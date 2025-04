Almacenes Only hizo respetar su historia y logró defenderse de una multinacional de los Estados Unidos

.Publicidad.

Los empleados de la multinacional Jr Apparel World, que tiene a Jaggi Singh de presidente y director ejecutivo, intentó registrar el nombre Members Only en Colombia. En respuesta la empresa de ropa Almacenes Only decidió cuestionar el visto bueno. La cadena de ropa con más de 70 años defiende con el mismo ímpetu su nombre. El legado de don José Rodríguez, el fundador de Only, es mantenido por sus empleados.

La historia de Only

José Rodríguez llegó a Bogotá en la mitad del siglo pasado, después de buscar pesos haciendo varios oficios, compró una máquina de coser con la que empezó a fabricar camisas que se vendían bien en aquella época. José ofrecía sus confecciones en los almacenes de ropa de la céntrica Chapinero, donde unos años más tarde montó un pequeño local al que llamó Only.

..Publicidad..

Dos años después, en 1956, en su camino se cruzó Lilia Moncada, la mujer que lo ha acompañado durante toda su vida. Ella confeccionaba vestidos para niña. Unieron fuerzas. Se enamoraron entre retazos de tela, hilos y puntadas de sus viejas máquinas Singer. Crecieron empresarialmente con fábrica de ropa y almacenes para venderla.

...Publicidad...

La exitosa política y estrategia de los Rodríguez Moncada fue poner sus productos por debajo de los otros precios en el mercado, gracias a la compra directa con los fabricantes bogotanos de jeans, camisas, vestidos y sudaderas. No gastar un peso en publicidad ni un peso en radio, prensa o televisión, se compensó con el voz a voz de sus clientes y la utilización de precios accesibles y competitivos.

....Publicidad....

Desde hace algunos años al frente de las tiendas están los hijos de José Rodríguez y Lilia Moncada: Miguel Ángel y María Liliana, mientras que sus dos fundadores viven sus días de buen retiro. El nombre Only es protegido con bastante empeño, y en ocasiones los abogados presentan procesos en la Superintendencia de Industria y Comercio por temas de marca, como por ejemplo cuando Onlysun quiso llegar al país.

El pleito de marcas

(Marcas enfrentadas)

Para los abogados de Only existen riesgos por el uso de only en la frase Members only. Por la palabra los consumidores podrían confundirse y asociar Members only con Only, por pensar que Members only es un nuevo servicio ofrecido por la conocida tienda de ropa; no obstante, no es el caso, son franquicias diferentes.

La SIC, hoy dirigida por Cielo Rusinque, en primera instancia decidió negar el logo de Members Only.

Le puede interesar: Almacenes Only hizo respetar su nombre y Cielo Rusinque lo respaldó