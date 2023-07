Solo los llevaron por rating: Los invitados de lujo que estuvieron en MasterChef

.Publicidad.

MasterChef Celebrity, el programa que fue un éxito para el canal RCN, no vive su mejor momento. A diferencia de algunas temporadas anteriores, el programa sufre un bajón terrible en su rating. Y es que, las anteriores ediciones del concurso de comida venían marcando un número que, aunque no era el mejor, era alto. Sin embargo, en esta nueva edición ha ocurrido todo lo contrario. El programa no parece ni la sombra de lo que era, pues su audiencia es muy baja y la situación parece no mejorar. Aún así, parece que el canal no ha echado toda la carne en el asador y aún faltan capítulos muy interesantes. Dos invitados aparecieron de sorpresa en el concurso de comida.

¿Quiénes fueron los invitados en MasterChef Celebrity?

El canal RCN ha decidido darle variedad a sus programas y producciones con varios talentos que han surgido recientemente. Antes de que iniciara MasterChef Celebrity, estuvo al aire La isla de los famosos. Allí hubo participantes que no todos conocían o que no eran queridos por todos. Una pareja muy particular que compitió, fue la de los comediantes de Fucks News, Camilo Sanchez y Camilo Pardo. De hecho, el hombre conocido como 'El mago', fue finalista. Pues parece ser que, debido a su influencia y popularidad, decidieron traerlos de vuelta al canal.

Pues de manera inesperada, Camilo Sanchez y Camilo Pardo aparecieron en MasterChef Celebrity. A pesar de sus polémicas, ambos personajes suelen ser muy llamativos por su forma de ser. Evidentemente, los humoristas de Fucks News llegaron con sus comentarios irreverentes. Ellos fueron los escogidos por el canal RCN para ser los jurados de una de las pruebas más recientes. Evidentemente las risas no faltaron con ellos dos en el programa.

¿El ambiente del reality de RCN no es lo que aparenta ser?

Tras su salida, el padre Walter habló de su experiencia en MasterChec Celebrity. Tal parece que no todo es como se ve en la televisión. El exparticipante del reality del canal RCN, llegó a comentar que se sintió excluido en algunas ocasiones. Incluso llegó a comentar que por su vestimenta llegó a sentirse juzgado. Y es que, no es el primer participante que sale del reality y se queja de esta situación.

