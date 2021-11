Nada oculto bajo el sol: la muerte de alias Orejas

Orejas era un típico delincuente de calle, viejo conocido de las autoridades, siempre vinculado a hurtos menores y atracos con arma blanca. Acumulaba un rosario de capturas y retornos a la calle. Y, como cualquiera de su oficio, gastaba su vida rastreando la oportunidad. La encontró hace unos días en el interior de un vehículo parqueado en las calles aledañas al edificio de Villamarista, cerca de los juzgados. Un chaleco antibalas como un sol. Sin duda, un gran botín. Se buscó la manera de abrir el carro, tomar la prenda y escapar. Orejas se sentía dichoso aquel día. No le debe haber costado mucho encontrar un nuevo dueño para el chaleco cuyo legítimo propietario era un escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección.

Pero claro, “no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz”, dice el evangelio. Y menos hoy en día, con cámaras de seguridad en cada esquina. Más en el mundo de la delincuencia, si se indaga en las fuentes apropiadas, si se conoce a algún bandido delator o un policía bien enterado. El escolta entonces preguntó aquí y allá, hizo sus averiguaciones y finalmente dio con el temerario caco: alias Orejas, que nunca llegó a sospechar que aquel día en que se encontró ese chaleco como caído del cielo no era el día de su suerte, y que con la misma mano que le echaba encima, rubricaba su sentencia de muerte.