Aprenda cómo descargar o consultar el certificado EPS en línea

La formalidad laboral en Colombia implica la afiliación activa de cada ciudadano al sistema de seguridad social. Por esta razón, es común que tanto instituciones públicas y privadas exijan el certificado EPS para acceder a citas, procedimientos y atención médica en general, solicitar una licencia médica, inscribirse en programas de prevención de enfermedades o simplemente para iniciar un proceso de contratación laboral.

No obstante, obtener un documento tan común como el certificado EPS en muchas ocasiones puede ser un trámite no tan inmediato. Ante esta necesidad, diferentes iniciativas digitales están facilitando este trámite con el fin de agilizar la atención de servicios que, en muchas ocasiones, no dan espera.

Cómo descargar el certificado EPS en línea

Pues bien, sin importar cuál sea la Entidad Promotora de Salud (EPS) a la que se encuentre afiliado, puede visitar esta página para consultar, descargar e imprimir el certificado de afiliación EPS.

Una vez esté en el sitio de internet mencionado, busque la opción de “Certificados EPS”. Allí usted podrá ingresar sus datos personales, como el número de identificación y la fecha de nacimiento. Luego, seleccione el tipo de certificado requerido, entre las opciones encontrará el Certificado de Afiliación o el Certificado de Pagos, y finalmente podrá descargar el certificado en PDF [Portable Document Format].

Con este documento, además de certificar su afiliación a una EPS en Colombia, podrá realizar los trámites necesarios, ya sea por medios digitales o imprimirlo para los trámites presenciales.

Es importante señalar que este certificado también puede ser solicitado directamente en la entidad promotora de salud a la que se encuentre afiliado. Para ello, deberá presentarse en las oficinas de la EPS habilitadas para este tipo de trámite con su documento de identidad, en donde le entregarán el documento solicitado.

Otros datos sobre los certificados EPS en Colombia

Además de obtener el certificado de afiliación a la EPS, también es posible descargar el certificado de pagos. Con este documento, se puede acreditar el estado Activo en el sistema debido a que se han realizado los pagos correspondientes a la EPS.

En caso de requerirlo, se puede descargar este certificado para acceder sin inconvenientes a los servicios de médicos.

En el sitio de internet mencionado, se puede encontrar certificados de diferentes entidades de salud como el Sisbén (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales), EPS Sanidad Militar, EPS Ecoopsos, Colsanitas, Casur, Nueva EPS Contributivo, Medimas, Emssanar, Coosalud, Sanitas, Comfenalco, Capital Salud, Certificado de Afiliación Coomeva EPS, EPS ADRES, EPS Sura, Salud Total, Compensar, Fosyga, Famisanar y Nueva EPS.

Asimismo, es importante tener en cuenta que el tiempo de validez de los certificados varía según la EPS y el tipo de documento. Los certificados de Afiliación suelen tener una validez de un año, mientras que la vigencia de los certificados de Pagos es de alrededor de tres meses.

