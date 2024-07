Vuelve la la Final Nacional de Red Bull Batalla 2024 en Colombia; estos son serán los competidores

.Publicidad.

Estamos a escasas horas de que arranque una nueva Final Nacional de Red Bull Batalla 2024 en Colombia. Varios freestylers del país están listos para dar lo mejor de ellos para conquistar el título de campeón. En esta ocasión, el evento se llevará a cabo en la Media Torta en la ciudad de Bogotá. Hace un año, el turno fue de Medellín y ahora el turno es de la capital, la cual recibió la Final Internacional hace un año. Recordemos que aquel que conquiste ese título, tendrá un pase para poder viajar a Madrid junto a Fat-N para competir en la Final Internacional Red Bull Batalla.

Esta es la lista de MC que competirá este sábado 6 de julio a las 2:30 de la tarde en la Media Torta:

Airon

Clezart

Coloso

Django

Filósofo

Hank

JM Serna

Lit Ignis

Mega

Pandora

RBN

Ruffaz

Puppy

Visionario

Marithea

Valles-T

Jurados y horarios de la Final Nacional de Red Bull Batalla 2024

Los encargados de escoger al ganador de esta edición serán: Spektra, Big Killa y Kim MC. Los host del evento serán Nazo y Arci, personajes muy reconocidos de este mundo y que animarán al público colombiano. J Beat, Dj colombiano que también hará parte de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2024. Este evento, es uno de los más importantes de la escena del Freestyle y también exalta la cultura y el talento de Colombia. Además, será una nueva oportunidad para ver el desarrollo y crecimiento que han tenido los MC de nuestro país.

Si usted no puede asistir a la Final Nacional de Red Bull Batalla 2024 en Colombia, no hay problema, la podrá ver por sus dispositivos. Este gran evento será transmitido en directo a partir de las 2:30 pm a través de los canales de Twitch, YouTube y Facebook de Red Bull Batalla, permitiendo a los seguidores disfrutar de cada batalla desde cualquier lugar. Ya sabe, no se la pierda y disfrute de esta gran batalla que nunca defrauda y siempre nos deja momentos épicos.

