Hay que esperar a que se desarrolle, No se ha cogido el cielo con las manos porque hay un país quebrado que entrega Petro. Ni optimismo, ni pesimismo. Expectativa

VIDEO. Puntos de vista. La del domingo fue una elección reñida. La diferencia entre el candidato ganador, el señor Abelardo de Espí alias el Tigre, que se autodenomina así y el señor Cepeda fue de escasos 250,000 votos. Una intensa polarización. El señor De la Espriella empleó una táctica que resultó efectiva, leyó bien la condición de la gente en el momento histórico y es que la gente está cansada, decepcionada, aburrida de los partidos políticos tradicionales, Liberal y Conservador, que no representan nada y tienen razón para estarlos despreciando.

El punto es que construir una mayoría en el parlamento no es tan difícil. Aquì no hay una política de partidos en el parlamento. Pierden los partidos y ganan los políticos. Yo no creo que ahí va a haber tantos problemas.

El otro aspecto es el acercamiento total de Abelardo en Estados Unidos. Eso también tiene sus costos. En primer lugar, tanto el gobierno de Iván Duque como el de Petro toleraron la expansión del narcotráfico, particularmente Petro quien dejó las 250,000 hectáreas del señor Santos sembradas. Yo no creo que los Estados Unidos vaya a aceptar a una cosa distinta a la fumigación aérea. Y el otro factor es la lucha contra los grupos armados de derecha y de izquierda que están vinculados profundamente al narcotráfico.

¿Cómo va a ser el gobierno? Esperemos a que se desarrolle. Tampoco es que se haya cogido el cielo con las manos. Porque el país lo entrega totalmente quebrado y derrumbado Petro. Solo hay que decirlo con franqueza, prestando dineros en dólares al 15 %. Eso es una locura. Él tiene que renegociar esas deudas con el Fondo Monetario Internacional para poderle pagar a esos acreedores privados. El hecho positivo es que Cepeda no haya ganado, que sería prolongar al gobierno de Petro y profundizarlo. Entonces, esperemos el resultado de las cosas. Yo soy un tipo que no soy totalmente optimista, pero tampoco pesimista. Estoy a la expectativa. Sé que las dificultades son inmensas.

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