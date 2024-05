El colombiano nacido en España que a 200 km/h volvió a poner de moda los deportes de motor en el país

.Publicidad.

Desde las míticas carreras de Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1, ningún deportista del mundo motor había ocupado las portadas de los periódicos en el país. Para nadie es un secreto que Colombia no es líder en este tipo de competiciones; y que aparezca un astro detrás del volante, o del manubrio, es muy difícil. Aun así, en los últimos meses un joven de apenas 18 años se ha robado la atención de los conocedores del motociclismo colombiano, pues subido en su moto ha vuelto a poner el nombre de estas tierras en los más alto, en la Moto3. Su nombre es David Alonso y, aunque nació en suelo europeo, su corazón está pintado de amarillo, azul y rojo.

Y es que charlar con él es un tanto extraño, pues su acento español da cuenta de que la mayoría de sus años, si no son todos, los ha vivido en tierras ibéricas. Sin embargo, su madre, de origen bumangués, le ha sabido enseñar el amor por su segunda patria, a tal punto, que cuando ingresó a la categoría de menor cilindrada del Campeonato Mundial de Motociclismo, la Moto3, lo hizo bajo la nacionalidad colombiana, haciéndole honor, no solo a esos ancestros que se criaron a punta de mute, arepa y bandeja paisa, sino también a los miles de compatriotas que desde hace un buen tiempo anhelaban vivir la pasión de los deportes de motor.

La sangre no se niega

La vida de David Alonso Gómez, como es su nombre completo, ha estado permeada por 2 culturas. Primero está la de su padre, Agustín Alonso, un español de pura cepa que no solo le heredó las zetas y el seseo, sino que también le heredó la pasión por las motos. Es más, fue él quien le compró su primer vehículo cuando apenas tenía 5 años, vaticinando lo que ahora está sucediendo, que su hijo es un prodigio sobre las 2 ruedas. Y, en segundo lugar, está la de su madre, Sandra Marcela Gómez, una colombiana con raíces paisas que, como buena colombiana, le enseñó algo que es primordial para la vida, que la sangre no se niega.

Y tal vez fue precisamente por eso que decidió correr por Colombia después de pasar años y años aprendiendo a domar las motocicletas: con su acento y personalidad no niega su sangre europea, y con la berraquera con la que sortea cada curva y cada recta en las pistas no niega su sangre sudamericana. Incluso, cuando se le pregunta por qué decidió ondear la bandera amarilla, azul y roja, en vez de la roja y amarilla, confiesa sin ningún problema que fue una decisión tomada en familia, con la idea de representar esa otra tierra que no ha estado tan cerca de él.

“Fue un decisión que se tomó con la familia, con el equipo, de correr en representación a mi madre, que es colombiana, y eso fue lo que nos impulsó (…) He tenido el placer de tener la doble nacionalidad y he tenido la oportunidad de ir a Colombia unas cuantas veces y aprender la cultura de allí, sobre la cultura de allí. Además recibo mucho apoyo y cuando voy me siento super a gusto.” afirmó el motociclista.

2023, año del debut y de los triunfos de David Alonso en la Moto3

Después de haber sido uno de los jóvenes promesa del motociclismo mundial y de haber ganado, como apenas 15 años, la Red Bull MotoGP Rookies, David Alonso debutó en la Moto3 en 2023 como todo un campeón. En su primera temporada en el circuito, con el equipo Gas Gas, logró obtener 4 victorias, 245 puntos y quedar en el podio del Campeonato Mundial, obteniendo la medalla de bronce. Para cualquier conocedor del deporte, su caso podría compararse con el de Messi en Barcelona o el de Jordan en Chicago Bulls; pero él, un poco más discreto, lo ve con los pies en la tierra y no pone las expectativas en el cielo.

“2023 fue mi primer año como piloto profesional, mi primer año donde cumplí mi sueño de dedicarme a los que más me gusta. A partir de ahí empezamos a construir (…) Ha sido un conjunto de cosas, principalmente confiar en mí. He creído que puedo sin miedo a fallar y sin miedo a ganar, y un poco ir con esa determinación a por tu objetivo.”

Aun así, y tomando los resultados que ha tenido en este 2024 con su nuevo equipo, CFMoto, lo cierto es que no se puede negar que David Alonso nació para ser un astro del motociclismo. En los 5 circuitos que se han corrido, el colombo-español ha ganado 3: Catar, las Américas y Francia, y se prepara para continuar la temporada en pistas que ya conoce bien y en donde tuvo sus primeros triunfos en la Moto3, como la de Cataluña, Gran Bretaña, San Marino o Tailandia. El objetivo principal es ganar el Campeonato del Mundo y lo dice con seguridad; pero también afirma que hay que ir carrera a carrera, sin afanarse.

MotoGP, el objetivo del futuro

Con la esperanza de un joven que tiene toda una vida por delante, David Alonso Gómez espera poder seguir siendo referente en el mundo del motociclismo y, en un futuro, llegar a las grandes ligas de la MotoGP, una categoría en la que han habido pocos nombres colombianos, como Martin Cárdenas o Yonny Hernández. Tiene claro que para eso, el trabajo y la disciplina son fundamentales y esa es la razón de seguir trabajando como lo ha hecho en sus 18 años de vida.

“Ojalá se me dé, pero es un camino largo que no es fácil. Entonces, vamos paso a paso, tratando de construir, como lo he hecho con todos esos sueños de pequeño. Al final son solo 22 corredores de todo el mundo los que están en MotoGP, entonces no es fácil, peso sí es nuestro sueño.” comentó Alonso.

Mientras eso ocurre, David Alonso no deja de disfrutar su tiempo en la Moto3, su actual casa, en donde se puede sentir orgulloso porque, gracias a él, en Colombia se ha vuelto a hablar de deportes de motor y los fines de semana volvieron a sonar como antaño, cuando Montoya, uno de sus referentes, se batía a muerte con Schumacher para lograr su mismo objetivo, que el himno de nuestra patria se escuchara en todo el mundo.

