La modelo paisa, Mara Cifuentes, estuvo alejada de los medios y las redes por mucho tiempo. Sin embargo, volvió más fuerte que nunca y así lo dejó claro en su última entrevista con el programa ‘La Red’, donde habló de su adicción a las drogas y su lado masculino.

Mara Cifuentes, cuenta con más de 1,2 millones de seguidores en su Instagram, pero tras el duro momento que vivió, los comentarios negativos no dejan de llegarle: “Se nota que no la estás pasando bien Marita, busca ayuda profesional muchacha..”, “¿Qué le pasó, será que tiene alguna enfermedad terminal?” o “¿Qué le pasará a esta niña tan hermosa que era?, ahora se ve muy acabada, flaca, demacrada, que pena ojalá busque ayuda profesional y vuelva a renacer” y muchos más, atacandola sin ninguna consideración.

Sin embargo, la paisa no se ha rendido, pues en su última entrevista contó que se rehabilito del tusi en un centro psiquiátrico y desde casa con la ayuda de su mamá. Aunque ya está recuperada de su adicción, Mara Cifuentes explica que no ha sido fácil: “Hay momentos muy lindos, pero es un trabajo de todos los días. Hay que aceptar que hay días durísimos donde mi mente me puede ahogar”, comentó.

Finalmente, la modelo también habló de su cirugía de reasignación de sexo, si bien ella quería operarse, ha cambiado de opinión y ahora acepta su belleza con todo lo que trae “Encajar en el molde puede ser muy tóxico. Aprendí a ver lo hermosa que soy […]. Es una nueva etapa en mi vida. Estoy amando mi masculinidad y mi feminidad” expresando lo orgullosa que está de su cuerpo. Mara Cifuentes se mostró resiliente y recuperada, dándole una cachetada a todos sus detractores.

