Nelson Crispín, el atleta que se hizo grande en las piscinas siendo el máximo medallista colombiano

Cuando Nelson Crispín estaba esperando la orden para saltar de la plataforma e iniciar los 200 metros combinados en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, las cientos de horas que había invertido en la natación pasaron por su mente y lo llevaron a nadar más rápido que cualquiera en la competencia, y más rápido que cualquiera en la historia. El santandereano ganó el oro, con récord mundial incluido, y se puso en lo más alto del deporte paralímpico nacional, al alcanzar la notable cifra de 4 medallas paralímpicas. Hoy, en plenos JJ.PP. de París 2024, la historia de Nelson Crispín sigue siendo de admirar, no solo por haber obtenido más preseas, sino por convertirse en el máximo medallista colombiano.

Nelson Crispín compite en la categoría S6, en la que entran nadadores que tienen una coordinación moderadamente limitada, muy limitada, baja estatura o la ausencia de extremidades. Foto: crispinswimmer

La historia de Nelson Crispín, el joven que encontró en la natación la forma de aceptarse

Nelson Crispín nació el 5 de octubre de 1992, en Bucaramanga, Santander. Diagnosticado con acondroplasia, sus primeros años fueron difíciles, no solo por tener que aceptar su condición, sino por aprender a vivir con ella en un mundo que está diseñado para personas “convencionales”. Su cariño por el deporte no inició hasta los 14 años, cuando por cosas de la vida acompañó a su hermano a una piscina olímpica, a entrenar para volverse suboficial. Antes de eso había intentado con el baloncesto, sin tener muchos resultados, por lo que el agua apareció como un bálsamo y, de la mano del entrenador que lo ha acompañado desde entonces, empezó a practicar.

Al principio, como cualquier joven, vio sus idas a la piscina como un simple hobby, una actividad para pasar el rato; pero descubriendo un gran potencial, su técnico comenzó a inclinarlo a la competencia de alto rendimiento y no decepcionó. Con sus 1,35 m, el deportista empezó a llamar la atención en el departamento de Santander, después en el deporte paralímpico nacional y, luego, en el internacional, llegando al nivel de los mejores. “Al principio entrenaba con intermitencia, unas veces iba y otras no, pasaban los días y después de un tiempo fui mejorando y encontré la disciplina que necesitaba para poder competir”, contó el nadador.

Una de las primeras medallas que se colgó Nelson Crispín fue en los Parapanamericanos de 2011, previos a los Juegos Paralímpicos de Londres, donde hizo su debut. Foto: crispinswimmer

El inició de una carrera llena de medallas paralímpicas

Después de ser la sensación en la natación parapanamericana de Toronto 2015, logrando 3 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce, Nelson Crispín llegó a sus segundos Juegos Paralímpicos en Río 2016 con 24 años. Sin duda, era una de las grandes promesas entre todos los atletas participantes de las justas y un gran opcionado para ganar presea, un objetivo que alcanzó con creces. En los 50 m libre se llevó la medalla de plata. Luego, en los 100 m libre volvió a obtener el segundo lugar y, finalmente, en los 100 m braza repitió la presea plateada. El bumangués obtuvo la notable cifra de 3 preseas en una misma edición, un hito que también compartió con su gran amigo Carlos Serrano.

Pero la senda victoriosa de Nelson Crispín no paró después de su gran actuación en Río, y con miras a las justas de Tokio 2020, el nadador siguió preparándose para colgarse de una vez por todas la medalla de oro. Su gran aviso fue en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, donde alcanzó medalla de oro en los 200 m combinado, medalla de oro en los 100 m pecho, medalla de plata en los 50 m mariposa, medalla de plata en los 50 m libre y medalla de plata de los 100m libre. Con ese palmarés, arribó a Tokio, y no solo ganó la medalla de oro, con récord mundial, sino que obtuvo otras 3 preseas, 2 platas en 100 m braza y 100 m libre, y bronce en 50 m mariposa.

En Tokio 2020, Nelson Crispín logró obtener el récord mundial en los 200 m combinados, al lograr un tiempo de 2:38:12. Foto: crispinswimmer

El máximo medallista colombiano gracias a los Juegos Paralímpicos de París 2024

Con 32 años, y tras clasificar a sus cuartos Juegos Paralímpicos, Nelson Crispín logró seguir haciendo historia en París 2024 y alcanzó la notable cifra de 10 preseas, un número que ningún otro atleta colombiano ha logrado ganar. Para poner un ejemplo, y sabiendo que las comparaciones son odiosas; pero en algunas ocasiones necesarias, la máxima medallista olímpica del país en Mariana Pajón, con tres preseas, existiendo una diferencia bastante grande con el nadador. Además de eso, hay que aclarar que Crispín también ha logrado obtener más de 40 medallas a lo largo su carrera deportiva, siendo para muchos, el mejor deportista paralímpico de la historia de Colombia.

Nelson Crispín es el vivo ejemplo de que las discapacidades físicas no son un obstáculo para cumplir los sueños, desde que la parte mental y la convicción permanezcan fuertes. Aquel joven que no se sentía bien consigo mismo, hoy es uno de los atletas más importantes que han nacido en el país, dejando el nombre de Colombia en alto en cada competencia a la que ha podido asistir. Con cada brazada, el nadador no solo ha dejado atrás sus propios fantasmas, sino que ha demostrado que al deporte paralímpico también se le puede apostar en el país, siendo el responsable de muchas alegrías, como las que se han vivido en estas justas de París.

Gracias a su actuación en París 2024, Nelson Crispín es el máximo medallista colombiano, teniendo en su haber 1 presea dorada, 8 plateadas y 1 de bronce. Foto: crispinswimmer

