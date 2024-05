La mala hora del cuestionado dueño del Partido Verde Carlos Ramón González

.Publicidad.

El fin de semana fue amargo para Carlos Ramón González, quien por su doble condición de fundador del Partido Verde que se alió con Petro en la segunda vuelta y la vieja militancia en el M-19 terminó catapultado por el Presidente. Llego al corazón de la Casa de Nariño como cabeza del Departamento Administrativo, volviéndose la sombra del Presidente mientras Laura Sarabia estaba en los cuarteles de Prosperidad Social. Cuando debió hacerse a un lado para abrirle paso al regreso de Sarabia pidió ser la cabeza de la Dirección de inteligencia y lo consiguió.

Abyecto e incondicional del Presidente tuvo su primera movida en falso este fin de semana cuando el periodista Yohir Ackerman reveló un borrador de decreto para unificar las unidades de inteligencia del país.

Gobierno aclara sobre el borrador de decreto para convertir a la DNI en el ente centralizado de inteligencia “era para circularlo y consultarlo entre distintas entidades que tengan interés en su contenido”. Nada más. Nos creen ingenuos. Acá la denuncia https://t.co/HX10S9JrXK pic.twitter.com/rcMvrPCR5E — Yohir Akerman (@yohirakerman) May 7, 2024

Aparentemente, se trataba de un cocinado de Carlos Ramón González porque el Presidente madrugó a descalificarlo y marcó distancia, con lo cual la iniciativa quedó sepultada cuando apenas empezaba a ver la luz. Duro revés para el Director de Inteligencia.

Completa equivocación, no pienso unificar las inteligencias porque eso sería ir hacia el totalitarismo y yo soy un demócrata.https://t.co/zBmtFCLOvk — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 6, 2024

Completó su mala racha con el anunció del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, de solicitar un principio de oportunidad para empezar a delatar a los cerebros de la utilización de los recursos provenientes de la corrupción de la fallida compra de los carrotanques para La Guajira. Quien fuera su subdirector para el Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, soltó el nombre de Carlos Ramón González.

Según Pinilla, él fue el hombre que dio la orden de buscar recursos para asegurar con coimas el voto de al menos 15 congresistas para tramitar positivamente las reformas del Presidente. Mañana martes estará López en la Fiscalía, donde mostrará la matriz de colaboración en la que González, acostumbrado a navegar sin hacer oleaje, será pieza central. Tendrá desde ya que estar preparando su defensa para evitar terminar en el paredón judicial por cuenta de las delaciones de López y su segundo Pinilla, quien está decidido a no pagar un solo día de cárcel.

Dos pesos pesados le tiran la puerta en la cara

Para completar su oscuro momento, el ex candidato presidencial Antanas Mockus, piedra angular de los Verdes y la figura más emblemático del Partido que el santandereano González fundó hace 17 años, le dio un portazo. Anunció su renuncia, precisamente por la corrupción campante de miembros de su partido, y, aunque no mencionó nombres, se dio en la coyuntura del escándalo de los carrotanques en el que están involucrados la exconsejera de regiones Sandra Ortiz y el fundador y dueño de la colectividad. Casi de inmediata la ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la mayor electora de los verdes y quien prepara su candidatura presidencial, hizo lo propio con una fuerte carta.

Me sumo a lo expresado por el profe Antanas Mockus y me retiro junto a él del Partido Verde. pic.twitter.com/Ox8xhqxcWZ — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) May 6, 2024

Esta ruptura es el destape público de una fisura dentro del partido que iba a hacerse en noviembre con la escisión liderada por López y Angélica Lozano. Pero las cosas se precipitaron y es claro que buena parte de la bancada legislativa acompañarían a Mockus y López.

Un partido que su fundador ha sabido aprovechar

Nacido en 1958 en Puente Nacional, Santander, González ingresó a la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga a estudiar ingeniera química, pero desistió para empuñar las armas con la guerrilla en 1979, donde militó y conoció a Gustavo Petro, con quien se reencontraría cuando llegó a la Cámara de Representantes por la Alianza Democrática M-19 como representante por Santander y Petro por Cundinamarca.

En el derrumbe electoral de la Alianza Democrática M-19 también cayó la curul de González, quien terminó refugiado en Bucaramanga y logró ser elegido como concejal entre 1995 y 1998. Asumió la dirección del partido Alianza Democrática M-19 mientras empezaba la fusión de varios movimientos que terminó en el Polo Democrático Alternativo. Armó rancho aparte y decidió junto a Héctor Elías Pineda y Néstor García Colorado conformar un nuevo Partido, más de centro, que bautizaron precisamente Opción Centro. La personería jurídica del M-19 fue transferida al nuevo movimiento.

El Partido nació bajo sospecha por la cercanía de González con Luis Alberto Gil, senador santandereano y ex militante del M-19, quien terminó condenado por la parapolítica tras armar también grupo propio: Convergencia Ciudadana. Aun así, la cercanía con Gil no frenó a Opción Centro: el movimiento se presentó a la circunscripción de minorías electorales en las elecciones de 2006, logrando elegir a Rodrigo Romero a la Cámara, que tiene hoy la representación jurídica del Partido por delegación de González, quien quita y pone a su antojo.

Petro reconoció el apoyo de Jorge Londoño dándole la dirección del Sena

El contar con personería atrajo a Opción Centro un poderoso e inesperado elector: el candidato a la gobernación de Boyacá, Jorge Londoño, hoy su socio en el Petrismo, a quien se le entregó la dirección del Sena. Se estrenaron exitosamente en las elecciones del 2007 y fue entonces cuando decidieron cambiar el nombre y pasar a llamarse Partido Verde con el propósito de incorporarle el programa ambientalista, algo que no ha sido tan claro.

Con habilidad logró fusionar dentro de los Verdes a los movimientos Compromiso Ciudadano, de Sergio Fajardo, y Progresistas, de Gustavo Petro bajo la sombrilla de Alianza Verde y participaron en las elecciones del 2014 en las que se estrenó como congresista Claudia López en el Senado. Cuatro años después, en 2018 Antanas Mockus fue el gran jalonador de la lista verde y consiguieron 9 curules. Ambos acaban de tirarle la puerta en la cara y renunciar al Partido al que le dieron brillo. Con su salida empieza a desgranársele la mazorca en un momento, en el que además tiene que ocupar su tiempo para defenderse de la Fiscalía.