuevo álbum que terminó por llamarse Mañana será bonito: Bichota season, Karol G presentó una canción –ahora convertida en éxito– llamada “Mi ex tenía razón”, que en redes sociales inmediatamente interpretaron como un batazo a la cara de Anuel AA. La canción que en su letra original dice “Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar otro como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor”, tuvo una readaptación en uno de los últimos shows del Mañana Sera Bonito Tour de La Bichota, quien el fin de semana pasado se presentó en Chile.

Uno de sus fanáticos sostenía un cartel que decía “Mi ex tenía razón, el colombiano lo hace mejor”. Una frase que, por las risas que le arrancó a Karol G, y por la firmeza con la que la pronunció, hizo que muchos pensaran que la repitió refiriéndose a su noviazgo aún no hecho público con el Ferxxo.

Aunque el momento duró sólo unos segundos, fue difícil que pasara inadvertido, ya que aunque La Bichota y Feid parecen querer tener una relación privada, cada tanto tienen muestras de afecto públicas con las que ellos parecieran estar diciendo: Sí, estamos juntos, pero déjennos disfrutar del momento y nuestra privacidad.

La gira Mañana Será Bonito Tour de Karol G

En este momento Karol G se encuentra terminando las fechas latinoamericanas de su gira, luego de también haber completado un circuito estadounidense. En total, todas las fechas que lleva hasta la fecha le han reportado más de 200 millones de dólares en ingresos.

Próximamente estará en Europa, donde visitará países como España, Francia, Italia y Países Bajos. De momento la Bichota no ha hablado de estar trabajando en un nuevo álbum, pero desde la edición de su último disco sí ha lanzado canciones como “Contigo” y “Qué chimba de vida”, que podrían hacer parte de un nuevo proyecto.

