El egresado del SENA detrás de los efectos especiales de Oppenheimer y otras grandes de Hollywood

Desde su estreno junto a ‘Barbie’, ‘Oppenheimer’ pasó a ser una de las películas más taquilleras del momento. El filme, dirigido por Chirstopher Nolan, cuenta la historia de J Robert Oppenheimer, el creador de la bomba atómica que destruyó casi que por completo las ciudades de Hiroshima y Nagasaki durante el final de la segunda guerra mundial. Dentro de este largometraje fue clave la participación de un colombiano.

Sergio Rincón es un joven egresado del SENA, originario de Bucaramanga, quien ha logrado llevar su talento como compositor de efectos especiales a la cima de la industria del entretenimiento en Hollywood.

No sólo estudió en la institución colombiana. En el 2018 se mudó a San Francisco para hacer una maestría en Animación y efectos especiales en la Academy of Art University.

El joven le contó a un medio nacional que empezó su trabajo haciendo pequeñas producciones en San Francisco y en Los Ángeles, pero que luego llegó al universo de Hollywood con su participación en ‘Doctor Strange in the Universe of Madness’.

Su nombre también aparece en los créditos de importantes películas como ‘Uncharted’, ‘Ant-Man’ y ‘la avispa’, Black Panther’, entre otras películas y series de televisión.

El rol de Sergio Rincón en los efectos especiales de ‘Oppenheimer’ fue trabajar en algunas explosiones de Trinity Test y en la reacción en cadena, es decir, todo lo relacionado con la bomba atómica. Las explosiones fueron grabadas en un set en miniatura.

El hombre de 34 años dijo que trabajó de la mano con 15 artistas en el área de efectos especiales y que durante 15 meses lograron sacar varias tomas que son claves para entender la temática científica de la producción.

Dentro de las próximas producciones a estrenarse, en las que ha trabajado, se encuentra ‘Spy Kids Armageddon’, un producto de Netflix que se estrenará a finales de este año.