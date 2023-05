Mancuso afirma que lo extraditaron en tiempos de Uribe para que no contara la verdad

.Publicidad.

Ante la JEP Salvatore Mancuso tiene su última oportunidad para entrar en ella. En audiencia transmitida desde los Estados Unidos, el ex comandante de las AUC afirmó que el ex vicepresidente Francisco Santos ordenó la creación de un grupo paramilitar para tomarse Bogotá. Además dijo que Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegan, les solicitó la creación de bloques paramilitares en las zonas de Bolívar, Cesar y Magdalena.

En su comparecencia ante la Justicia Especial para la paz el monteriano afirmó que lo extraditaron para que no cumpliera lo que le exigía Justicia y Paz, contar toda la verdad y evitar que implicara a poderosos empresarios y políticos que apoyaron las autodefensas. “Verdades nuevas que no habían podido ser reconstruidas no porque no las haya querido decir sino porque no había podido tener los medios necesarios debido a la extradición y los intereses de quienes me extraditaron”

A finales de la década pasada Mancuso era un consentido del poder. Su ofensiva contra la guerrilla, apoyada abiertamente por los ganaderos y hacendados más poderosos de Córdoba, llevó a perpetrar crímenes terribles como la tristemente célebre masacre del Salado en Montes de María. Ya cumplió su condena por narcotráfico en los Estados Unidos y su defensa está empeñada en ser extraditado Italia, su segunda patria y no regresar a Colombia donde tendría que responder por crímenes como asesinato, desaparición forzada y desplazamiento.

Las audiencias se extenderán hasta los días jueves de esta semana y el próximo lunes y martes, 15 y 16 de este mismo mes. Muchos poderosos están temblando.

Ya perdí la cuenta de cuántas veces Salvatore Mancuso ha dicho que el exvicepresidente Francisco Santos fue el que les pidió a los paramilitares que crearan el Bloque Capital. ¿Y qué ha pasado? Nada… pic.twitter.com/mYuCkKfS7X — Manolesco (@jhonjacome) May 10, 2023