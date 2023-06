El psiquiatra encargado de equilibrar a Gustavo Petro

.Publicidad.

El video en el que se ve recibiendo 25 millones de pesos de manos de Juan Carlos Montes –por el que lo investigaron y fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia en 2021– le generó a Gustavo Petro una de sus tantas depresiones. Fue entonces cuando se mencionó al psiquiatra Felipe Atalaya Echavarría formado en la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional. Tiene su consultorio privado en Suba, vecino de la residencia del Presidente.

En el 2019 el entonces senador Petro también recurrió a la ayuda psiquiátrica y fue el doctor Atalaya quien se ocupó de firmar, como tratante, la excusa médica para no presentarse en la citación de la Corte Suprema de justicia el 2 de febrero Justicia para aclarar sus acusaciones en contra de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez relacionadas con su controvertida gestión como Ministra de Defensa.

-Publicidad.-

El propio Gustavo Petro ha hablado de la necesidad de contar con apoyo psicológico por su compleja trayectoria de vida. Esto dijo en una entrevista en octubre del 2019 cuando se desempeñaba como senador, tras la derrota en las elecciones presidenciales de 2018: “Esto nunca lo he dicho públicamente, pero ¿Qué crees que puede vivir alguien que durante décadas está escoltado por hombres armados, en momentos de altísimo peligro? ... pero tú por dentro debes tener una fortaleza que tiene que ver en cómo no odias, que no te dejes dominar por esos hechos que darían al traste contigo y eso implica unos equilibrios personales y por eso hablar no es malo, hablar con alguien que tenga conocimientos profesionales”.

También le puede interesar: El presidente se radicalizó: va a gobernar con asambleas populares en los municipios

Publicidad.