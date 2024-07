- Efigas, empresa de servicios públicos del Eje Cafetero, pagó multa por no cumplir en la pandemia

.Publicidad.

Durante la pandémia del año 2020 la empresa de servicios públicos Efigas Gas Natural, según la Super Intendencia de Servicios Públicos, no acató la orden de la Opción Tarifaria Transitoria. La medida buscó mitigar los efectos negativos del Covid 19 en la población vulnerable; no obstante, Efigas desde el 12 de abril de 2020 hasta el 24 de junio de 2020 no siguió las órdenes del Gobierno Nacional. Por el desacato la Superservicios de Dagoberto Quiroga multó a Efigas por un valor de $409.996.27.

La investigación de la Superservicios

Varios usuarios de conjuntos residenciales estrato 1 y 2 de Caldas, Quindío y Risaralda cuando llego el recibo del gas notaron un número extraño. El valor de la factura fue más alto de lo esperado, más si se tiene en cuenta el contexto de la orden de Opción Tarifaria Transitoria. Los clientes indignados con Efigas, cuyo gerente general es Carlos Alberto Mazeneth Davila, decidieron tocar la puerta de la Superservicios.

..Publicidad..

La entidad gubernamental por las quejas decidió averiguar ¿cómo se calculó el recibo del gas de las personas indignadas? En primera instancia se encontró un alza en la variable del costo de prestación de servicio en:

...Publicidad...

1. Usuarios de Caldas: 4,21%.

....Publicidad....

2. Usuarios de Quindío: 3,89%.

3. Usuarios de Risaralda: 4,40%.

4. Usuarios de Caldas No Exclusivo: 4,87%.

En otras palabras, Efigas no utilizó la metodología de opción tarifaria transitoria-ott, que implicaba una ayuda en las cuentas, un detalle importante si se tiene en cuenta la obligatoriedad de la resolución CREG 048 de 2020. La Superservicios no solo miró el cálculo de la cuenta también averiguó el número de personas afectadas.

(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios)

La multa a Efigas

Con la evidencia y el número de involucrados por Efigas, solo quedaba averiguar la opinión de la firma. La sociedad se defendió de las quejas alegando que no se podía aplicar la orden de forma inmediata, razón por la cual durante el periodo mencionado se utilizó una forma de calcular alterna a la exigida por la ley; no obstante, para la entidad gubernamental esa razón no fue convincente, dejando en la resolución 20232400456195 del 10/08/2023 una amonestación por $409.996.27 a Efigas.

Efigas es parte de gases del Caribe, a su vez es parte de Promigas, Corficolombiana, Valorem, Ecopetrol e Invercolsa. Las dos primeras son parte del emporio de Luis Carlos Sarmiento Angulo y Valorem es parte del grupo Santodomingo.

También le puede interesar: Los 10 Superintendentes con los que Petro les tiene la lupa puesta a las empresas