Los Petro: el Antropoceno familiar

Tanto que habla Petro sobre el Antropoceno (la era en la que lo artificial tiene más peso que lo natural y el ser humano se autodestruye…) y resulta que el primer ejemplo de Antropoceno en el país ha sido la familia Petro…¡! La esposa de Nicolás Petro Burgos no soporta ser engañada y por celos lo destruye; para luego ver a Nicolás Petro Burgos destruyendo el trabajo de toda una vida de su padre y la reputación del resto del primer mandatario y su familia…

Si no estoy mal, la primera vez que el señor presidente usó esta expresión, ‘Antropoceno’, en público, fue el pasado 19 de junio en la posesión del magistrado Carlos Roberto Solórzano, cuando se refirió a la muestra musical de Juan Posada, un notable pianista galardonado con el premio Jóvenes Talentos del Banco de la República.

Nadie se imaginaba que se celebraría un primer año de Gobierno (desde el 7 de agosto de 2022) con el hijo del Presidente preso en Barranquilla (la ciudad por cárcel) y la posibilidad de tener un juicio convocado eventualmente por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que podría terminar con su convulsionado mandato. Libre de una cárcel o de la casa por cárcel contra todo pronóstico.

Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Motivos para preocuparse?

Petro tiene 9 de esos representantes de la Comisión de Acusación a su favor y 9 en contra. Esto daría un empate técnico, pero que no es seguro. A nivel político, veremos a qué acuerdos se llega con ese grupo para mantener la estabilidad del país, cosa que le debería interesar a todos los partidos. No obstante, al no haber pruebas contundentes de que llegaron dineros sucios a la Campaña de Petro, esto quizá nunca ocurrirá. Pero el daño está hecho…

Acciones jurídicas ante el ‘Antropoceno’

Ayer el primer mandatario nombró como su abogado penalista a Mauricio Pava Lugo, conjuez (magistrado auxiliar) de la Corte Suprema de Justicia, lo que demostraría que está desligado de la decisión del juez, asumiendo un posible destino y un eventual juicio tanto administrativo como político. El que Nicolás no recibiera al presidente en el búnker de la Fiscalía lo desligaba afectuosamente como para recibir la ayuda del primer mandatario a través del juez que fue benevolente. ¿Teatro de la Fiscalía?

Lamentablemente, hay acciones jurídicas que no pueden separarse del ámbito político y de lo familiar, por lo que es lógico que el país hable de ello.

Por su parte, Nicolás Petro Burgos no parecía haber cuidado lo suficiente de su defensa ante la inminente carga probatoria (que si no lo denuncia su exesposa, nadie verificaría sus cuentas, ni siquiera el fiscal y no se darían cuenta del hoy presunto enriquecimiento ilícito)…Hasta que vimos el resultado. Fue una defensa no muy lúcida o profunda, pero sí muy eficaz.

La Serie de Netflix: “Los Petro”.

Seguramente Nicolás Petro Burgos estará más preocupado por rentabilizar sus problemas consiguiendo un guionista y un productor de Netflix. La serie sobre la familia presidencial y el hijo malcriado que solo pensaba en mujeres y en plata al que la mamá le dijo el día que se enriqueció ilegalmente: “esta casa parece de traqueto”, poco antes de tratar de destruirlo todo. Algún humorista de apellido Mateus dijo que “parecía criado por Uribe”.

El jingle de la serie “Los Petro” sería “Antropoceno” de Juan Posada, naturalmente.

Ideas para un guión de Daniel Samper

El Antropoceno podría ser también un delirio de Skynet (la Inteligencia Artificial), que como lo recordamos, entra en línea el 4 de agosto (de 2023) para tomar conciencia de sí misma…Y el 29 de agosto a las 2:14 am desencadena el Juicio Final. Así sucede en la película Terminator. Al final, todos somos la vida onírica de Skynet que es la misma Matrix y los Petro no importan, los columnistas de opinión no importan, la ciudadanía no importa, nada importa. Todo se trató de un espejo viéndose en el espejo… Y como siempre en Colombia, todo lo escandaloso pasa de agache para ser un producto artísticamente rentable.

Estamos viviendo el deja-vú de un nuevo proceso 8,000.

¿Y la seguridad qué? El caso de la patrullera de Neiva.

Mientras Colombia decae en la imagen del mundo como una novela donde todos los personajes son unos idiotas llenos de sonido y de furia (William Faulkner), en el acontecer diario hay cosas que no tienen la atención que merecen.

Ateridos estamos todos, ante el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, una mujer además joven y bella, formada en el Sumapaz y trasladada a Neiva, ciudad de donde era oriunda, madre de una hermosa niña de 8 años, por la que ninguno de los periodistas de amarillo y los políticos oportunistas han hecho una sola pregunta sensible: ¿Qué pasará con ella?, ¿quién se hará cargo de su cuidado?, ¿cómo está?

Pude dialogar prolijamente con algunos comandantes de Policía que conocieron a Paula, para concluir que pese a las denuncias que hicimos previamente sobre la precaria seguridad de Neiva, por sus alarmantes cifras de inseguridad a nivel nacional y especialmente en el barrio Calixto (barrio donde fue asesinada), no se implementaron las cámaras de seguridad, ni tampoco el CAI que exigimos desde hace dos años en radio, prensa nacional, derechos de petición, acciones colectivas… Calixto tiene una ruta estratégica, como paso hacia las ollas y la salida desde el centro hacia el corregimiento de Vega Larga, subiendo por La Gaitana y Santa Lucía Plaza; corregimiento donde ahora ha llegado el Frente de las Disidencias de las Farc Jorge Suárez Briceño alias Mono Jojoy del Meta (lo que es colegido por la publicidad que se encontró en manos de los perpetradores del crimen capturados en operativo), al igual que a Baraya y a Tello, donde recientemente asesinaron un comerciante ganadero y se han hecho otras denuncias de invasiones desde esta columna en Las2Orillas.

Prueba fotográfica recibida de: comandante de la Policía de Neiva, Hugo Vásquez

Parece que ahora todo el mundo quiere ser pensionado por haber sido parte del ELN o las Farc, y existe la necesidad de estos grupos de mostrar su poder terrorista, poder destructivo, para lograr una negociación más favorable con el Gobierno. Sueldos, pensiones, tierras, escaños en el Congreso… Creo que siempre habrá ahora una disidencia con la cual negociar. Las disidencias de las disidencias… El requisito para entrar a pensionarse por esa vía es: “Mate un policía y tráigame su pistola” según palabras del excomandante de la Policía de Neiva Diego Vásquez Argüello.

Aquí las publicaciones de 2021 sobre el álgido barrio Calixto, testigo mudo del silencio administrativo ante un caos de inseguridad que hoy hierve y hace espuma dejando su mensaje en esta estela de columnas de prensa: Las autoridades de Neiva son inútiles para tener una seguridad preventiva (ver Fuente: https://www.proclamadelcauca.com/barrio-calixto-amenaza-con-separarse-de-neiva/). La chapola de la publicación de 2021 reza: “Policía fue asaltado y herido con arma blanca en su pecho y su cuello en el barrio Calixto de Neiva. Vecinos amenazan con separarse de la ciudad, debido a la delincuencia y la falta de inversión del Estado. Calixto tiene hasta cuatro asaltos diarios sin que la Policía actúe”.

Otras publicaciones sobre el tema: https://www.las2orillas.co/duque-no-alcanzo-a-salvar-a-su-amigo-holmes/

Podemos ayudar a mejorar la seguridad de Neiva haciendo visible el problema, les agradezco compartir por ello esta columna dedicada a la memoria de Paula Cristina Ortega Córdoba y su pequeña hija.

