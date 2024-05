¿Por qué si la universidad no cambia va a desaparecer? Muchas están en ese riesgo

.Publicidad.

Una vez terminó el gobierno de Iván Duque, en el que fue primero Ministro de Comercio Exterior y luego de Hacienda, José Manuel Restrepo regresó a la universidad, de donde salió, como rector de la Universidad del Rosario, para entrar al sector público. Cambió de ciudad y regresó a Medellín, a Antioquia, la tierra de sus mayores para asumir la rectoría de Escuela de Ingeniería de Antioquia que acaba de ser calificada como la tercera mejor del país en las Pruebas Saber Pro.

Juan Manuel Ospina: Lástima tener que hacer esta conversación virtualmente, pero ni modo. Finalizado el gobierno Duque regresaste a la universidad, pero se dio también cambio de ciudad. Rector de la tradicional Escuela de Ingeniería de Antioquia, para que hablemos de un tema crucial y al que le has gastado tiempo y reflexión.

José Manuel Restrepo: Primero, muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación y a Las2orillas por poder participar en este espacio. Yo creo que estás poniendo de presente el tema central de discusión del mundo universitario que no es de ahora ni de la post pandemia.

Recuerdo la primera gran reunión de más de 200 rectores de todo el mundo en París. En la Unesco, en la que se dijo algo que tiene toda la vigencia. El futuro de la educación superior tendrá dos palabras centrales: continuidad y cambio.

Continuidad para preservar los valores que hacen la integridad de ser universidad y cambio, porque si no, cambiamos, pues corremos el riesgo, de desaparecer. Y yo creo que ese mensaje de Unesco fue premonitorio de lo que estamos viviendo ahora. La pandemia y la realidad actual con la inteligencia artificial, auto generada, se aceleró el proceso de cambio.

Y entonces lo que estamos viendo en el mundo universitario es que hay muchas universidades que están con la probabilidad real y concreta de desaparecer. Y pueden desaparecer por una de dos razones o por resistirse al cambio o por ir demasiado rápido al cambio, perdiendo la integridad de ser universidad.

Y entonces el rector de hoy es un rector que tiene que moverse como en la mitad del juego entre cómo hago para cambiar, porque tengo que cambiar y como hago para sostenerme siendo lo que soy, preservando la esencia de ser universidad. Singularity University. Yo no sé si tú conoces esa historia. Hay un autor de Singularity que se llama un profesor que se llama David Roberts.

Él es mucho más drástico, más draconiano. Tiene la tesis de que credentials are no longer useful y por tanto las universidades van a desaparecer más o menos sí o sí. Yo creo que es una visión bastante pesimista y no la comparto. Pero si creo. Que hoy las universidades, lo que no pueden ser es Jurassic parks, lugares de enorme interés, pero crecientemente irrelevantes; la educación no puede darse el lujo que de eso suceda claramente, las universidades tienen que seguir fieles la la esencia de esa tradición que vino desde la universidad de de Bolonia en Italia, pero tienen que evolucionar y tienen que cambiar so pena de desaparecer.

Es un problema de supervivencia. Yo creo que ahí está el gran desafío. De ser líder universitario en ese memento

JMO: Esa capacidad de garantizar continuidad, pero que no sea un con una continuidad que paraliza que congela. Irse adaptando, interpretando necesidades; ir cambiando en una continuidad que mantenga actualidad, vigencia porque no se trata simplemente de sobrevivir y ya (…). Ver como se conecta mejor la universidad con las nuevas realidades.

JMR: Te voy a plantear algunos desafíos de hoy. Primer desafío, tú lo acabas de describir de una manera quizá más sencilla de lo que voy a decir. Las universidades tienen que romper su modelo de torre de marfil. En el pasado, las universidades casi que eran escenarios compartimentalizados, donde pues era como la autoridad y nadie más podía interactuar con esa autoridad. Era quien llevaba la voz cantante

JMO:Y transmitían una verdad eterna

JMR: Esa verdad eterna no existe hoy. Las universidades tienen que ser organizaciones que vayan más allá de la torre de marfil. Y eso significa dialogar con el sector público. Significa dialogar con el sector privado.

Significa tener una un compromiso mayor con la construcción de la cultura en los pueblos o para ponerte un ejemplo. Las universidades tienen que asumir un rol protagónico en cómo construir una cultura más democrática, porque hoy el mundo se está polarizando entre una y otra idea; está dividiéndose cada vez más. Hay que lograr construir de nuevo una cultura que dimensione lo que significa ser universidad. Unidad en medio de la diversidad; nos cuesta trabajo dialogar con el distinto.

Las universidades tienen que romper eso de ser torre de marfil. Tienen que tener cercanía con sus grupos de interés, con compadres de familia, con profesores, con egresados, con la sociedad en general. Y debe ser capaz de responder a los desafíos globales. Los desafíos de hoy son gigantescos.

Todas las tecnologías de cuarta revolución industrial; inteligencia artificial, blockchain; tiene el desafío de abordar los temas del cambio climático que va a ser la preocupación del mundo de hoy; tiene que trabajar el tema de innovación y emprendimiento de base tecnológica; tiene que discutir lo que va a hacer la discusión de aquí en adelante en salud, la longevidad.

Que la muerte ya llegará a los 120 años o a los 130 años. Tienen que abordar los temas de productividad, que es la gran preocupación de los futuros de los de las naciones hacia el futuro para crecer y sobretodo tienen que transitar a la quinta revolución industrial donde las humanidades, el humanismo se vuelve relevante porque imagínate todos los dilemas éticos con la inteligencia artificial en salud, por ejemplo. Hay una cantidad de temas que tiene que abordar de aquí en adelante en un escenario.

JMO: Los jóvenes de hoy son bien distintos

JMR: Los jóvenes quieren cosas distintas. Un escenario desafiante porque llegó la transición demográfica aceleradamente después de la pandemia y un escenario desafiante. Hay tres actores: el sector público, el sector privado y la academia y cada uno actúa independiente; se comportan como tres micos en donde uno tiene la boca tapada. El otro tiene los oídos tapados y el otro tiene los los ojos tapados. El que tiene los ojos tapados es la empresa porque se volvió miope. Mira solamente a corto plazo.

JMO: Pensar en cuál es la necesidad de mañana, con visión de largo plazo.

JMR: El gobierno no escucha. Necesitamos por ejemplo una regulación que permita la innovación, no que en tres años te aprueben en un programa nuevo cuando ya para qué. Las universidades tienen que dejar de tener la boca tapada porque tienen que hablar; tienen que estar permanentemente ilustrando a la nación y a la humanidad.

JMO: Le falta la cuarta pata a la mesa para que no quede coja: la comunidad. En el sentido amplio. Tiene que ser una gran protagonista en todo esto.

JMR: Si, la sociedad civil. Te voy a poner un ejemplo: Estoy invitando cada mes a comunidades campesinas para que interactúen con los estudiantes a través de sus productos, a través de las conversaciones, a través de iniciativas, para que también ellos tengan contacto con distintos actores de la comunidad. Sueño con que las universidades no tuvieran muros; que los muros los destruyesen y que cualquier persona pudiese entrar a la universidad porque las universidades tienen que cada vez comportarse más como bienes públicos. Y te doy un ejemplo.

Acabo de firmar un acuerdo que creo que es único en el país por el lado de una universidad como la nuestra, con el Envigado fútbol club para que utilice nuestra sede deportiva como campo de práctica. La universidad tiene que abrir sus espacios a todos los actores de la sociedad. Invito a mis vecinos, a las comunidades de Rionegro a que vengan y visiten la universidad y tengan una. actividad musical o una actividad de arte o de teatro. Hay que lograr acercarse a esa sociedad civil y en un país como el nuestro, con más veras Hay un compromiso para superar la inequidad. (…)

JMO: Hablemos de los pensums, de los programas, de la flexibilidad que se requiere. Otra cosa que hay que ajustar. La interdisciplinidad. Cómo lo están manejando.

JMR: Si, también en lo curricular, en la parte formativa hay que cambiar. Toca buscar currículos más personalizados, más flexibles, con más posibilidad de interacción con el entorno, donde el entorno, como hemos dicho, sea protagonista.

Y ahí viene otra preocupación. Yo siento que el mundo universitario se concentró mucho en la prueba, en el dato, en la evaluación, en el ranking , en el indicador, y hay que transitar a lo subjetivo de la educación, la pasión, la motivación, la responsabilidad, el compromiso social, la ética, la felicidad.

Toca cambiar las metodologías y los estudiantes se enganchan mucho más si se acerca el entorno a la vida universitaria. La educación tradicional ya no funciona. O sea, yo no me puedo parar como profesor con 50 estudiantes, enfrente mío, todos debidamente ordenados. Toca motivar el trabajo en equipo. Tengo que generar debates entre los estudiantes.

Tengo que tener invitados. Tengo que tener. Como dice la primera mujer rectora de la universidad de Oxford Louise Richardson, necesitamos formar jóvenes que piensen críticamente, actúen éticamente, se hagan las preguntas que son y yo creo que se le olvidó decir y que sean apáticos también (…)

