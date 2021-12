No fracasar como James, Falcao y Cuadrado: la misión de Lucho Díaz si lo compran desde Inglaterra

Tener una nueva "generación dorada" de la Selección Colombia ha implicado que cada vez se puedan ver más colombianos en los mejores equipos del mundo. Ospina en Arsenal y Napoli, James en el Madrid y Bayern, Cuadrado en la Juventus, Falcao en el Atlético y varios más son los principales ejemplos de ese crecimiento del jugador colombiano y lo apetecido que es en el mundo del fútbol europeo.

Sin embargo, hay un territorio que le ha costado un montón a las grandes figuras colombianas y ese ha sido Inglaterra. Ángel, Rodallega y Hamilton Ricard son recordados con cariño por los hinchas de los equipos donde jugaron, pero las grandes estrellas de ahora fueron un fracaso en la Premier League.

Lucho Díaz tiene la gran oportunidad de cambiar esa tendencia que marcaron James, Falcao y Cuadrado. Su primera mitad de temporada ha sido tan espectacular (12 goles y 4 asistencias) en 15 partidos que en primera instancia se habló de que lo quería el Liverpool. Jurgen Klopp estaría tan obsesionado con Lucho que ya lo tendría casi fichado, pero ahora le salió competencia ya que el guajiro tiene encantado a más de un equipo inglés.

Liverpool are ready to sign Luis Diaz in January!

Would you take the Colombian International? 🤔

✍ @CharlieWebbLFChttps://t.co/s62GaCFbYC

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) December 23, 2021