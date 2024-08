Así logró la selección Colombia femenina pelear por la final en su primer Mundial sub-20

.Publicidad.

Era el minuto 79 de la semifinal del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20 de 2010. En el estadio Alfonzo López de la ciudad de Bucaramanga, la selección Colombia femenina y su similar de Paraguay estaban empatando 1-1, en un partido de mucha tensión. El compromiso estaba de toma y dame; pero un gol de Lady Andrade armó la fiesta y despertó la ilusión. Con esa anotación, la tricolor no solo clasificó a la final del torneo, sino que se volvió la primera selección Colombia femenina en un Mundial Femenino sub-20, mismo torneo que el país está a puertas de inaugurar en su undécima edición.

Y es que, hay que recordar que Colombia fue seleccionada como sede en junio de 2023, en un momento en el que el fútbol femenino en el país también empezó a llamar la atención. Para ese momento, los combinados femeninos estaban a la par, e incluso habían superado a los combinados masculinos en cuanto a resultados, por lo que tener una cita orbital de tal magnitud podría potenciar el deporte. Aun así, eso no habría podido ser si no hubiesen existido las pioneras de aquel grupo de 2010, un equipo que no solo clasificó al Mundial, sino que logró el mejor resultado de una selección Colombia femenina sub-20 en la historia.

La primera selección Colombia femenina en un Mundial Femenino sub-20

Aunque los antecedentes de la selección Colombia femenina se remontan a la década de 1970, lo cierto es que no fue hasta el año 2005 cuando la tricolor empezó a llamar la atención en la región. Para ese año, el equipo logró un subcampeonato en los Juegos Bolivarianos con un equipo sub-19, para luego, en 2008, con una plantilla dirigida por Pedro Ignacio Rodríguez lograr el campeonato sudamericano sub-17 en Chile y ganar los Juegos Bolivarianos 2009. En ese momento, el sudamericano sub-20 de 2010 en Colombia estaba a la vuelta de la esquina, por lo que, viendo los resultados, la FCF empezó a trabajar para formar un equipo competitivo.

El 9 de febrero de 2010 la entidad presentó a Ricardo Rozo como nuevo técnico de la selección, después de que el DT mostrara experiencia dirigiendo a la selección femenina de Bogotá. La idea era que, aprovechando el poder de la localía en el Campeonato Sudamericano, el entrenador consolidara un equipo con estrellas como Yoreli Rincón, Daniela Montoya o Lady Andrade, y clasificara al mundial sub-20 por primera vez. El torneo empezó el 3 de marzo, un mes después de su arribo, y el estratega no decepcionó. Ganándole a Ecuador, Chile, Argentina y Bolivia, la tricolor quedó primera de su grupo y clasificó a las semifinales del torneo.

En la fase de grupos del sudamericano, la selección Colombia femenina obtuvo puntaje perfecto, anotando 8 tantos y recibiendo apenas 2.

Fue entonces cuando tuvo que enfrentarse a la selección de Paraguay para lograr el objetivo del mundial y, después de un partido reñido, sucedió lo narrado al inicio de esta nota. Lady Andrade anotó el 2-1 en el minuto 80, clasificó a la selección a la final y, de paso, la metió al primer Mundial Femenino sub-20 de su historia. Para tristeza del equipo, el partido del título lo perdió contra Brasil, potencia del fútbol femenino para entonces; pero la derrota supo mejor al saber que, 4 meses después, iban a estar enfrentando a las mejores selecciones del mundo.

Las chicas superpoderas de Ricardo Rozo y su participación histórica

La selección Colombia femenina arribó a la cita orbital sin muchos bombos ni platillos, era la debutante y los analistas no la ponían entre las clasificadas a la segunda fase. La tricolor hizo parte del grupo A junto a Alemania, país anfitrión, Francia y Costa Rica. Y, sabiendo que el partido contra las teutonas iba a ser una derrota asegurada, tenía que lograr un buen resultado contra la selección gala y golear a las centroamericanas. Así lo hizo, empató 1-1 con Francia en el partido inaugural, con gol de Lady Andrade, goleó 3-0 a Costa Rica y supo perder sin un marcador abultado contra Alemania, pasando segunda de su grupo.

Las jugadoras convocadas para el Mundial Femenino sub-20 de 2010 jugaban, en su mayoria, en las ligas regionales del país. Eran contadas las que militaban en el exterior.

Ya en ese momento, lo hecho por el equipo nacional era un hito histórico al lograr la clasificación a la fase de eliminación directa en su debut. Sin embargo, la tricolor no paró ahí y en un partido que parecía más difícil en la previa, logró batir 0-2 a la selección de Suecia con goles de Yoreli Rincón y Tatiana Ariza. Ese resultado no solo puso a la plantilla de las apodadas “chicas superpoderosas” como una de las posibles campeonas, sino que igualó lo hecho por la selección masculina en el Mundial juvenil de 2003, cuando los dirigidos por Reinaldo Rueda llegaron a la semifinal del torneo disputado en Emiratos Árabes Unidos.

La pelea por la final y la consolidación de la tricolor en le fútbol femenino de la región

El partido de la semifinal se jugó el 29 de julio de 2010 en el Estadio de Bielefeld contra Nigeria, selección que venía de eliminar a la superpotencia estadounidense por la vía de los penales. La ilusión estaba a tope, tanto para las futbolistas como para los fanáticos: si Colombia ganaba iba a jugar la primera final de su historia en un torneo Fifa. Aún así, los nervios hicieron de las suyas y con un gol de camerino, en el minuto 2, las africanas se fueron arriba y lograron aguantar ese marcador por 88 minutos. La selección Colombia femenina terminó despidiéndose de la final, pero con la satisfacción de ser la nueva potencia sudamericana en el fútbol femenino.

Gol de la selección de Nigeria frente a Colombia en las semifinales del Mundial Femenino sub-20.

El resultado final de la tricolor en ese campeonato mundial fue el cuarto puesto, después de perder contra Corea del Sur en el partido por el tercer puesto. Después de eso, el equipo nacional logró clasificarse a una cita orbital más, la de Costa Rica 2022, donde pasó a los cuartos de final; pero perdió contra la poderosa Brasil. En este 2024, actuando de local, el equipo nacional quiere hacerle honor a las pioneras que pusieron el fútbol femenino colombiano en el mapa y lograr ese anhelado paso a la final, y por qué no, ganar la copa, esa que le fue esquiva a las míticas chicas superpoderosas hace 14 años.

