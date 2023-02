"Opérate una que otra cosita" las asquerosas exigencias a Mariana Gómez para poder actuar en televisión

.Publicidad.

El mundo de la actuación es sin duda un mundo complicado donde muchas veces las personas deben renunciar a mucho de ellos mismos. Y es que, es normal que por medio de las pantallas se venda perfección y por eso mismo, los actores deben someterse a brindar esta imagen. Aunque este patrón es muy repetitivo, no quiere decir que todas las personas se sometan a estas situaciones que los hacen atentar contra ellos mismos. Este es el caso de la actriz Mariana Gómez, quien interpretó a la reconocida cantante Arelys Henao, novela del canal Caracol.

Esta actriz reconocida por su participación en realities como MasterChef Celebrity, y novelas como Arelys Henao: canto para no llorar, contó una triste realidad. Y es que, en sus redes sociales, Mariana Gómez decidió narrar cómo fue la primera vez que fue a una productora para incursionar en el mundo de la televisión. Aunque muchos podrían creer que fue una historia memorable, terminó siendo una historia de terror. Según contó la actriz de 30 años, fue tan horrible aquella experiencia que llegó a sentirse "inmunda para ser actriz".

Según contó Mariana Gómez, en uno de los castings que presentó, tuvo que reunirse con uno de los directores quien no tuvo ni un poco de tacto. Primero le dijo que debía ser más delgada y además, que debía operarse varias partes de su cuerpo, para presentar algún casting en aquella productora. Aunque la actriz de Arelys Henao: canto para no llorar no dio ningún nombre, si destapó esta oscura situación en el mundo de la actuación. A pesar de eso, en la actualidad, la mujer ha brillado en diferentes producciones y lo más seguro es que lo siga haciendo.

