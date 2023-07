.Publicidad.

La controvertida Mara Cifuentes, se lanzó a la farándula colombiana desde su participación en el reality para modelos ‘La Agencia: Batalla de modelos’. Allí se ganó la admiración de los colombianos por su talento y destreza en esa profesión. Sin embargo, tras su salida, fue difícil hacerse un espacio en la industria por ser transegenero, pero lo logró y es bastante cotizada en la actualidad. Aunque su felicidad se ha visto opacada por diferentes problemas personales.

A través de sus redes sociales, la modelo ha confesado en varias ocasiones que no se encuentra bien, pues tuvo una adicción a las drogas e inconvenientes con su salud mental. Circunstancias por las que ha sido duramente criticada, en diversas publicaciones le han recordado que no se ve bien y que no luce saludable. No obstante, Mara Cifuentes, afirmó en televisión nacional que ya está recuperándose y que con la ayuda de su madre ha salido adelante.

Le encontraron una bolsa con polvo blanco a Mara Cifuentes

Pero no todo sería lo que parece y hasta un condimento puede causar confusiones. Mientras la modelo iba en un taxi, con su amiga, la actriz Juana Jimenez, la requisó la policía y le encontró una pequeña bolsa con un sospechoso polvo blanco. Sin embargo, Mara, aclaró en otro video que era sal de ajo que le habían dado en una pizzería y que todo había sido una confusión.

