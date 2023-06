"No sea tan básica, limitada y escasa": la cachetada de Polo Polo a Francia Márquez

.Publicidad.

Durante el discurso de Gustavo Petro en las marchas convocadas por el gobierno, el presidente en sus declaraciones atacó a la libertad de prensa y afirmó que el CTI está a disposición de un medio en particular. “Semana ordena y el CTI obedece”.

No obstante, el discurso del primer mandatario no quedó solamente dentro del marco de las manifestaciones del 7 de junio. Por su parte, la vicepresidenta del país, Francia Márquez, durante una rueda de prensa indicó que “Semana, es un medio de comunicación que emite información mentirosa y con sesgos raciales.

Debido a estas declaraciones, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo decidió expresarse a través de su cuenta de Twitter:

“Señora Francia Márquez, a usted los medios y la ciudadanía no la odian por Negra, deje tanta autodiscriminación, Colombia entera ama a negros como Yanfri, Caterine Ibarguen, Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado, Edgar Rentería. Mi país no es racista. Colombia la cuestiona a usted es por sus despilfarros y excesos con dineros del pueblo, falta de preparación, ignorancia, resentimiento y victimismo. No sea tan básica, limitada y escasa de reducir todo a un simple color de piel. Deje la autoconmiseración”

