Ellas son las dos jóvenes que hicieron de Lunia una de las mejores marcas de vestir

Para muchos empresarios Colombia es un terreno hostil para emprender; en el camino de hacer crecer una microempresa se presentan diferentes retos que pueden llevar a que la marca tenga mayor reconocimiento o por el contrario nunca surja. Es por ello que muchas veces quienes se atreven a hacer empresa en el país son llamados "valientes" como es el caso de María Fernanda Richter y Laura Ángel dos mujeres que sin importar que en Colombia no se hablara del shapewear crearon Lunia con el fin de ofrecer a las mujeres prendas moldeadoras cómodas y practicas.

El shapewear son un tipo de prendas moldeadoras, similares a la fajas, con la gran diferencia de que brindan una silueta armoniosa sin comprimir el cuerpo demasiado. Este tipo de prendas no cuentan con cremalleras, costuras y broches que marquen la piel.

Lunia: una marca que llegó para revolucionar el shapewear en Colombia

Sin conocerse mucho María Fernanda una diseñadora grafica y publicista y Laura una administradora decidieron unirse para crear una empresa con la que pudieran ofrecer a las mujeres la posibilidad de moldear su cuerpo sin incomodarse.

Aunque en el mundo ya se hablaba de shapewear y había tomado gran relevancia, en Colombia el termino era desconocido, así que fue que esta dos mujeres vieron un mercado en el que abrirse paso.

"Queríamos hacer unas prendas que fueran totalmente diferentes a lo que estaba acá en Colombia, y dijimos acá tiene que estar una marca que esté pensada en mujeres, hecha por mujeres, que resaltan un tema de seguridad, de confianza, que fuese para cualquier mujer, cualquier cuerpo", cuenta María Fernanda Richter, gerente de marketing y comunicaciones y cofundadora de Lunia Shapewear.

Ellas comparan el shapewear con el usar maquillaje, las mujeres lo usan para resaltar sus atributos y este tipo de prendas están diseñadas para cumplir la misma función, pero entorno al cuerpo.

Al principio, como en todo emprendimiento, fue difícil determinar cuales iban a ser esos productos que podrían llegar a capturar la atención de las mujeres, sin embargo, María Fernanda y Laura tenían en claro que el pilar iba a ser la comodidad "Era un tema de resaltar sus atributos y ser lo que nosotros decimos y es ser perfectamente imperfectas. Entonces comenzamos a desarrollar la categoría, al principio teníamos seis referencia y hoy tenemos más de 14 y así ha ido evolucionando el negocio" afirma Laura, gerente comercial de Lunia y cofundadora de la marca.

A través de la marca María y Laura no solo han buscado que las mujeres puedan sentirse cómodas destacando los atributos de sus cuerpos, sino que además querían resaltar la diversidad. A través de sus campañas publicitarias, cuando se enfocan en el tema de marca; como toman las fotos de los productos, muestran que hay distintos tipos de cuerpos, la mujer real colombiana.

En 2020, la pandemia del covid-19 llevó a que muchas personas cambiaran su vida como Laura que para aquel momento se encontraba viviendo en Miami y por diversas razones tuvo que regresar a Colombia. Ellas dicen que las casualidades de la vida fueron las que las juntaron para crear un equipo que pudiera darle vida a Lunia y fue precisamente ese año en el que nació esta marca que hoy en día cuenta con más de 196 mil seguidores en Instagram y 19 mil en TikTok.

Después de crear la marca tuvieron que enfrentarse a los retos de dar a conocer el shapewear, estas prendas que eran nuevas en Colombia, un país en el que tradicionalmente las mujeres usaban fajas "Teníamos que mostrarle a la consumidora colombiano algo totalmente nuevo, fue un tema de procesos, de aprendizajes y en estos tres años hemos crecido exponencialmente. El equipo al principio éramos cinco personas, y poco a poco nos ha tocado ir contratando a más gente porque no damos abasto" dicen María y Laura.

Laura y María le agradecen su crecimiento a sus seguidores en redes sociales; una comunidad a la que llaman "Lunia Lovers", misma a la que consienten y tratan como una familia. Intentan hacer dinámicas y espacios virtualmente para recibir retroalimentación tanto de los productos, como de lo que esperan de futuras colecciones.

Muchos deben conocer a Lunia como el "dupe colombiano de skims" la marca de Kim Kardashian, y aunque muchos pensaría que esto podría llegar a incomodar a las fundadoras de Lunia, lo cierto es que para Laura y María esto significa que están haciendo bien su trabajo con la marca y que cumplen su función de moldear el cuerpo.

"Es un motivo de celebración, digamos que nunca lo hemos visto como algo malo, creo que incluso podemos ser aún mejores. Hay diferentes ámbitos en los que nos comparan, pero claramente uno de ellos es el producto, y diría que Lunia tiene una excelente calidad, y lo reconfirmamos con todos los buenos comentarios que recibimos" asegura Laura.

Cabe mencionar que Lunia es una marca 100% colombiana y nació como una tienda virtual, y aunque en sus proyectos cercanos Laura y María no tienen pensando abrir puntos físicos, a través de su página web llegan a todo el territorio colombiano.

Ningún emprendedor espera que sus marcas se vayan a piqué, y para Laura y María Lunia es un tesoro que guardan y que esperan que siga creciendo, es por ello que trabajan de la mano para que la empresa se siga posicionando aún más. Dentro de sus sueños se encuentra la posibilidad de abrir ventas internacionales y tener presencia en otros países.

"Lunia y el shapewear es para todo el mundo, todas las mujeres tenemos algo que resaltar o necesitamos una pizquita de seguridad. También es probar me gusta o no me gusta, las mujeres se sientes seguras y empoderadas, cómodas y contra eso nada es igual" dicen María y Laura sobre el porque las mujeres deberían probar Lunia.

